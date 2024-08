Hoe supportersgroep VIVO 1892 vecht tegen de vooroordelen over Vitesse

Vitesse staat niet bekend als de warmste club van Nederland. Een buitenlandse eigenaar en de banden met Chelsea helpen niet om dit imago te verbeteren. Daar komt nog bovenop dat er vaak lege stoeltjes te zien zijn in Stadion Gelredome. De supportersbeweging VIVO 1892 moet dus hard werken om de sfeer in het Arnhemse stadion te verhogen.

Naast hun normale baan zijn de leden vaak tot diep in de nacht bezig om vlaggen, banieren en tifo’s voor te bereiden. Met gigantische spandoeken laat VIVO zien dat Vitesse qua sfeeracties in ieder geval zeker meetelt in de Eredivisie. Om meer te weten te komen over VIVO 1892, sprak VICE Sports af met Brendan Davids en Jordy Spee, twee kartrekkers van de groep. In een café op de Korenmarkt spraken we over Europese trips, NEC-haat en de bittere nasmaak van de eerste prijs in de clubhistorie.

VICE Sports: Ha jongens, hoe is VIVO 1892 eigenlijk ontstaan?

Brendan: We zijn in 2014 officieel begonnen omdat we merkten dat de sfeer in het Gelredome erg terugliep. We wilden als supporters meer leven in de brouwerij brengen. Op Zuid zag het er altijd wel redelijk uit, maar verder kregen we toch vaak te horen dat het een dode bedoeling was. Bij topwedstrijden hebben we tegenwoordig niet te klagen, maar wij vinden als groep dat je er elke wedstrijd moet staan.

Jordy: We zijn op de goede weg hoor, maar het kan nog stukken beter. Onlangs tegen Excelsior was de sfeer dramatisch en ook tegen subtoppers als FC Groningen valt er nog genoeg te winnen. We hebben de laatste jaren mooie sfeeracties op touw gezet. We maken op dat gebied wel aardig naam in Nederland.

VIVO staat voor Vitesse Is Van Ons. Voelde het daadwerkelijk alsof de club niet meer van de supporters was? Brendan: We hadden niet per se het gevoel dat Vitesse niet meer van de supporters was, maar we wilden met de naam wel duidelijk maken hoe trots we op de club zijn. Ondanks dat de rest van Nederland zegt dat Vitesse geen club meer is, voelt dat voor de supporters nog wel degelijk zo. We horen al jaren van die ‘originele’ dingen als: Vitesse-fans zijn eigenlijk voor Chelsea. Dat is natuurlijk grote onzin.

Jordy (links) en Brendan (rechts) in gesprek met VICE Sports.

Hadden jullie moeite om je met de club te identificeren op het moment dat Chelsea om de hoek kwam kijken?

Brendan: Het blijft natuurlijk je club. Maar als ik mag kiezen tussen een speler uit de eigen jeugd of een jongen van Chelsea, dan ga ik honderd procent voor een jeugdspeler. Sterker nog, we gaan liever op onze bek met de eigen jeugd dan dat we succes boeken met tweederangs spelers van Chelsea.

Jordy: Er zijn natuurlijk meerdere clubs in Nederland met een samenwerkingsverband met een buitenlandse club. NAC huurt er momenteel zeven van Manchester City, maar daar hoor je niemand over. Wij hebben er tegenwoordig nog maar drie van Chelsea.

Brendan: Wij waren de eerste Nederlandse club met zo’n samenwerking, daardoor wordt het extra benadrukt. Vitesse heet niet voor niets Hollywood aan de Rijn. Het is hier nooit saai, er gebeurt altijd wat. Dat zorgt er gewoon voor dat je de gunfactor niet hebt. Eigenlijk wil heel Nederland dat we op ons bek gaan, maar voor ons is dat een motivatie om door te gaan.

Missen jullie echte Arnhemse jongens als Theo Janssen en Nicky Hofs?

Brendan: Jazeker, ik denk dan ook dat Vitesse er goed aan heeft gedaan om dat duo als jeugdtrainers vast te leggen. De jonkies kijken echt op tegen die gasten.

Jordy: Nu hebben we Guram Kashia. Hij mag dan wel een Georgiër zijn, maar hij heeft ontzettend veel binding met de supporters en de club. Hij mag tien fouten maken en dan dragen we hem nog op handen. Hij is een echte clubvoetballer geworden en laten we eerlijk zijn: waar zie je die tegenwoordig nog? Bram van Polen bij PEC Zwolle en dan houdt het wel een beetje op.

Brendan: Het was wel tekenend dat Kashia bij de uitvaart van Theo Bos aanwezig was. De spelers waren niet verplicht om te gaan, maar hij stond er. Dat zijn wel momenten waar je duidelijk ziet of een speler écht betrokken is bij de club.

Een actie voor Guram Kashia. (Foto door Sebastiaan Doyer)

Het Gelredome zit niet altijd even vol. Is het stadion eigenlijk niet gewoon te groot voor Arnhem?

Jordy: Ja, dat is honderd procent zeker zo. In de beginperiode van het stadion, onder Karel Aalbers, was het natuurlijk uitverkocht. We wilden het Manchester van Nederland worden, dat was het verhaal. Karel is een topvent, ik zie hem nog altijd heel erg graag terugkomen. Dankzij hem heeft Vitesse echt naam gemaakt. We kunnen er lang en breed over lullen, maar het stadion is gewoon te groot. Met 8000 plaatsen minder was het een perfect stadion geweest. Dan waren er misschien nog wat lege plekken, maar duizend of achtduizend lege stoeltjes verschilt nogal.

Vorig jaar pakte Vitesse de eerste prijs in de clubhistorie. Daar kijken jullie vast met een lekker gevoel op terug.

Jordy: Ja, maar voor ons was de sfeeractie die eraan voorafging echt een dieptepunt. De dag zelf was natuurlijk super, die zal ik werkelijk nooit vergeten.

Brendan: Het ging uitgerekend mis op het moment dat heel Nederland naar ons keek. Het doek rolde niet goed uit, waardoor de sfeeractie mislukte. Mensen wilden helpen door aan het doek te trekken, maar hierdoor werd het alleen maar erger. De spelers hebben een wedstrijd op het veld, maar wij hebben er eentje op de tribune. AZ zal niet ontkennen dat wij een mooier ontwerp hadden, maar qua uitvoering wonnen zij dik.

https://youtu.be/liwSApitoAc

Dat is inderdaad verschrikkelijk balen. Konden jullie nog wel een beetje genieten van de wedstrijd?

Brendan: De eerste 25 minuten van de wedstrijd heb ik niet gezien, laat ik het daar op houden.

Jordy: Eigenlijk zijn we er nog steeds goed ziek van. In die periode zaten we midden in onze grootste handgemaakte sfeeractie ooit. Dat was die op 14 mei tegen Roda voor het 125-jarig jubileum. Daar kwamen dus nog even acties voor de halve finale en de eindstrijd bovenop. We wilden iets kleins doen voor de finale, maar dat doek werd uiteindelijk ook weer achthonderd vierkante meter.

Brendan: We waren maandenlang zo intensief met elkaar bezig. Naast onze normale banen losten we elkaar af in diensten. We waren echt dag en nacht bezig. Een half jaar van tevoren zaten we al met alle supporters bij elkaar. Er moet een duidelijk plan zijn en het is een kunst om de financiering rond te krijgen. Die actie tegen Roda kostte bij elkaar wel 8000 euro. Dan hebben we het nog niet over de 10.000 euro voor de bekerfinale.

Hoe is jullie relatie met de clubleiding?

Brendan: Ik weet niet hoe het bij andere clubs gaat, maar ik denk dat we er gewoon blij mee mogen zijn. We mogen collecteren rond het stadion en de club denkt steeds meer mee. Na de sfeeractie tegen Roda is de club wat bewuster geworden van ons werk.

Jordy: Het was vooral erg leuk dat de spelers en mensen van het kantoorpersoneel toen een dagje zijn komen helpen. Jongens als Guram Kashia, Navarone Foor en Mitchell van Bergen.

Brendan: Ja, dat was fantastisch. Van Bergen had zichzelf op een gegeven moment helemaal ingeschilderd. Stond hij daar helemaal in een hoekje, hij kon geen kant meer op. Wij schilderen altijd vrij tactisch, dus dat was echt lachen.

Waar hebben jullie de ruimte om aan die enorme doeken te werken?

Brendan: We werken op verschillende locaties, maar de precieze plek geven we natuurlijk niet prijs. Zo voorkomen we dat sfeeracties uitlekken.

Jordy: Zoals bij Willem II en NAC een tijdje terug. Daar werd vooraf al bekend hoe de sfeeractie eruit kwam te zien. Daarom houden we de locatie liever geheim.

Hoe bedenken jullie de ideeën voor de sfeeracties?

Brendan: Eigenlijk in dezelfde setting als we nu ongeveer zitten: met een biertje in de kroeg. Vaak bedenken we het spontaan, maar soms moet er echt goed over worden nagedacht. Bijvoorbeeld bij de derby tegen NEK. Dan willen we wel met iets origineels komen.

Is het voor jullie niet ergens jammer dat de grote rivaal in de Jupiler League speelt?

Jordy: Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze gewoon lekker in de Jupiler League blijven. Ik ben waarschijnlijk de enige in Arnhem die dat zo ziet, maar ik hoop oprecht dat ze wegblijven.

Brendan: Het is ergens wel leuk om ze te zien zweten. Natuurlijk mis je de wedstrijdspanning, die is anders dan tegen iedere andere tegenstander. Zij hebben vast ook genoten toen wij door financiële problemen aan de rand van de afgrond stonden.

Jordy: Je mist wel die beleving en de sfeeracties naar de wedstrijd toe. Dat begint echt al vier of vijf weken van tevoren te kriebelen. In de week van de derby hebben we dan altijd een leuk feestje, een soort anti-NEK party. Dat is onder de fanatieke aanhang echt een fantastische avond. We leven dan met z’n allen intens naar de derbydag toe.

Nadat de KNVB maar 1200 kaartjes beschikbaar stelde voor Vitesse-supporters, hebben jullie de Johan Cruijff Schaal geboycot. Jullie spelen niet jaarlijks om de prijzen, is zo’n boycot dan niet ontzettend zonde?

Brendan: Nee, dit was juist een mooi moment voor supporters onder elkaar. Alle groepen waren het erover eens dat we onder deze omstandigheden niet naar de Johan Cruijff Schaal zouden afreizen. Veel mensen roepen vaak dat er geen wij-gevoel bij Vitesse is, maar toen was het heel sterk aanwezig. In mijn ogen hoort de verdeling van die kaartjes gewoon fiftyfifty te zijn.

Jordy: Absoluut, dat zou het eerlijkst zijn. Het is dan wel de troostprijs van Nederland, maar voor ons blijft het een echte prijs. Voor Ajax misschien niet, maar voor de kleinere clubs wel degelijk.

Een actie voor Vitesse – Lazio. (Foto door Paul Meima)

Dit jaar zijn jullie wel in Rome, Nice en Waregem geweest. Hoe waren die tripjes?

Jordy: Het was fantastisch. Nice was voor mij het mooiste. We waren er met minder mensen dan bij de andere tripjes, maar de meest fanatieke supporters waren aanwezig. We stonden daar met zeshonderd man bij een kroeg. Dan ben je echt een geheel. Het is heel anders dan weer eens met de bus naar Amsterdam.

Brendan: België was ook mooi, daar zijn we met partybussen naartoe gegaan. Rome was qua resultaat (1-1) natuurlijk top, maar daarbuiten was het vrij slecht georganiseerd.

Jullie reizen de club achterna en werken jullie nachten in het zweet voor sfeeracties. Wat vinden jullie vriendinnen eigenlijk van jullie liefde voor Vitesse?

Brendan: Soms denkt ze weleens: kan het misschien ietsje minder? Maar ze heeft ook een seizoenskaart en gaat graag kijken. Ze weet inmiddels wat ik voor de club voel. Dat vindt ze alleen maar mooi.

Jordy: Haha, die van mij wilde twee jaar geleden dat ik wat meer tijd aan haar besteedde. Toen was het voorbij.

Een sfeeractie tegen Nice in de Europa League. (Foto door Sebastiaan Doyer)

Dit is een verhaal uit De Twaalfde Man , een serie van VICE Sports over fanatieke supportersgroepen in Nederland.

