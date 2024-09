Hoe virtual reality ons brein kan veranderen

Gameontwikkelaars dromen al tientallen jaren van videogames in virtual reality. Na een paar mislukte pogingen is het nu eindelijk zo ver: VR is er, en zal de komende jaren alleen maar groter en beter worden. Volgens de ontwikkelaars zal VR de manier waarop mensen gamen voorgoed veranderen, en bieden VR-brillen gebruikers een nieuwe kans om te ontsnappen aan het normale leven, en een nieuwe manier om in contact te komen met andere mensen.

Maar nu die droom van VR voor de gewone consument werkelijkheid wordt, beginnen ontwikkelaars de ethische grenzen en risico’s van deze nieuwe interactieve wereld te verkennen: wat doet virtual reality precies met gebruikers? Hoe reageren ons lichaam en brein op de meeslepende ervaringen die VR biedt?

Videos by VICE

VICE sprak met ontwikkelaars, ontwerpers en onderzoekers over de therapeutische mogelijkheden die VR kan bieden, en over de ethische dilemma’s en medische risico’s waar gameontwerpers rekening mee moeten houden bij het bouwen van nieuwe virtuele werelden.