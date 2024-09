Hoe virtual reality de supportersbeleving gaat veranderen

Maar al zou je het willen, je komt er niet zomaar tussen. Toch hebben de ultra’s van de Bulgaarse club het mogelijk gemaakt voor buitenstaanders om een wedstrijddag in hun vak te ervaren. Samen met de clubleiding en Copa90 hebben ze een 360-gradenvideo gemaakt van een matchday.

Zo kan iedereen in eerste persoon zien hoe het eraan toegaat bij de harde kern, zonder dat ze daar te maken krijgen met toeristen en selfiesticks.

Dit is een van de vele manieren waarop virtual reality de supportersbeleving de komende jaren gaat veranderen. Het is een kwestie van tijd voordat een club als Borussia Dortmund een 360-gradenvideo maakt van bijvoorbeeld de Gelbe Wand, een tribune waarop elke voetballiefhebber wel een keer wil staan. Of denk aan WK-finales, Olympische Spelen en extreme sporten zoals BMX.

Er zijn al verschillende headsets voor consumenten op de markt, zoals de . De techniek maakt het mogelijk voor supporters om het gevoel te hebben bij momenten te zijn die anders onbereikbaar zijn, zoals wedstrijden die snel zijn uitverkocht, trainingskampen in het buitenland, noem maar op. Het is mogelijk om dichter bij de atleet te komen dan voorheen, zoals in onderstaande video van Daniël Wedemeijer.

De Nederlandse BMX’er rijdt hier rond in het 040 BMX Park van Eindhoven. Doordat de 360-gradencamera midden op de baan is gezet, kun je als kijker om je heen kijken terwijl Wedemeijer los gaat op de baan. Het geeft een uniek perspectief dat tot nu toe niet mogelijk was. Het is alsof de atleet een privéshow geeft voor de kijker met de VR-bril:

https://youtu.be/rJxe8RW3HXg

De NBA is tot nu toe het meest in de weer met de techniek, omdat dit bij uitstek een competitie is waarvan clubs supporters hebben over de hele wereld. “Honderden miljoenen mensen van bijvoorbeeld het vasteland van China kunnen nu voelen hoe het is om courtside te zitten bij een wedstrijd van de Houston Rockets,” zegt Jeff Marsilio, de vice-president van de NBA’s mediatak.

Aan het begin van vorig seizoen streamde de NBA in samenwerking met een wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de New Orleans Pelicans in virtual reality. Dat was de eerste keer ooit dat de techniek bij een live sportevenement werd gebruikt. Mensen met een Samsung Gear VR-headset konden de wedstrijd als enigen buiten het stadion op die manier meemaken, alsof ze op de eerste rij zaten, met hun voeten op het speelveld. In de bokswereld is de techniek zo ook al een keer gebruikt:

Virtual reality is geen sciencefiction meer. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk van sportbeleving. Deze techniek gaat gebruikt worden op manieren die we nu waarschijnlijk nog niet eens kunnen bevatten. Zo zijn ontwikkelaars bezig met 360-gradencamera’s die zo klein en handelbaar zijn dat ze door atleten gedragen kunnen worden tijdens wedstrijden, waardoor supporters wedstrijden vanuit het perspectief van hun favoriete sporter kunnen zien.

Je kunt je voorstellen dat de acties van een BMX’er als Wedemeijer dan nog een stapje intenser te beleven zijn. 360’s maken in 360, een ervaring die je anders nooit op zou doen. Virtual reality verandert de komende jaren de manier waarop sportfans thuis hun team volgen. Sportevenementen in virtual reality meemaken van huis uit, is binnenkort in ieder geval realiteit.

