Hoe gaat het eigenlijk met de futuristische seksrobots van RealDoll?

Een RealDoll-model, op het moment niet verbonden met een AI. Foto is eigendom van RealDoll

RealDoll, zoals de naam al suggereert, maakt bizar realistische sekspoppen. Je zal misschien de documentaire hebben gezien op de BBC over de vier mannen die hun RealDolls als hun vriendin beschouwen, of de film Lars and the Real Girl met Ryan Gosling, waarin zijn tegenspeelster een RealDoll met de naam Bianca was. Of misschien heb je ze gewoon op het internet gezien, in een van de vele nieuwsberichten. En misschien heb je ook gezien dat RealDoll-oprichter Matt McMullen bezig is om robots en kunstmatige intelligentie (AI) in de pop te integreren.

Hoewel de fabrikanten van de AI-assistenten waar we vandaag de dag mee praten – Siri, Microsofts Cortana of Amazons Echo – professionele schrijvers inhuren om ervoor te zorgen dat hun reacties altijd charmant maar professioneel zijn, probeert Matt de ontwikkelingen in spraakherkenning te gebruiken om een AI te creëren die als doel heeft om je mentaal en fysiek opgewonden te krijgen. Een pop die voor zichzelf kan denken en meer over je leert naarmate jullie relatie vordert, en daarnaast ook je seksuele driften bevredigt.

David Levy, een schaakgrootmeester en AI-expert vertelt in zijn boek Love & Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships dat rond 2050 “robots het vermogen zullen hebben om verliefd te worden op mensen, en om zichzelf op romantisch en seksueel vlak aantrekkelijk te maken.” Dus is Matts werk de eerste stap in het inruilen van onze relaties met echte mensen voor robots?

Ik sprak met hem om antwoord te krijgen op deze vraag, en om erachter te komen hoe het met het project gaat.

Een RealDoll die (nog) niet gekoppeld is aan een AI. Foto is eigendom van RealDoll

VICE: Hoe zou je beschrijven wat je met kunstmatige intelligentie doet bij RealDolls?

Matt McMullen: Ik ontmoette wat mensen die in de robotica zitten, en begon te vragen hoe we AI konden koppelen aan mechanische poppen. Dat is de kern van wat we proberen te doen: kunstmatige intelligentie integreren in RealDolls. We besteden veel tijd en moeite aan het perfectioneren van de AI, zodat de interactie met de poppen amusant en geloofwaardig is. We proberen je niet te foppen en te laten denken dat het een echt mens is. We willen de ervaring gewoon iets maken waar je van kan genieten.

Dus de stap van sekspoppen naar seksrobots was het idee van de klant?

Nou, toen ik in 1997 met de poppen begon, waren het niet dezelfde poppen die je nu ziet. Het waren kunstwerkjes, heel chique paspoppen, eigenlijk. En mensen wilden die poppen kopen als gezelschap en als seksspeeltjes, dus ging ik daar gewoon in mee. En ja, dat gaat nu een beetje hetzelfde met de AI.

Door welke ontwikkelingen in andere AI’s laat jij je inspireren?

We proberen naast de structuur van de AI van een standaard persoonlijke assistent die je overal ziet, iets te creëren dat op The Sims lijkt. Een situatie waarin de AI een behoeftesysteem heeft en de ervaring een soort game wordt. Dus de AI heeft verlangens – of in ieder geval de illusie van verlangen – en er zijn doelen. Als je deze doelen bereikt, word je daarvoor beloond, of dat nu verbaal is, of visueel, of met seksuele bewegingen.



Mensen ontwikkelen nu alleen maar AI’s als ondersteuningssystemen – ze proberen ze niet amusant gezelschap of echt een geliefde te maken, zoals wij dat doen. Wij vragen ons dus af: wat kunnen we vanuit een programmeringstandpunt doen om te imiteren wat er gebeurt tussen twee mensen als ze een relatie hebben? Het is veel meer dan seksueel amusement. Mensen richten zich echt op het idee dat we een seksrobot maken. Ik zou eerder zeggen dat we een robot maken die seks kan hebben. Hoewel het een heel andere, erg intieme manier is waarop je een band kan voelen met iets dat robotisch is en AI-technologie ingebouwd heeft.

Dus wat stop je in je AI om menselijke relaties te imiteren?

Voor mij is het een willekeurige factor; het is mooi om een paar willekeurige dingen te laten plaatsvinden in een gesprek. Soms werkt het en soms is het een enorme mislukking, omdat ze dat iets zegt dat nergens op slaat. Maar andere keren is het precies de juiste uitspraak op precies het juiste moment, en dan heb je echt zoiets van: wow.

Is het jouw ultieme doel om een mens verliefd te laten worden op een machine?

Verliefd worden weet ik zo net nog niet, maar ik zou het prachtig vinden als mensen een band opbouwen met een robot. Noem het een vriendschap of een partnerschap, of wat dan ook. In ieder geval een band die je normaal niet zo snel ziet tussen mens en machine.

Denk je dat we machines gaan vertrouwen als vrienden?

Op emotioneel vlak wel, ja.

Maak je je druk om de ethische kant? Denk je niet dat het mensen minder sociaal maakt?

Ik geloof echt dat niet elk persoon op de planeet een band zal opbouwen met robots en AI’s. Ik denk dat het een bepaald type mens is dat zich hier tot aangetrokken voelt. Of het nou een bewuste keuze is of niet, ze hebben zo’n instelling van: ik heb liever een robot als gezelschap dan een mens. Ik denk dus niet dat iedereen opeens met z’n omgeving zal breken en alleen nog maar met robots om zal gaan.

Dus je denkt dat het een nichemarkt wordt?

Nou, ik denk dat het seksuele component een veel grotere markt is. Zoveel mensen praten daarover en vragen me naar het seksuele aspect. Ik denk dat een hoop mensen hun interactie met de technologie tot dat niveau zullen beperken. Ik denk dat de emotionele connectie – daadwerkelijk een pseudo-relatie met een AI aangaan – niet iets is waar iedereen geïnteresseerd in zal zijn. Al denk ik dat beide kanten een bepaald type aanspreken.

Hoe zou je dat type beschrijven?

Sommigen zijn erg eenzaam en om een of andere reden hebben ze niet de behoefte of de vaardigheden om een echte band aan te gaan met andere mensen. Sommigen zijn het slachtoffer van hun omstandigheden; er is iets met ze gebeurd of hun hart is gebroken of ze hebben misschien een geliefde verloren. Zij willen niet per se een nieuwe relatie beginnen. Maar een RealDoll geeft ze wel een gevoel van: “Oh, ik heb iemand die thuis op me wacht.”

Maar over het algemeen zijn de mensen die de poppen kopen heel erg aardige mensen. Het zijn nuchtere en gevoelige mensen. Er is niks vreemds of afstotelijks aan ze, en ze komen uit alle sociaaleconomische groepen en leeftijden. Mensen denken dat het voornamelijk weirdo’s zijn, maar uiteindelijk zijn er nog veel vreemdere dingen in de wereld die we niet zo intensief ontleden. Dit is iets wat hen gelukkig maakt en ze vallen er niemand mee lastig, dus waarom zou jij er kritiek op hebben?

Zou je in een wereld willen leven waarin mensen over straat lopen en praten met hun AI-poppen?

Ja, zeker, absoluut!

Wat vind je van de kritiek die feministen hebben? Veel van de poppen hebben onrealistisch grote ogen, borsten en heupen. Denk je dat je creaties onrealistische verwachtingen van het menselijk lichaam scheppen?

Ik houd me daar niet zo mee bezig. Ik heb altijd gezegd dat imitatie de meest oprechte vorm van vleierij is, en het enige dat ik ooit heb gedaan is het imiteren van de vrouwelijke vorm op artistieke wijze, in allerlei vormen en maten. We kunnen de poppen natuurlijk niet te groot maken, omdat ze dan te zwaar zouden worden. Ik denk niet dat dit een grotere klap zal zijn voor feministen dan bijvoorbeeld barbiepoppen. Ik zou poppen in elke vorm en maat maken, als mensen ze maar willen kopen.

Oké, vertel me een beetje over het werk dat je doet met VR.

Je kunt de AI die we hebben gemaakt op drie verschillende manieren gebruiken. De eerste is met een tablet, waarmee je de avatar die we hebben gemaakt kunt besturen. De tweede is door de AI te verbinden met de robot, en de derde is in een virtuele omgeving. We zijn bezig met een apart platform, dat draait op een vrij krachtige computer en een headset – een Oculus Rift bijvoorbeeld – waarmee je jezelf in fantasiewerelden kunt verplaatsen. Je kunt op de maan staan, of op de ringen van Saturnus lopen samen met de avatar die via kunstmatige intelligentie wordt bestuurd. Iedereens versie is verschillend omdat, naarmate je er meer mee omgaat, de avatar zich ontwikkelt en specifieke dingen over je te weten komt. Het is dus aardig indrukwekkend om erachter te komen op welke manieren mensen met ze kunnen omgaan.

Heeft de app een seksuele functie?

Ja, er zullen seksuele aspecten aan verbonden zijn. Er zal ook naakt in voorkomen en je kunt de kleding van de avatar zelf uitkiezen, je kunt haar lichaam aanpassen en alles aan haar veranderen.

Heb je nagedacht over hoe je innovaties de sekswerkindustrie zal beïnvloeden?

Dat is voor mij geen motivatie geweest, maar ik denk dat het zich zo ver zal ontwikkelen dat mensensmokkel zal verdwijnen. Dat kan alleen maar iets positiefs zijn. Iemand kan een hele boel robots kopen om ze als prostituees te gebruiken, in plaats van echte mensen.

Dus mensen zouden een robotpooier kunnen worden?

Ja. Dat is totaal niet mijn bedoeling geweest toen ik hiermee begon, maar dat kan.

Bedankt, Matt!