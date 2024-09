Hoe vrouwen het vinden om te daten met een biseksuele man

Amber Rose, model en de beroemde ex van Kanye West, verklaarde onlangs dat ze – hoewel ze zich aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen – niet met een biseksuele man zou willen daten. “Ik zou me persoonlijk, zonder oordelend te zijn, niet op mijn gemak voelen,” zei ze. “En ik weet niet waarom.” Rose is niet de enige: afgelopen jaar bleek uit een onderzoek van Glamour dat bijna tweederde van de vrouwen “niet met een man zou daten die seks heeft gehad met een andere man.”

Ondanks dit hardnekkige stigma, is er nooit onderzoek gedaan naar de ervaringen van heterovrouwen die een relatie hebben met biseksuele mannen. Maar nu is er het boek Women in Relationships with Bisexual Men. Auteur Maria Pallotta-Chiarolli, universitair docent Sociale Diversiteit, en onderzoeker Sara Lubowitz baseerden de bevindingen die in het boek staan op de ervaringen van 79 Australische vrouwen die iets hebben (gehad) met biseksuele mannen. We spraken Pallota-Chiarolli hierover.

Broadly: Ha Maria, waarom besloot je de dynamiek van ‘heterovrouwen met bi-mannen’ te onderzoeken?

Pallota-Chiarolli: Ik hield me als onderzoeker en schrijver al lange tijd bezig met de thema’s seksuele diversiteit, gender, en culturele diversiteit. De laatste acht jaar onderzocht ik met name problemen rondom relatiediversiteit, en viel het mij op dat vrouwen hier graag over wilden praten, omdat dit onderwerp nooit echt besproken is.

“Ik wil nooit meer terug naar een relatie met een heteroseksuele man.”

Wat zijn een paar van je meest verrassende bevindingen?

Een heel mooie uitkomst waarover veel vrouwen die ik heb geïnterviewd het eens waren, en die een paar mensen heeft geshockeerd, is dat veel biseksuele mannen – wanneer het over openheid en onderhandeling ging – betere vaders, geliefden en partners zijn dan heteromannen.

Waarom denk je dat deze vrouwen zeggen dat biseksuele mannen betere geliefden zijn?

Vrouwen zeiden dat hun biseksuele mannelijke partners wilden dat ze experimenteerden en plezier hadden op seksgebied – ze stonden open voor BDSM, of het hebben van een andere partner buiten de relatie. Deze vrouwen schreven dit toe aan het feit dat hun partners al normatieve constructies hebben moeten trotseren rondom het zijn van een man, vanwege hun eigen seksuele voorkeuren. In dat geval zijn ze waarschijnlijk al de dominante en verschrikkelijk misogyne ideeën rondom het man-zijn te boven gekomen.

En hoe vertaalt hun geaardheid zich in dat ze door hun vrouwelijke partners als betere vaders worden gezien?

Omdat de mannen in het onderzoek zich niet helemaal ‘normaal’ voelden, waren ze sneller geneigd om kritische kanttekeningen te zetten bij traditionele ideeën. Zij wilden ook de zorg voor de kinderen gelijk verdelen, waardoor ze vaak heel betrokken zijn als vader en veel gevoeliger zijn als partner. Sommige vrouwen zeiden dingen als “na iets met een biseksuele man te hebben gehad, wil ik nooit meer terug naar een relatie met een heteroseksuele man,” omdat ze deze mannen veel interessanter vonden en ze open stonden voor experiment.

Wat zijn de uitdagingen voor deze koppels?

Deze vrouwen worden geconfronteerd met het vermeende stigma dat biseksuele mannen bedrieglijk zijn; dat je ze niet kunt vertrouwen. Daarop zeiden veel vrouwen: “Kijk, zo is het helemaal niet. Als je het met een heteroman aanlegt, is er ook de kans dat hij affaires heeft met vrouwen.”

We spraken zelfs met vrouwen die het hadden over iets wat “gendergerelateerde monogamie” heet. Vaak waren vrouwen veel gelukkiger als ze met een biseksuele man waren en ze de regel hadden ingevoerd dat de man een mannelijke partner mocht hebben, maar dat hij geen andere relaties met vrouwen mocht aangaan. Veel vrouwen zeiden, “Kijk, als hij vreemd wil gaan, als hij een verschrikkelijk mens wil zijn, dan zal hij dat waarschijnlijk al zijn, ongeacht zijn seksualiteit.”

Hoe gingen vrouwen om met dit stigma?

Wanneer vrouwen hun vrienden en therapeuten in vertrouwen namen over hun relaties kregen ze vaak vragen als: “Wat is er mis met jou dat je met een biseksuele man wil zijn?” “Kan je geen normale man vinden?” “Werd je seksueel misbruikt als kind?” “Waarom vind je zo’n man überhaupt aantrekkelijk?”

Bij andere vrouwen werd hun ‘geloofwaardigheid’ als vrouw betwijfeld: “Het is duidelijk dat je ongeschikt bent,” of “er is iets mis met je als vrouw als een biseksuele man je aantrekkelijk vindt.”

Nogmaals, de vrouwen worden gezien als het probleem. Hun wordt gevraagd: “Wat is er mis met jou?” in plaats van dat iemand zich afvraagt wat er mis is met de samenleving. Het is ook het laatste wat je naar je hoofd geslingerd wilt krijgen als je iemand eindelijk in vertrouwen hebt genomen – vooral als je erachter bent gekomen dat je een soa of HIV hebt.

Hoe passen deze relaties in de gehele queergemeenschap?

Een andere belangrijke bevinding was dat deze vrouwen zich verstoten voelden, niet alleen door de heterowereld, maar ook door de homo- en lesbische gemeenschap. Vrouwen voelden zich echt gestigmatiseerd, en hun partners hadden zelfs vaak het gevoel dat ze er niet bijhoorden. Ze kregen heel beledigende, hatelijke opmerkingen over hun relaties, zoals: “Je kunt hem niet vertrouwen,” of “Biseksualiteit bestaat niet.”

“Vrouwen die vanaf het begin van hun relatie wisten dat hun partner biseksueel was, zaten in een veel betere positie.”

Dit was vooral het geval bij jongere vrouwen in grote steden die zich in de queergemeenschap bevonden. Ze waren eerst de “beste vrienden van homo’s” en gingen gewoon met ze om, maar zodra sommige vrouwen verliefd werden op een biseksuele man of als er een man was die dacht dat hij homo was maar verliefd op een vrouw werd, werden ze opeens een soort van verbannen. De reactie was dan: “Je hebt een van onze mannen ingepikt,” of ze zeiden dingen als “Pas op, hier komt ze, ze gaat onze vriendjes stelen.” Of de vrouwen gingen naar dezelfde homoclub als hun mannelijke partners en mochten niet naar binnen of er werden met de nek aangekeken. De vrouwen ervoeren dit als zeer vrouwonvriendelijk.

Wat waren de factoren waardoor deze relaties een succes waren?

Het geluk van de vrouwen in de relaties had vaak te maken met of vrouwen van tevoren wisten dat hun partner biseksueel was en of de partner al uit de kast was. Vrouwen die vanaf het begin van hun relatie wisten dat hun partner biseksueel was, zaten in een veel betere positie.

Mannen die daarentegen in het begin niet eerlijk waren, waren eerder geneigd om gewelddadig – zowel emotioneel als fysiek – te zijn naar hun vrouwelijke partners toe.

Worstelen deze mannen meer met hun coming-out dan homo’s en zo ja, waarom?

Het aantal homo’s dat trouwt met een vrouw en later uit de kast komt is aanzienlijk gedaald, omdat de maatschappij homo’s nu meer accepteert. Hetzelfde moet gebeuren met biseksuele mannen. De maatschappij bestempelt biseksuele mannen vaak als listig, slecht of onbetrouwbaar. In de meeste films waar biseksuele mannen in voorkomen zijn ze of moordenaars of gaan ze dood – door zelfmoord te plegen of te worden vermoord. Terwijl biseksuele vrouwen worden gezien als een ‘sexy roofdier’.

Een streng gelovige achtergrond bij mannen en vrouwen was vaak de reden dat mannen niet uit de kast kwamen [als biseksueel], en dat leidde later ook tot ingewikkelde situaties met partners. Ze waren eerst aan regels gebonden en konden daarom niet uitkomen voor wie ze waren, dus al die frustratie, woede en schaamte werd geprojecteerd op de vrouwen.

Hoe gingen vrouwen om met mannen die er pas voor uitkwamen toen ze al in een relatie zaten?

Wanneer iemand uit de kast komt is hij of zij niet de enige die uit de kast komt. De familie moet er daarna ook voor uitkomen, vrienden moeten geïnformeerd worden, en de kinderen. Veel heterovrouwen vroegen zich af: “Wat moeten we de kinderen vertellen? Zullen ze uit zichzelf vragen of hun vader bi is en denken: ‘Krijgt papa dan een vriendje dat af en toe langskomt?”‘

Hebben die vrouwen advies voor andere heterovrouwen?

Ga er niet vanuit dat een eventuele mannelijke partner hetero is alleen omdat hij met je flirt of met je afspreekt. Ga nergens vanuit en vraag ze over hun seksualiteit – de vrouwen uit het onderzoek die de meeste problemen ervoeren in hun relaties met biseksuele mannen gingen er aanvankelijk vanuit dat ze een relatie aangingen met een heteroman, om daarna achter de waarheid te komen.

Bijna iedereen in het onderzoek wilde meer openheid in de samenleving met betrekking tot seksuele diversiteit, en niet alleen in termen van twee seksuele opties – homo of hetero – maar meer in termen van acceptatie van mensen van over het hele seksuele spectrum.