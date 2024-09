Hoe verschrikkelijk een kerstborrel op je werk uit de hand kan lopen

De decemberdagen kunnen pittig zijn. Naast de gebruikelijke kerstbomen en cadeautjes zijn er ook nog de gênante kerstborrels op het werk waarbij je gedwongen leuk moet doen. Dit eindigt vaak in een ramp: collega’s die met elkaar naar bed gaan, een manager die een stagiair cocaïne aanbiedt – de lijst met chaos houdt niet op. Ter ere van deze avonden die gegarandeerd uit de hand lopen en die waarschijnlijk ook bij jou voor de deur staan, vertellen onze lezers over hun gênantste momenten op hun eigen kerstfeest.

Kelly* – Pleisters en de baas

Het was mijn eerste week op mijn nieuwe werk. Het plan was om een feestje te houden bij een Russische bazaar, gepaard met heel veel alcohol. Ik kwam aan in een paarse jurk met pailletjes en pleisters op mijn gezicht, omdat ik onder de uitslag zat. Mijn zus zei al dat ik me misschien maar beter ziek kon melden, maar ik ben niet het type dat een feestje mist. Ik voelde me onzeker en verre van comfortabel en dus begon ik Jim Beam te zingen in de feestbus. Je kan wel raden hoe dit verhaal geëindigd is. In een dronken bui vond ik het wel een goed idee om een een-op-een te hebben met de baas van het bedrijf. Al snel nam de alcohol het helemaal over en werd het zwart voor mijn ogen. In mijn eerste week moest ik worden weggedragen in mijn enorme bontjas waarvan ik was overtuigd dat ie goed stond (dat was niet zo). De volgende dag verscheen ik met mijn hoofd omlaag op mijn werk. Een van de PR-mensen kwam binnen en riep: ‘TOP 5 MEEST DRONKEN MENSEN OOIT!’. Het was vreselijk.

Tim – Niet genoeg alcohol

Ik was al twee jaar met een meisje aan het daten toen ik besloot dat het tijd was om haar tijdens de kerstborrel voor te stellen aan mijn collega’s. Ik nam haar mee en iedereen vond haar geweldig. Een paar weken na Kerst gingen we uit elkaar. Er ging een jaar voorbij en toe was er weer een kerstborrel. Mijn baas vertelde aan iedereen dat hij zijn nieuwe vriendin mee zou nemen en dat het best serieus begon te worden. Hij kwam aan op het feest met mijn ex aan zijn arm. Er was niet genoeg alcohol om de ongemakkelijkheid te laten verdwijnen.

Holly – Mijn naam als level van dronkenschap

Vorig jaar had ik met de lootjes een fles wijn gewonnen tijdens de kerstborrel, dus was dat wat ik dronk. Ik had niet veel gegeten want er waren alleen kleine hapjes en die waren snel op. Na het feest nam onze CEO ons mee naar een bar. Het laatste wat ik me kan herinneren is dat hij naar me keek en riep, “IK BETAAL! WOEHOEE!” Toen ik ’s ochtends wakker werd, zat mijn gezicht onder het bloed, had ik een blauw oog en mijn hoofd voelde alsof het ging ontploffen. Ik vroeg mijn huisgenoot wat er was gebeurd. Ze zei dat ik met mijn gezicht tegen de grond was gesmakt toen ik uit de taxi stapte. Nu gebruikt mijn werk mijn naam als level van dronkenschap.



Sophie – Nuchter tijdens de feestdagen

Drie jaar geleden ging ik voor het eerst naar een kerstborrel terwijl ik was gestopt met drinken. Het was eigenlijk het bedrijf waar de jongen met wie ik aan het daten was werkte. Zijn werkgever hield het feest in een superchic appartement in downtown Manhattan. Ik was depressief, had last van sociale angsten en ik wist nog niet hoe ik nuchter moest zijn in het openbaar, en dus overtuigde ik mezelf ervan dat iedereen me haatte. Later op de avond toen iedereen steeds meer op had, verdween mijn date ineens. Ik kende niemand anders dus ging ik hem zoeken. Ik vond hem, hangend aan de rand van het dak. Zijn vrienden stonden om hem heen te schreeuwen dat hij terug moest komen. Hij bleek een adrenalinejunkie te zijn en hangen aan daken kwam wel vaker voor. Ik stond daar maar, in de kou op het dak van het appartement in mijn zwarte panty en feestjurk, te twijfelen over elke beslissing die ik in mijn leven had gemaakt.

Chuck – De massale vergiftiging

Mijn baas hield de kerstborrel bij haar thuis, wat een mooi gebaar was. Ze had mint-brownies gemaakt. Er zaten felle lichtgevende groene plekjes op de brownies. Alles wat felgroen is, ziet er voor mij nogal onaantrekkelijk uit dus nam ik er niks van. Toen ik de volgende dag op mijn werk kwam, was er niemand aanwezig behalve mijn baas. Die ging later die dag naar huis omdat ze een voedselvergiftiging had. Ze was zo wit als een laken.

Myra* – Wat is Poerim?

Ik werkte bij een joodse organisatie en ik moest bij de ‘feestcommissie’. Mijn doel bij was om verantwoordelijkheden voor deze feestjes te ontwijken, net zoals alle anderen leden, op één meisje na. Ze werkte altijd megahard en nam veel te veel verantwoordelijkheid. Toen we het hadden over een feest voor Poerim, kneep iedereen behalve dit arme meisje, die overigens niet eens joods was, ertussenuit. Dit christelijke meisje moest in haar eentje een feest organiseren voor een religie waar ze geen deel van uitmaakte, voor een feestdag waar ze nog nooit van gehoord had. Uiteindelijke combineerde ze het met Saint Patrick’s Day, omdat de twee feesten op dezelfde dag vielen. Het was leuk maar wel een beetje raar en ik had echt met haar te doen.

* Namen zijn aangepast

