Hoe word je het snelst miljonair?

Quote kwam deze maand met de Top 100 Jonge Miljonairs. Deze zogenaamd “selfmade” ondernemers hebben “zonder hulp van papa” gezamenlijk 2,4 miljard euro vermogen bij elkaar gesprokkeld, meer dan het bruto nationaal product van Suriname.

De 39-jarige Jitse Groen, die elke keer dat jij te lui bent om te koken wat centen verdient (want oprichter Thuisbezorgd), staat op nummer één. Martin Garrix is met 21 jaar de jongste miljonair. Op nummer 100, toch een beetje de losersplaats in deze lijst, staat darter Michael van Gerwen (28), die als zzp’er zo’n zeven miljoen aan triple twintigjes bij elkaar gooide. Ook staat er iemand tussen met een springkussenimperium.

Miljonair zijn voor je veertigste: voor de meeste jonge mensen is het een ver-van-je-bed-show. Vind eerst maar eens een baan, of genoeg opdrachtgevers, om je huur en je leven te kunnen betalen. Volgens Sander Schimmelpenninck van Quote word je vooral miljonair met “risico nemen en keihard werken”, maar mocht je daar geen tijd voor hebben en toch supersnel zeven cijfers voor je persoonlijke komma zien verschijnen, lees dan verder, want we hebben de vijf snelste routes naar een miljoen voor je uitgezocht.

Neem vanavond een momentje om je oude leven af te sluiten en vrienden en familie gedag te zeggen, want morgenochtend begint jouw eigen miljonairsfair met deze handige tips.

Vrijdagnacht om 1:20 uur miljonair zijn

Is je verlangen om miljonair te worden zo vurig dat je niet kunt wachten tot vrijdag de zon opkomt? Doe dan het volgende: ga naar Iran en neem 27,50 euro mee, want daarmee heb je in Iran ruim een miljoen rial, de plaatselijke munt. De eerste KLM-vlucht vertrekt om 17:40 uur, en voor een enkeltje betaal je slechts 450 euro, een kleine investering voor wie miljonair wil worden. Je landt om 1:20 uur in Teheran, en op het vliegveld kun je waarschijnlijk wel geld wisselen, als er ’s nachts tenminste een wisselkantoortje open is.

De lokale prijzen liegen er niet om: in Iran ben je niet de enige miljonair. Zoals ze in sommige clubs meer dan tien euro vragen voor een biertje, om studenten buiten de deur te houden, zo betaal je in Iran al gauw vijftienduizend rial voor een vers brood, en een menu bij de Mac kost meer dan 150 duizend. Dat je voor je euro zo veel Iraanse rial kunt kopen, komt vooral door de revolutie van 1979, ook wel de ‘geen gezeik, iedereen rijk’-revolutie genoemd. Wat het extra leuk maakt om miljonair te zijn in Iran is dat je kunt flashen met briefjes van honderdduizend.

Vrijdagochtend om 6:00 uur miljonair zijn

Ben je een ochtendmens en word je liever ’s ochtends miljonair dan midden in de nacht, ga dan naar Vietnam, waar ze het geld hebben vernoemd naar het Engelse woord voor ‘pik’: de dong. Niet meer dan veertig euro ben je er kwijt voor een miljoen pikken. In het Vietnamees betekent ‘dong’ trouwens gewoon ‘koper’. De eerste vlucht naar Hanoi vertrekt om 10:35 uur en kost 876 euro voor een enkele reis. Om zes uur ’s ochtends wissel je jezelf miljonair bij een lokaal wisselkantoor. In Vietnam kun je zelfs biljetten van vijfhonderdduizend dong krijgen.

Even een half miljoen stukslaan in de kroeg – in Vietnam kan het.

Vrijdagmiddag om 10:15 uur miljonair zijn

Word je liever miljonair als de zon al op is, zodat iedereen kan zien hoe succesvol je bent, probeer het dan later op de ochtend in Indonesië. Voor 67 euro heb je ruim een miljoen Indonesische roepia in je portemonneetje. Een ticket is wel wat duurder: voor 1035 euro stap je morgen om 12:50 uur in het vliegtuig, waar je tien uur en vijtien minuten kunt nadenken over wat je met je eerste miljoen gaat doen. Je kunt ook naar Bali om miljonair te worden, dat is 127 euro goedkoper vliegen maar dan ben je wel pas om 19:25 uur op je miljonairsbestemming.

De roepia (een variant op de roepie uit India) werd ingevoerd tijdens de Japanse bezetting van Indonesië gedurende de Tweede Wereldoorlog om de Nederlandse gulden te vervangen, die in de tijd van de Nederlandse bezetting was ingevoerd. Na de oorlog zette de Javasche Bank de roepia voort. De gulden en andere munten waren bruikbaar tot 1949, het einde van de bloedige oorlog met Nederland, toen de roepia werd uitgeroepen tot nationale munt. De roepia was ooit een gulden waard, maar omdat meer mensen miljonair wilden worden werd inflatie ingevoerd. Het woord ‘roepia’ komt van het Sanskriet ‘rupya’ dat zilver betekent. De waarde van geld hing namelijk lang samen met de metaalsoort. ‘Gulden’ is bijvoorbeeld van ‘goud’ afkomstig.

Pas vanaf honderdduizend roepia mag er gelachen worden op Indonesische bankbiljetten.

Vrijdagavond om 18:05 uur miljonair zijn

Kom jij wat trager op gang dan anderen, maar wil je toch graag mee snoepen uit de miljoenenpot? Treur dan niet. Voor net geen duizend euro vlieg je morgenochtend om 10:35 uur via Parijs naar het immer gezellige Sierra Leone in West-Afrika. Deze ‘Leeuwenberg’ is in het verleden vooral een plek geweest waar je slaven kon kopen, maar voor 120 euro kun je er nu ook miljonair worden. Je landt om 18:05 uur in Freetown, een stad die in 1792 gesticht werd door vrijgelaten slaven, en de plaatselijke munt heet de leone. Deze maand begint wel net het regenseizoen, dus koop ook meteen een paraplu. Wat een paraplu kost in Sierra Leone is moeilijk te zeggen, maar voor vier rollen pleepapier betaal je al meer dan vijftienduizend.

Op het briefje van duizend leone staat een tekening van Bai Bureh, die in 1898 de opstand tegen de Britten leidde.

Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld, dus geef ook eens een rondje. Vooral op het platteland leven de meeste mensen onder de armoedegrens, en ze reageerden verbaasd op het Quote-artikel over ‘jonge’ miljonairs onder de 40, want in Sierra Leone worden veel mensen niet ouder dan 40. Tegelijkertijd met deze gruwelijke armoede wordt het land ook “het land met de mooiste stranden van Afrika” genoemd, en staan aan de lange, witte stranden van Freetown veel grote hotels en uitgaansgelegenheden voor toeristen.

Vrijdagavond om 20:10 uur miljonair zijn

Ooit van Conakry gehoord? Het is de hoofdstad van Guinee, een voormalige Franse kolonie in West-Afrika met een tropisch savanneklimaat. Voor 942 euro vlieg je erheen, ook om 10:35 uur, want voor Freetown en voor Conakry moet je allebei eerst naar Parijs vliegen. Je bent iets langer onderweg dan naar Freetown, maar miljonair ben je in Guinee al voor honderd euro.

In mei 2015 voerde de Centrale Bank van Guinee een briefje van twintigduizend in, helaas het grootste briefje om mee te wapperen als het savanneklimaat je teveel wordt.

Wisselkoersen woensdagochtend 24 mei via deze handige site. Ticketprijzen ook rond die tijd gecheckt op KLM.nl.