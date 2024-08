Op deze kaart zie je hoe vaak je achternaam voorkomt in de wereld

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen gemaild: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Heb je je ooit afgevraagd hoe ver jouw achternaam het eigenlijk heeft geschopt in de wereld? Dan ga je, net zoals ik, heel blij zijn met Forebears, een website die in 2012 is opgericht om zo’n elf miljoen achternamen in kaart te brengen. [Als de site niet lijkt te werken: zet je ad blocker even uit, red.] Voer je achternaam in, en je krijgt een heatmap te zien met de landen waarin jouw achternaam het meeste voorkomt, hoevaak hij juist voorkomt per land, en ook de concentratie van je naam (dat is de hoeveelheid mensen in een land met jouw achternaam).

En het gaat nog verder: je krijgt ook een lijst met achternamen die lijken op jouw achternaam, en hoe populair die dan weer zijn. Je kan ook zoeken naar de meest voorkomende achternamen per land (Zo bestaat de Top 4 in Frankrijk uit Martin, Bernard, Robert en Richard. Ja, als achternaam.) In sommige gevallen kan je zelfs teruggaan in de tijd en krijg je ook de betekenis van je achternaam voorgeschoteld. Met andere woorden: Forebears is een soort Wikipedia meets Wolfram Alpha voor achternamen.

Je kan zelfs opzoeken welke achternaam het populairst zijn per stad. Voor onze hoofdstad blijkt dat bijvoorbeeld de West-Afrikaanse achternaam ‘Diallo’ te zijn.

Hier is een voorbeeld met de achternaam Juarez:

Forebears wil de losse informatie uit allerlei verschillende bronnen samenbrengen op een plek, en dat is aardig aan het lukken. De site linkt naar oorlogsarchieven, begrafenisregisters, volkstellingen en nog veel meer online databanken met informatie over familiebanden.

Waarschijnlijk zijn de gegevens op Forebears niet helemaal perfect (zo is de tweede populairste Brusselse achternaam niet – zoals de website aangeeft – Peeters, maar de eveneens West-Afrikaanse naam Bah), maar als je gewoon een idee wilt hebben van waar je voorouders zoal vandaan kwamen of zijn beland, kan je gerust je kans wagen en je achternaam even opzoeken. En die van je vriendin. En die van je baas.

