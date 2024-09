Hoe sterren zich vastklampten aan hun BlackBerry’s toen de eerste iPhone uitkwam

Deze zomer is het tien jaar geleden dat een verzameling prominente sterren in het Los Angeles Beverly Wilshire Hotel poseerden op een witte loper. De cocktailjurkjes van Paris Hilton en haar zus Nicky staken er perfect bij af en Eva Longoria van Desperate Houswives zag er piekfijn uit in haar witte jurkje met spaghettibandjes. Het feestje werd georganiseerd ter ere van de lancering van een nieuwe witte telefoon: de BlackBerry Curve, een kleine BlackBerry die nog het meest op een grote aansteker met een toetsenbord leek.

“Ik stuur heel veel berichtjes,” legde Eva uit aan Access Hollywood. “Ik typ heel snel en ik sta erom bekend dat ik heel goed ben in lopend sms’en!” De nummer twee van seizoen vijf van American Idol Katherine McPhee schepte op: “BlackBerry is mijn leven.”

Hoewel Steve Jobs in juni 2007 de iPhone al lanceerde, moesten de beroemdheden in Zuid-Californië het alleen van de BlackBerry hebben. Maar weinig mensen wisten op dat moment dat de iPhone een prominente plek in Hollywood zou gaan innemen. Ver verwijderd van Silicon Valley spraken veel celebrities over de grote invloed die hun BlackBerry op hun leven had. Als je op Getty Images zoekt op “2007 phone celebrity” zie je een heleboel afbeeldingen van acteurs met een BlackBerry in de hand op weg naar een afspraak – maar er zijn er maar weinig met Apple-producten. De meeste sterren waren op zijn zachts gezegd ‘niet bekend’ met de iPhone.

Zes maanden nadat de iPhone werd gelanceerd, riep Forbes BlackBerry uit tot het nummer één favoriete accessoire van celebrities. Brad Pitt en Angelina Jolie maakten gebruikt van BlackBerry’s toen ze op hun hoogtepunt waren. Britney Spears, misschien wel de enige persoon die in 2007 beruchter was dan Brangelina, nam haar BlackBerry 8700c en BlackBerry 8310 overal mee naartoe (al experimenteerde ze ook met een LG enV, een SidekickLX en een Samsung u740), terwijl de wat meer traditionele Christina Aguilera het bij een twee jaar oude BlackBerry 8700 hield.

BlackBerry’s werden zo sterk geassocieerd met celebrities dat blogger Jacky Chui een website maakte met de naam Celebrity BlackBerry Sightings. Zo zei hij tegen Forbes: “Door gefotografeerd te worden met een BlackBerry laat je mensen zien dat je je poen hebt.’” Ook zei hij dat sterren het bedrijf BlackBerry om gratis telefoons vroegen.

Volgens Forbes gebruikte Lindsay Lohan kort een iPhone, maar ruilde zij die al snel weer in voor haar oude BlackBerry. Heather Dale, een blogger voor Geek Sugar merkt op: “De iPhone verdween eigenlijk vrijwel geruisloos.”

Volgens het artikel weigerde Apple om beroemdheden geld toe te stoppen om met iPhones rond te lopen, maar deden andere bedrijven dat wel. Paris Hilton verscheen bijvoorbeeld in 2005 in reclames voor Sidekick, een ander uitstekend voorbeeld van een telefoon-relikwie. Kim Kardashian gebruikte tot ver in het presidentschap van Obama een Sidekick. In 2009 twitterde ze: “Ik schrijf dit op mijn Sidekick lx!” Paris en Kim leken oprecht van het apparaatje te houden. Bij evenement werden ze gespot al typend met het kenmerkend grote toetsenbord.

De twee zijn allebei nog steeds niet volledig overtuigd van de iPhone. Tot 2011 gebruikte Paris alleen maar BlackBerry’s. Daarna stapte ze over op een iPhone, maar toen Broadly haar in 2015 interviewde, had ze drie telefoons bij zich. Ze zei dat ze nu afhankelijk was van haar iPhones, maar dat ze soms nog steeds haar BlackBerry gebruikte.

Kim gebruikt nog altijd liever BlackBerry’s en staat er zelfs om bekend dat ze regelmatig op eBay oude BlackBerry’s aanbiedt. Al heeft ze inmiddels wel een iPhone. “Ik heb een iPhone, maar gebruik die vooral voor foto’s. Maar als je een mail moet schrijven en snel moet typen, heb ik liever een toetsenbord,” legde ze in 2014 uit bij een conferentie. “Ze hebben ze niet eens meer in winkels. Ik koop ze via eBay. Ik gebruik een BlackBerry Bold en vind het fijn om er drie bij me te hebben, voor het geval er eentje kapot gaat.”

Net als de sterren, veranderen ook trends regelmatig. Inmiddels zul je jonge beroemdheden als Hailee Steinfeld niet meer met een BlackBerry zien lopen. Vorig jaar kondigde BlackBerry aan dat ze niet langer zelf telefoons ontwikkelen. Amerikanen lieten BlackBerry voor wat het was en iPhones stootten de BlackBerry officieel van haar troon. De mode is veranderd, maar tussen de antieke plaatjes van Getty zullen BlackBerry’s voor altijd blijven bestaan.