Hoe wedkantoren oorlog voeren met gokkers die vaak winnen

Ik besloot wat onderzoek te doen, nadat ik steeds vaker geruchten hoorden van gokkers, die zeiden dat wedkantoren restricties invoeren op hun accounts. Ze vertelden bijvoorbeeld dat ze honderd euro op een paard of wedstrijd in wilden zetten, maar van goksites te horen kregen dat ze maximaal een tientje in mochten zetten.



Andere gokkers vertelden me zelfs dat hun accounts zomaar, uit het niets, geblokkeerd werden. Of ze moesten opeens paspoorten inscannen en salarisstrookjes voorleggen, voordat ze hun winsten overgemaakt zouden krijgen.

De meeste van deze gevallen waren op zich te verklaren. De gokkers waren vaak onschuldig, maar per ongeluk de dupe van de strenge anti-fraudesystemen van bookmakers. Anderen hadden simpelweg pech en worstelden met de complexe regels die wedkantoren tegenwoordig gebruiken. Maar een minderheid gelooft wat anders. Zij denken dat ze actief tegengewerkt worden door wedkantoren omdat zij te veel winnen en het kantoor zodoende geld kosten.

Het gaat hier om verhalen van professionele gokkers die, hoe dieper ik hierin dook, een oorlog lijken te voeren met wedkantoren. Elke week zetten zij duizenden euro’s in via verschillende accounts, in een ingewikkeld kat-en-muisspel met de bookies. Die strijd is het brandpunt van een slopende ontwikkeling in de gokindustrie: sommige wedkantoren selecteren gokkers die veel winnen, en beperken hun inzet of sluiten hen zelfs volledig uit. Zo willen ze de kans vergroten dat ze alleen weddenschappen accepteren van mensen die systematisch verliezen.

Een aantal organisaties komen op voor de rechten van gokkers ten opzichte van wedkantoren in dit soort zaken. Het Britse Justice for Punters is daar een voorbeeld van. Het is een groep ervaren gokkers die boos zijn over de huidige gang van zaken in de gokindustrie. Zij willen dat de rechten van consumenten beter vertegenwoordigd worden.

“We hebben Justice for Punters om twee redenen opgericht,” zegt Brian, de woordvoerder van de groep. “Ten eerste omdat we zagen dat wedkantoren verschillende claims gebruikten, zoals witwasserij en minderjarig gokken, om mensen niet uit te betalen die daar wel recht op hadden.”

Brian zegt hier bewijs voor te hebben. Hij vertelt dat het bij meerdere zaken voorkwam dat als de media erbij betrokken raakte, binnen 48 uur het geld overgemaakt werd. Dit was vaak nadat de gokker zelf maandenlang al had geprobeerd zijn winst overgemaakt te krijgen. In één geval betaalde het wedkantoor zelfs direct uit, zolang Justice for Punters het artikel maar niet zou publiceren.

“Dat zegt toch alles?”, zegt Brian. “Maar goed, de tweede reden voor de oprichting van onze organisatie is de nieuwe regels van wedkantoren, waardoor mensen accounts kunnen openen waarmee ze maar twee of drie weddenschappen mogen plaatsen. De gokwereld wordt zo op zijn kop gegooid.”

Brian baalt het meest van dat laatste.

“Echt, de hele industrie verandert daardoor,” gaat hij verder. “Het betekent dat gokken niet meer gaat om winnen of verliezen. Het gaat alleen maar om verliezen. Als je wint, mag je niet meer gokken.”

Hij heeft het hier over het grootste probleem van succesvolle gokkers. Hun accounts worden gesloten of beperkt door wedkantoren. Op dit moment zijn dit soort praktijken nog legaal. In de Engelse wedkantoren heb je bijvoorbeeld geen recht om te gokken, waardoor ze mensen uit kunnen sluiten als ze dat willen.

VICE Sports benaderde vijf grote wedkantoren over deze praktijken. Eentje gaf antwoord. BetFred zei simpelweg: “Uiteindelijk zijn we een bedrijf en willen we onszelf beschermen door ons risico bij bepaalde klanten in de hand te houden.” Maar het resultaat is een systeem waarin wedkantoren de vrije hand hebben om gokkers die veel winnen eruit te knikkeren en door te gaan met degenen die vooral verliezen.

“Je wordt er in andere facetten van het leven niet uitgeknikkerd als je ergens voor studeert, hard voor iets werkt of talent hebt,” zegt Brian. “Maar dit gebeurt wel bij het gokken. Ze zijn vooral wantrouwig bij paardenraces. Als je alleen op afzonderlijke races wed, of alleen op grote wedstrijden, word je meteen in de gaten gehouden. Als je dan op verschillende paarden wedt om je kansen op winst te vergroten, zit je al in het vizier.”

Maar de ogen van de wedkantoren zijn niet alleen gericht op paarden of winnaars. Volgens een van de gokkers die met VICE Sports sprak, worden gokkers al in de gaten gehouden als ze alleen maar gokken op een manier die mogelijk winstgevend is.

Kevin – een gokker die zijn echte naam niet wilde vertellen om zijn identiteit bij gokkantoren te beschermen – vertelt: “Ze hoeven dat alleen maar te voelen om accounts te sluiten. Ze hebben geen bewijs nodig. Er zijn accounts van mij gesloten waar ik verlies op draaide, alleen maar omdat ze dachten: deze man weet misschien wel waar hij mee bezig is, straks gaat hij misschien winnen. Als ze dat gevoel krijgen, sluiten ze je account.”

Kevin ontwikkelde tien jaar geleden zijn eigen systeem om te gokken op cricket. Hij stak 1.500 euro in zijn systeem en na een tijdje begon het wat winst op te leveren. Na een paar jaar draaide Kevin op volle toeren en stak hij gemiddeld 3.000 euro in een wedstrijd. Maar het werd steeds moeilijker voor hem om de geldbedragen langs de bookies te krijgen. Daarom besloot hij samen te werken met een hoop vrienden, die hem hun identiteit leenden in ruil voor een kleine marge van de winst.

Door zijn loopbaan als succesvol gokker, is Kevin verbannen van vrijwel elke grote goksite. Hij is lang niet de enige. John – ook niet zijn echte naam – gokt fulltime op paarden. Ook hij won zoveel dat zijn accounts van een grote goksite gegooid zijn. Hij heeft nu een netwerk van aliasaccounts verspreid over verschillende wedkantoren, op de naam van goede vrienden die meedelen in de winst.

“Technisch gezien wedden we samen,” zegt John. Als hij zijn vrienden namelijk zou betalen om hun accounts te gebruiken, dan zou dat een belastbare dienst zijn. Dat is niet zo als ze ‘samen gokken’ aangezien gokwinsten niet belastbaar zijn.

In gesprek laten mensen als Kevin en John merken dat ze het gebruik van meerdere accounts en andere identiteiten prima vinden. Ze weten dat het officieel niet mag volgens de regels, maar vinden dat de wedkantoren hen dwingen om omwegen te zoeken. Deze gokkers zeggen dat ze dit allemaal niet zouden hoeven doen, als wedkantoren hen gewoon hun normale accounts zouden laten houden.

Justice for Punters stelt een oplossing voor, het Fair Go-systeem dat in Australië geldt. Daar mogen wedkantoren weddenschappen met de potentie op winst niet weigeren onder een vast bedrag. Het gaat hierbij om winst van 500 euro.

Op dit moment ziet het er alleen niet bepaald naar uit dat er iets gaat veranderen aan deze kant van de wereld. De Britse gokcommissie zei tegen VICE Sports: “Bedrijven mogen zelf bepalen met wie ze zaken doen. Wedkantoren die ervoor kiezen bepaalde klanten buiten te sluiten werken hetzelfde als verzekeraars.” De Britse kansspelautoriteit voegt daar aan toe dat er op dit moment geen regel is tegen het verbannen van winnende gokkers, en dat er niks is wat zij daaraan kunnen doen. Tegelijkertijd zeggen ze ook dat het aanmaken van meerdere accounts na uitsluiting niet goed te keuren is.

De gokcommissie en de kansspelautoriteit hebben beiden best een punt. Zelfs Brian en zijn Justice for Punters verwachten niet dat wedkantoren eindeloos blijven uitbetalen. Het is ook best moeilijk om sympathie te voelen voor gokkers die 30.000 euro per dag gokken. Maar het komt er uiteindelijk allemaal op neer wat eerlijk is.

Wedkantoren maken gigantische winst. Bet365 maakte afgelopen jaar bekend 500 miljoen euro winst te hebben gemaakt. William Hill verwacht over 2016 ongeveer 300 miljoen euro winst te hebben gemaakt. De bookies maken zoveel winst, dat een paar succesvolle gokkers onmogelijk tegengewicht kunnen bieden. Daarom steekt het dat intelligente gokkers aangepakt worden door deze bedrijven.

Vroeger zochten wedkantoren een balans tussen winnaars en verliezers. Ze zetten de quoteringen precies zo dat er altijd genoeg winst werd gehaald, of er nou slimme gokkers op een bepaalde weddenschap inzetten of niet. Maar nu lijkt het erop dat de wedkantoren dit systeem hebben geherdefinieerd.

Doordat ze gokkers kunnen verbannen, hoeven wedkantoren alleen maar met verliezers te werken. Dit is niet hoe de gokmarkt zou moeten werken. Het is legaal, maar niet eerlijk. Deze industrie verdient gruwelijk veel geld aan gruwelijk veel mensen. Als er niks aan de regels verandert, heeft het ook de macht om te regelen dat het geld alleen maar hun kant op blijft stromen.

