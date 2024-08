Hoe vaak check jij nog je blockfolio?

Als je de afgelopen maanden op je blockfolio hebt gekeken zul je wel je shirt drijfnat hebben gezweet, want met alle stormen en crashes waren het spannende maanden voor crypto-investeerders. Sommigen hebben enorm veel winsten kunnen pakken aan het einde van 2017, anderen zagen hun geld in rook opgaan bij een serie dips in de koers waar een op hol geslagen hengstig Giro d’Italia-peloton niks bij is.

Daardoor is niet alleen de waarde van de munten gezakt, ook het enthousiasme en de hype lijken uit te doven. Terwijl een aantal maanden geleden iedereen nog dagelijks op de blockfolio-app keek om te zien hoeveel ze hadden gecasht die dag, lijken mensen er nu nog maar weinig mee bezig te zijn. VICE Money ging de straat op en vroeg crypto-investeerders (en dat bleken vooral mannen, hoewel we weten dat vrouwen flink aan crypto verdienen) hoe vaak ze hun blockfolio nog openen.

Timo (19)

VICE Money: Hoe vaak kijk jij nog op je blockfolio?

Timo: Toen ik ermee begon keek ik elke dag een paar keer. Ik had duizend euro geïnvesteerd en had het geniale plan om elke dag één procent winst te behalen. Maar toen de koersen van cryptomunten crashten, besloot ik er niet meer zoveel op te kijken.

Ben je sindsdien dan bang om te zien hoeveel je verliest?

Nee hoor, ik heb er nog steeds wel vertrouwen in. Ik denk sowieso dat het aan het eind van dit jaar weer heel erg gaat stijgen. Het is beter als het heel langzaam stijgt, dan is het echt op waarde gebaseerd, en niet op hocus pocus. En als er echt iets heel groots gebeurt in de cryptowereld, hoor ik het wel in het nieuws.

Je zegt dat je met jezelf een bedrag hebt afgesproken en dat je niet meer mag investeren. Ben je een beetje verslaafd?

Nee hoor.

Waarom is je vriend dan nu zo aan het lachen?

Ja nee, ik kijk er nu bijna niet meer op. Toen die verliezen kwamen dacht ik fuck it, je weet waarvoor je erin zit, je hebt je doelstellingen en je moet niet uit emotie gaan handelen. Ik zit erin voor de lange termijn, het komt altijd weer goed.

Colin (18)

Ha Colin, kijk jij nog vaak naar je cryptokoersen?

Colin: Ik ben in december vorig jaar begonnen met investeren, net voor de boom. Ik had 150 euro ingezet en dat bedrag alleen in Litecoin gestopt. Dat is niet zoveel en ik check mijn blockfolio dan ook maar een paar keer per maand.

Ben je niet nieuwsgierig?

Jawel, maar ik ben toch niet van plan het er ooit nog af te halen.

Nooit meer, hoezo?

Nee, ik denk dat in de toekomst alles met crypto betaald gaat worden. Oké, tenzij ik weet dat ik opeens een miljoen winst heb, dan verkoop ik wel een deel.

Keek je vroeger vaker?

Ja, toen keek ik elke dag ongeveer. Maar dat is gewoon too much. Als ik een keer per maand kijk, zie ik die tijdelijke dalingen niet meer en zie ik de koersen tenminste gewoon omhoog gaan.

Hidde (21)

Hoe vaak check jij je blockfolio?

Hidde: Ik check mijn blockfolio nu eigenlijk bijna nooit meer. Daar heb ik geen tijd voor en ook helemaal geen zin in, daar is het te ingewikkeld voor.

Weet je dan überhaupt wel of je op winst staat?

Ik heb eigenlijk geen idee, maar ik denk verlies. Ik had in december veel gewerkt en duizend euro van mijn inkomsten in crypto geïnvesteerd. Daarna ging de koers een paar keer flink naar beneden. Ik kijk soms naar de totale marketcap en ik gok dat ik nog ongeveer zeshonderd euro over heb van die duizend.

Oei, heb je spijt?

Nee hoor, ik zie het gewoon als verloren geld. Ik laat het er sowieso in zitten tot het einde van het schooljaar, en als ik dan nog wat over heb, ga ik ervan op vakantie.

Tjerk (20)

Hoi Tjerk, ben jij een beetje verslaafd aan crypto?

Tjerk: Nee hoor. Ik ben ook niet zo iemand die heel vaak naar de koersen kijkt. Ik doe toch niet aan daytraden, daar snap ik het principe niet goed genoeg voor. Ik snap eigenlijk het hele idee achter blockchain helemaal niet.

Maar je hebt er wel geld in geïnvesteerd…

Niet zo veel hoor, ongeveer 200 euro. Ik studeer Financiering en Organisatie aan de UvA [waar je o.a. leert over investering en portfolio, red.], dus het is puur omdat ik benieuwd ben naar hoe dit werkt.

Dus het maakt je eigenlijk niet zoveel uit wat de koersen doen?

Nee, Ik laat mijn investering gewoon lekker een jaartje of vijf, tien staan. Tot die tijd haal ik er niks uit. Heel misschien haal ik er mijn inleg uit, maar dan puur zodat ik dan kan zeggen dat ik nooit geld heb verloren met crypto.

Denk je niet dat crypto een bubbel is?

Dat is het al geweest, en de bubbel is een paar maanden geleden al geknapt. Maar nu de hype voorbij is en al die mensen eruit zijn, kan het stabiliseren en rustig stijgen.

Dominic (26)

Hey Dominic, hoe vaak check jij je blockfolio?

Dominic: Ik ga door fases: soms ben ik helemaal verslaafd en kijk ik twintig keer per dag, en soms kijk ik bijna nooit, zoals tijdens de karige maanden afgelopen winter. Ik probeer mezelf een beetje in te houden. Nu zit ik weer in een fase dat ik een keer per dag kijk, trouwens.

In welke munten heb je geïnvesteerd?

Ik heb een heleboel altcoins. Dat is een risico, maar als ik het goed in de gaten houd en het spelletje goed speel, is het makkelijker om mijn inzet te verdubbelen dan bij een populairdere munt als Bitcoin.

Heb je er vertrouwen in?

Absoluut! Ik denk dat blockchain nog maar in de kinderschoenen staat. Er gaan nog een heleboel revolutionaire ontwikkelingen komen rondom blockchain. Dit is de toekomst, binnenkort gaat alles op z’n plek vallen.

