Hoe ver zou je eigenlijk vliegen als het catastrofaal misgaat met de Booster?

Laat me beginnen met een statement: de Booster Maxxx is de beste attractie ooit. Sinds een vriend me een paar jaar geleden dronken voerde en meenam, ben ik hooked. Dat gevoel van snelheid, G-krachten en pure doodsangst is onvergelijkbaar. Je zet letterlijk een klein aantal euro’s om in levensgeluk. Ik denk dat een groot deel van dat gevoel afhankelijk is van het feit dat het ding om de paar weken helemaal uit elkaar en weer in elkaar gezet wordt door onderbetaalde Polen, wat de kans op een catastrofaal ongeluk ietsje dichterbij brengt. Niet dat ik een doodswens heb, in tegendeel, maar als ik toch moet gaan, dan lijkt me een door de Booster gelanceerde paraboolvlucht de enige manier.

Omdat ik dit gevoel van onversneden levenslust/doodsangst graag wilde delen met mijn geliefde, dwong ik haar afgelopen weekend om mee te gaan naar de Kermis Plaza in het Oosterpark te Amsterdam voor een ritje in Booster Maxxx. Het was fantastisch. Pro tip: niets bezegelt liefde zo goed als gedeelde vrees voor een verschrikkelijke dood.

Toen de adrenaline mijn lichaam had verlaten en mijn ledematen weer naar behoren werkten begon mijn natuurkundige achtergrond, die zich normaal gesproken diep in mijn achterhoofd verbergt, zich wat dingen af te vragen. Op de Booster wordt namelijk trots de snelheid en hoogte van het ding aangegeven – wat betekent dat je relatief makkelijk zou kunnen uitrekenen hoe ver je zou vliegen als alles perfect misgaat. En omdat mijn beroep nou eenmaal behelst dat ik dit soort oprispingen ook nog eens kwijt kan aan een hele hoop mensen, besloot ik dat maar te doen. #datajournalistiek

Op internet heb ik de benodigde formules weer opgedregd, en alle cijfers op een rijtje gezet. De Booster Maxxx verkondigt dat de gondel (heet dat zo?) 145 km/u haalt, en een hoogte van 55 meter. Daarnaast heeft het internet me zojuist geïnformeerd dat de ideale hoek om een katapult te lanceren 45 graden is. Die houden we dus aan.

In het onderstaande diagram staat alle informatie die we hebben (en tevens de reden dat ik geen carrière ben gaan maken in de designwereld):

Dit is wat we willen weten:

En vanaf daar is het redelijk eenvoudig. Je verlaat de Booster Maxxx met een snelheid van 40.3 meter per seconde op een hoek van 45 graden met de grond. Luchtwrijving laten we in de berekening even buiten beschouwing, en gewicht telt hierin sowieso niet mee omdat het ding al op snelheid is. We knallen er wel wat zwaartekracht in, waardoor een kwadratische vergelijking ontstaat en met wat simpele berekeningen uitkomen op 168 meter. MAAR! We hebben hier nog niet bij opgeteld dat je begint op een hoogte van 35.4 meter en die dus ook nog moet meenemen in de totale afstand. Met die factor erin komt het grote totaal op ongeveer 204 meter voordat je krijsend aan je onfortuinlijke einde komt.

Je zou dus als alles perfect misgaat 204 meter verderop terecht komen. Maar waar zou dat zijn? Ik hoopte stiekem ín het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, een ziekenhuis dat aan het park grenst, maar helaas bleek dat niet zo zijn:

En omdat het ding eerst de ene en dan de andere kant opdraait heb ik ook maar aan de andere kant gekeken. Je zou (als je met een beetje geluk de bomen mist) ongeveer op het kruispunt van de Linneausstraat en de Eerste van Swindenstraat terecht komen, alwaar mensen je tragische ongeluk vanaf vele hoeken kunnen fotograferen:

Daar.

En omdat de Booster Maxxx weer terug is, alleen dan op De Dam, heb ik die ook nog even uitgezocht:

Aan de zuidelijke kant land je pakweg bij de Blokker op de Kalverstraat, en aan de andere kant lijkt het me sterk als je ongeschonden over de Nieuwe Kerk heenkomt. Wat overigens ook spektakel zou kunnen opleveren.

Enfin, weer een vraag beantwoord, de wereld is een wijzere plek. Doe er je voordeel mee.