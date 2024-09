Hoe Trump de manier waarop ik mijn identiteiten uitdraag heeft veranderd

Elke paar weken neem ik plaats in een stoel in de stoffige achterkamer van een kapperszaak. Ik ben steevast nerveus; decennia van slechte kapsels hebben me argwanend gemaakt, maar Crys, mijn kapper, is geruststellend consistent. “Het gebruikelijke?” vraagt ze.

“Ja.” Soms gooi ik het roer om: opscheren, of de achterkant in een “v” geknipt. Onlangs had ik een geschoren lijn langs de scheiding. Maar meestal neem ik het gebruikelijke.

Toen ik voor het eerst naar Crys ging vroeg ze hoe ik mijn haar geknipt wilde. Ik had geen foto’s meegenomen; combinaties van “lesbisch” en “asymmetrisch” googelen had niet bepaald opgeleverd wat ik wilde, dus beschreef ik het in plaats daarvan aan haar. Ze luisterede aandachtig, zei dat ze precies wist waar ik het over had en pakte haar iPad. “Klassiek mannenkapsel”, typte ze in de zoekbalk, geen big deal dat de vorm mijn lichaam erop duidde dat ik geen man was. Ze vroeg me nonchalant of ik met hij of zij aangesproken wilde worden en had toen geen verdere vragen meer.

Crys knipt in stilte, het zoemen van haar tondeuse vult de ruimte. Als ze klaar is met de zijkanten, knipt ze en beetje van de bovenkant af – net genoeg om mijn dikke Pakistaanse haar te bedwingen. Ze smeert alcohol op de zijkant, borstelt me af en dan ben ik klaar. Ik klim uit de stoel, doe mijn hoofddoek om en loop de paar blokken naar huis.

Mijn haar is slechts een van de manieren waarop ik mijn identiteiten – gender non-conformerend, immigrant, Zuid-Aziatisch, moslim, vrouw(achtig) – uitdraag. Sommige zijn direct zichtbaar: het onmiskenbare bruin van mijn huid, de hoofddoek die ik om mijn hoofd wikkel. Andere zijn alleen duidelijk voor degenen die ze aan me kunnen aflezen: shirts van de jongensafdeling, mannenjeans. De kleine, subtiele regenboogketting onder mijn kraag, waar ik mee speel als ik in een gender-gesegregeerde sociale situatie lijk te belanden. Deze identiteiten zijn constant in beweging, met elkaar spelend in een delicate dans om mij te verdedigen. Bij een storytelling-evenement in het LGBT-centrum, waar ik doodsbang ben iemand tegen te komen waar ik me niet comfortabel genoeg met mijn seksualiteit bij voel, betekent mijn hoofddoek dat ik “de bondgenoot” ben. Later, op een feest met voornamelijk opgeklommen moslim-yuppen waar mensen homofobe grappen maken – ervan uitgaande dat iedereen in de kamer hetero is – betekent mijn moslim-zijn dat ik boos kan worden en de grappen kan stilleggen zonder als queer beschouwd te kunnen worden.

Maar tussen het inreisverbod voor moslims en de intrekking van wc-maatregelen voor transgender mensen, tussen geruchten over anti-LHBTQ-wetgeving en de opkomst van een meer sinistere periode van haat en discriminatie, voel ik iets anders. Het voelt alsof er geen plek is om te verstoppen in het Amerika van Trump. Geen enkele afzwakking van mijn identiteiten zal me redden; ik zal altijd, altijd als anders beschouwd worden.

Op een avond terwijl ik naar huis loop van mijn werk in Manhattan hoor ik dat er ’terrorist’ naar me gesist wordt door een voorbijganger – een lange, niet gevaarlijk uitziende blanke man in een strak pak die waarschijnlijk ook op weg naar huis is, neemt de tijd om op de straat “terrorist” naar me te fluisteren. Op een ochtend in de Lower East Side, wachtte ik op een vriend om me op te halen en naar het strand te gaan en hoorde ik iemand vanuit het niets “pot” roepen van de andere kant van de straat. Vanwege de voorspelde hitte en het zand had ik mijn gewoonlijke hoofddoek voor een pet ingewisseld, ik droeg hem achterstevoren om mijn haar grotendeels te bedekken. En in mijn T-shirt, sportbeha, en laaghangende sportbroek zijn mijn queerheid en niet-genderconformiteit het meest zichtbaar. Ik moest mijn wandeltempo opvoeren, de hoek omgaan, stoppen en op adem komen om op te houden met trillen. In de Lower East Side was ik nog steeds aan het trillen toen een vriendin me ophaalde. Maar toen ging ik haar auto in, die vol zat met mijn queer moslimbroers en -zusters, mijn vrienden, en we waren op weg naar zulk bevrijdend plezier dat ik besloot niemand over de vluchtige interactie te vertellen.

Niet dat ik, al had ik het gewild, minder anders zou kunnen zijn. Mijn identiteiten zijn een middel om te overleven. Ik knip mijn haar en draag mannenkleren om me comfortabel te voelen, om mezelf niet te haten. Ik draag een hoofddoek en bid zodat ik ’s ochtends mijn bed uit kan, zodat deze wereld met zijn onrecht en ongelijkheden een beetje draaglijker is. Ik heb mijn identiteiten om te leven.

En toch, zelfs hier in New York, voelen deze identiteiten niet allemaal even gemarginaliseerd. Met een muts of hoed om mijn haar te bedekken, ben ik ineens niet bedreigend voor beveiliging in stadions, word ik beleefd aangesproken door politie bij demonstraties en schrik ik van hoe aangenaam deze interacties verlopen. En in de progressieve moskee die ik geregeld bezoek om te bidden raak ik in paniek als ik me realiseer dat ik mijn sjaal vergeten ben, dat ik zichtbaar genderqueer ben in de vrouwensectie. Niemand zegt iets, maar ik kan – misschien omdat ik extra zelfbewust ben – de vragende blikken voelen.

En toch. Iets aan de weerstand tegen Trump en de reactie tegen de maatregelen die hij neemt voelt verheffend en verenigend en hoopvol. De uiteenlopende gemeenschappen waar ik bij hoor beginnen met elkaar in gesprek te gaan. Mainstream islamitische organisaties co-sponsorden een LHBTQ-solidariteitsbijeenkomst, een paar weken geleden. Homoseksuele vrienden die een paar jaar geleden tegen me in zouden gaan, claimend dat racisme aan het afnemen is in dit land, komen met z’n allen naar een anti-islamofobiebijeenkomst. Er is een bedwelmend gevoel dat onze bevrijdingen gelinkt zijn, en dat een andere wereld waar we samenwerken mogelijk is.

En toch.

Het is de nacht voor Eid en ik heb een zeldzame dag waarop ik mezelf echt voel. Ik ben in de East Village en loop naar het dakterras van een vriend voor een chaand raat-barbecue. Ik voel me ongewoon goedgekleed. In een button-down hemd met opgerolde mouwen, in een nieuw paar donkere jeans en een grijze hoofddoek. Pottenlaarzen met de bovenkant van mijn rode sokken er doorheen zichtbaar en het accessoire dat alles bij elkaar brengt: een dunne zwarte stropdas. Ik voel mezelf echt, neem zelfs een zeldzame selfie voordat ik mijn appartement verlaat. Er zit een bounce in mijn loopje en ik heb zin in deze barbecue om met mijn geliefde queer moslimfamilie het einde van een moeilijk ramadan te vieren.

Het is pas wanneer ik op straat ben als de paniek toeslaat. Het is de zomer van Trump’s nominatie en ik ben me nog steeds aan het afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren. De gedachte aan de consequenties van zijn – toen nog eventuele – presidentschap maken me misselijk. Ik heb me altijd beschermd gevoeld door de anonimiteit van de stad, door de constante menigten, maar opeens ben ik me bewust van de manieren waarop mijn identiteiten onmiskenbaar zichtbaar zijn. Staren mensen naar me? Ben ik opeens transparant voor de straatverkoper waar ik mijn fruit van koop? Voor de buurmannen die de broodjeszaak op de hoek in de gaten houden? Voor de hipster-ijszaak waar ik na moeilijke dagen op werk langsga?

Niemand zegt iets, niemand kijkt me überhaupt met scheve ogen aan, bezig met hun eigen drukke levens. Maar toch adem ik zwaarder, lukt het me nauwelijks de ene voet voor de ander te zetten. Ik stop onder de luifel van een gesloten winkel en neem een moment om de situatie te heroverwegen, om te bedenken hoe verder te gaan, als het antwoord in me opkomt. Ik trek de capuchon van mijn jas over mijn hoofddoek en doe mijn stropdas af. En vervolg snel mijn weg naar de barbecue, naar mijn mensen, naar veiligheid.