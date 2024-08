Zo overleef je een avondje uit met je geliefde

Laten we eens een gedachte-experiment uitvoeren. Stel dat het je gelukt is om een ander persoon te overtuigen om een relatie met jou te beginnen. Je kijkt samen Netflix, je ouders vragen hoe het met jullie (in plaats van met jou) gaat, en soms als je met elkaar praat, zet je een gek babystemmetje op. Dat is heerlijk huiselijk en vredig, want als je nu genoeg pasta kookt voor twee personen, zijn er ook daadwerkelijk twee personen om ervan te eten. Toch is er een grote wereld buiten de vier muren van je appartement. Er komt een punt dat je je relatie meesleurt naar andere, meer uitdagende omgevingen. Van al deze plaatsen is de nachtclub degene met de meeste obstakels en morele dilemma’s.

Een geslaagd avondje uit met je vriend of vriendin kan een enorme impact hebben. Weinig dingen brengt jullie zo dicht als samen een halfje nemen in een donkere ruimte met harde muziek. Toch kan ~de club~ je ook terugbrengen naar het prachtige individualisme van de tijd dat je single was. Kijk maar om je heen: krioelende lichamen, de aanwezigheid van drank en drugs, geen bereik op je telefoon en een dampende kelder vol verleidingen. De idealen van monogamie en wederzijds respect kunnen in deze omstandigheden plotseling oninteressant gaan lijken. Je hebt best wat pintjes achterover gekapt en wat goedkope drugs genomen en niemand gaat jou vertellen wat je wel en niet moet doen. Toch?

Ondanks dat deze aanpak zorgt dat je je een rebel voelt die zich nergens wat van aantrekt, word je waarschijnlijk wakker met vage herinneringen aan een hevige ruzie bij de vestiaire en een ijzig stille fietstocht naar huis. Vandaar hieronder een aantal gouden regels om je aan te houden als je de volgende keer met je favoriete persoon ter wereld uitgaat.

1. Hang niet de hele avond met je vrienden

Een lang, heet avondje uit kan een fantastische manier zijn om je lief aan je vrienden voor te stellen, maar wees geen klootzak. Er is niets asocialer dan iemand alleen achterlaten in een ruimte vol vreemden. Ga niet zuipen met je maten en verdwijn niet de keuken in met je beste vriend terwijl je partner moederziel alleen steeds verder wegzakt in de zetel.

2. Stem je gebruik op elkaar af

Als je met een grote groep uitgaat hoeft dit niet per se een probleem te zijn, maar als je uitgaat met z’n tweetjes is het handig om gecoördineerd samen onder invloed te raken. Communiceer goed en praat over hoe je je voelt voordat je nog kwartje neemt. Vergelijk het gerust met synchroonzwemmen. Je relatie wordt er niet beter op als de ene over de magie van rookmachines mijmert, terwijl de ander alleen maar kan denken aan de kebab op weg naar huis.

3. Je bent geen bodyguard

Wat zou jij doen als een ander persoon je geliefde probeert binnen te hengelen in de club? Met die drank en drugs in je lichaam zou je nog weleens de drang kunnen krijgen om eens een stevige klap uit te delen. Maar voordat je de moed verzamelt om dat daadwerkelijk te doen, moet je even diep ademhalen.

Je partner kan waarschijnlijk prima zelf dealen met die ongevraagde aandacht. Helemaal woest eropaf stormen en iemands haren eruit trekken gaat de situatie waarschijnlijk alleen maar grimmiger maken. Bovendien kom je op die manier over als een bezitterig type. Maar wanneer iemand met jou flirt, is het ook wel zo beleefd om meteen duidelijk te maken dat je er niet op zit te wachten.

4. Pas op met huwelijksaanzoeken

Oké, dat likje mdma heeft zojuist een enorme boost gegeven aan je gelukshormonen, maar dat betekent niet dat je alles wat in je hoofd opkomt hoeft te delen met elkaar. Je verkering is nog maar twee maanden gaande, dus zwijg nog even over dat je ooit kinderen wil. Dit gesprek kan je gemakkelijker voeren wanneer jullie een keer in de zetel een serie kijken, ergens na jullie eerste jaar samen.

5. Samen uit, samen thuis

Dit is zeer moeilijk, maar wanneer je aan het feesten bent met je partner en een van jullie begint er genoeg van te krijgen, moet je je daarbij neerleggen. Wanneer je de beste nacht van je leven hebt en je geliefde begint verveeld op je schouder te tikken, mag je hem of haar best dwingen nog een uurtje te blijven. Maar mocht hij of zij écht niet meer verder kunnen, wees dan geen klootzak. Iemand op de taxi zetten om vervolgens zelf terug te club in te strompelen is een slechte look, dus wees een beetje galant. De volgende dag ruziemaken is niet iets wat je je kater wil aandoen.

6. Hou het netjes

Wat is er mooier dan twee mensen die in het openbaar hun liefde aan elkaar tonen? Waarschijnlijk wel een paar dingen, maar dat is het punt niet. De club is de juiste plek om hand in hand te lopen en lief tegen elkaar te zijn, maar weet waar de grens ligt. Als je gedronken hebt of stijf staat van de pillen ziet een kussessie er namelijk lang niet zo sensueel uit als je op dat moment denkt.

7. Kauwgom

Voordat je de taxi bestelt om terug naar huis te gaan, moet je nog eerst even je vaste ritueeltje uitvoeren: check of je nog steeds je sleutels, telefoon, portemonnee en kauwgom hebt. Een partner waarmee je al een jaar samen bent kan waarschijnlijk wel wat verdragen, maar zorg dat je nieuwe liefde niet hoeft te kampen met de vadsige putlucht die een nacht uitgaan kan voortbrengen.

8. Seks in de club

Ik ben misschien niet de juiste persoon om hier iets over te zeggen, want ik eet nog liever mijn pet op dan dat ik seks ga hebben in het openbaar. Maar laten we mijn persoonlijke onzekerheden even laten voor wat ze zijn. Als je op een woest seksfeestje in Berlijn bent, neem dan gerust een pot glijmiddel en wat bananen mee. Ga je naar een wat meer reguliere tent, neuk dan alsjeblieft niet op de dansvloer. Grote kans dat je uit de club wordt gezet, of nog erger, voor eeuwig op het internet belandt.

9. In een bed liggen

Na een lange nacht lig je eindelijk op je comfortabele bedje. Tijd om Knuffelrock Vol. 3 aan te slingeren, onder de lakens te kruipen en die nacht van zelfdestructie achter je te laten. Jij en je partner proberen waarschijnlijk seks te hebben, en vergeten misschien ook eventjes dat de substanties die jullie eerder namen het libido drastisch verlaagd hebben. Forceer niets wat je fysiek niet kan klaarspelen. Soms is de beste optie om de handdoek in de ring te gooien en gewoon nog even te genieten van de euforie die nog door je lijf giert.

Mocht je geen drugs op hebben, reken dan op wat gesnurk en zwaar geadem van je partner. Oordopjes zijn je vriend.

10. De volgende dag

Weet je nog al die keren dat je je in je eentje door een allesverwoestende (drugs)kater heen moest worstelen? Een relatie hebben zorgt ervoor dat je dit nooit meer in eenzaamheid hoeft te ervaren. Iemand die je klamme handje vasthoudt terwijl je urenlang naar Netflix staart, met wie je avocado op toast kan eten en belachelijke bedragen aan Deliveroo kan spenderen. Niets is liefdevoller dan samen twintig uur achter elkaar in bed liggen en ruziemaken over wie de deur opendoet voor de pizzabezorger.

Als je de juiste persoon hebt gevonden, is dit hoe de komende dertig jaren eruit gaan zien. Jullie zijn op weg naar de ultieme comedown: oud worden. Als je de zondag door kunt komen zonder de relatie te verbreken, dan zal ik je feliciteren: dit is échte liefde.

