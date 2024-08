Hoe staat het ervoor met de kwaliteit van partydrugs in Nederland?

Hoewel onze moeders en levers het graag anders hadden gezien, staat onze lijven de komende maanden weer een zware beproeving te wachten: het partydrugsseizoen is geopend. Maar hoe zit het eigenlijk met de drugskwaliteit in Nederland? Het Trimbos-instituut brengt hier elk jaar een rapport over uit, gebaseerd op duizenden drugssamples die gebruikers langsbrengen om te laten testen.

Het zogeheten DIMS-onderzoek van het Trimbos over 2017 is gebaseerd op bijna 12.000 samples, en het ging hierbij met name om xtc, speed, cocaïne en 4-FA. Het instituut heeft bij deze samples gekeken naar de puurheid en met welke middelen ze zoal versneden worden, en heeft ook de gemiddelde prijs die mensen voor hun drugs hebben betaald in kaart gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de drugs nogal verschilt. Het kan dus nooit kwaad om even langs je lokale drugstestpunt te fietsen voor je van het padje gaat, om te kijken wat je eigenlijk precies gaat slikken of snuiven. We lichten hieronder de opvallendste resultaten uit het rapport voor je uit.

Xtc

De sterkte van pillen stijgt al jaren, en ook vorig jaar is de gemiddelde hoeveelheid mdma per pil weer flink toegenomen. Het gemiddelde lag in 2017 op 167 mg mdma per pil, vergeleken met 156 mg in het jaar daarvoor. Dat is niet per se goed nieuws: wie weleens een te groot kwartje heeft afgebeten weet dat het niet altijd lekker is om té hard gaan, en bovendien liggen bij een hogere dosering gevaren als oververhitting op de loer.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Trimbos dat veruit het grootste gedeelte van de pillen zo’n flinke bom mdma bevat: 65% van de geteste pillen bevatte meer dan 150 mg mdma. En slechts 6% van de pillen bevatte minder dan 100 mg—de kans dat je tegen een lichte pil aanloopt is dus niet zo groot. De sterkste pil die het Trimbos onder de loep nam bevatte 278 mg mdma, genoeg om zelfs de meest doorgewinterde pillenslikker omver te blazen. De gemiddelde prijs van een pil was vorig jaar 4,10 euro.

Cocaïne

Na xtc was cocaïne de drug die het meest ter controle werd aangeboden. De gemiddelde prijs van coke is al lange tijd min of meer gelijk: rond de 50 euro per gram. De gemiddelde kwaliteit van cocaïne varieert, maar neemt de afgelopen jaren iets toe. In 2014 bevatte een gram van het spul dat je bij die Tony in z’n Volkswagen Golf koopt 59% cocaïne, in 2016 was dat 67% en in 2017 68%. In de afgelopen jaren werd coke vooral versneden met levamisol, een antiwormenmiddel dat in de diergeneeskunde wordt gebruikt. In 2015 bevatte nog 71% van de geteste coke-samples het middel, dat vooral als je veel gebruikt gevaarlijk kan zijn. Vorig jaar zat in nog maar 41% van de geteste samples levamisol. Andere middelen waarmee coke vaak wordt versneden zijn cafeïne en de pijnstiller fenacetine.

Speed

Bij 8% van de samples die in 2017 binnen werden gebracht ging het om speed. De zuiverheid van speed in Nederland schommelt de afgelopen jaren rond de 50%. Vorig jaar bevatten de binnengebrachte speed-samples gemiddeld 46% amfetamine. Ook de prijs van speed kent al jaren geen grote schommelingen. Gemiddeld betaalde je in 2017 7,40 euro voor een gram.

4-FA

Van alle ‘nieuwe psychoactieve stoffen’ (die ook wel designerdrugs worden genoemd) vormt 4-FAveruit het grootste deel: 72%. De populariteit van 4-FA is wel sterk gedaald sinds de drug vorig jaar op de opiumlijst werd gezet. In 2015 werden 728 samples van de drug ter controle bij het Trimbos aangeboden, in 2016 meer dan duizend en in 2017 nog maar 684. 4-FA komt voor als poeder, als pil of als capsule. Het geteste poeder is gemiddeld 72% zuiver, en kost gemiddeld 15,40 euro per gram. De 292 geteste pillen bevatten gemiddeld 120 mg 4-FA en kostten gemiddeld 4,75 euro. De capsules—poeder in een omhulsel—waren gemiddeld 69% zuiver, en je betaalde er gemiddeld 6,05 euro voor.

Ketamine

De gemiddelde zuiverheid van de ketamine die in 2017 werd getest bedroeg 64%. Voor een grammetje keta ben je gemiddeld 25,10 euro kwijt. In de keta-samples die het Trimbos door de testmachine haalde werden naast ketamine ook andere psychoactieve stoffen aangetroffen. 86% van de samples bevatten daadwerkelijk keta. Andere stoffen die in de samples werden gevonden waren chloorfeniramine, lidocaïne en 2-fluordeschloorketamine. Van de geteste samples bevatte 2% helemaal geen werkzame stoffen.

