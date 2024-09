Hoe je binnenkort je eigen dromen kan terugkijken

Stel je voor dat je wakker wordt en meteen je dromen van de afgelopen nacht kan bekijken alsof je het ochtendjournaal aanzet. Volgens professor psychologie Marvin Chun van Yale kan dat in een niet al te verre toekomst realiteit worden. In Decoding The Mind, een nieuwe korte video van Future of StoryTelling met illustraties van Matt Smithson, vertelt Chun hoe wetenschappers bezig zijn om middelen en technologieën te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om een kijkje te nemen in het hoofd van mensen.

De animaties van Smithson zitten ergens tussen collage en illustratie in. Hij vermengt gekopieerde tekst en korrelige foto’s met motion graphics en eigen tekeningen. Elk frame gaat naadloos over in de volgende, waardoor de discussie vermakelijk en makkelijk te volgen is.

Gedurende 3,5 minuut geeft Chun ons de historische context van de menselijke fascinatie om in ons onderbewustzijn te graven. Hij begint bij Hippokrates in 300 v.Chr. “Nu, voor de eerste keer in menselijke geschiedenis, zijn de ontwikkelingen van wetenschap en technologie de verbeelding eindelijk bij aan het inhalen,” vertelt Chun. Door middel van MRI-technologie zijn we in staat om de actieve gedeeltes van het brein vast te leggen. Wetenschappers gebruiken dit beeld vervolgens om het te vergelijken met een enorme database van hersenactiviteit, die hen helpt de gedachten van iemand te visualiseren en te interpreteren.

Dit soort onderzoek kan zeer nuttig zijn voor de preventieve gezondheidszorg. Zo kunnen bijvoorbeeld leerstoornissen of dementie beter begrepen en behandeld worden. Chun vertelt dat we volgens deze methodologie dromen, herinneringen en verbeelding op een nieuwe manier kunnen benaderen en onderzoeken. Nieuwe technologie roept ook een belangrijke vraag op bij Chun: “Wat zullen kunstenaars en verhalenvertellers doen met deze ongekende toegang tot het onderbewustzijn?” Laat je verbeelding de vrije loop in de video hieronder:

Voor meer werk van illustrator Matt Smithson ga je naar zijn website. Klik hier om meer te weten te komen over Future of StoryTelling.