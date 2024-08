Wat het verbod op stuntvideo’s betekent voor Youtube-vloggers

YouTube heeft haar richtlijnen aangepast om video’s van mensen die domme en gevaarlijke dingen doen voor kijkcijfers te verwijderen, als reactie op internetvirals zoals de Bird Box- en de Tide Pod-challenge.

In het nieuwe beleid staat: “Challenges die een klaarblijkelijk risico op overlijden hebben zijn niet toegestaan op YouTube.” De nieuwe richtlijnen nemen ook een strengere houding aan tegenover de veiligheid van kinderen. Video’s die emotioneel of fysiek gevaarlijk zijn voor kinderen, worden eraf gehaald.

De aanzet voor hun beleidsverandering is de overvloed aan internet challenges die niet goed zijn afgelopen. Voorbeeld: op 7 januari besloot een tiener uit Utah de Bird Box-challenge te doen. Ze deed een blinddoek om en kroop achter het stuur. Het voorspelbare gebeurde, want ze veroorzaakte een ongeluk.

Begin 2018 stond het internet bol van Tid Pod-challenges. Deelnemers eten daarvoor giftige wasmiddelpods. YouTube begon al snel met het verwijderen van video’s waarin tieners dit opaten. Maar in januari 2018 alleen al waren 86 mensen vergiftigd door de challenge, volgens het American Association of Poison Control Center (AAPCC).

https://www.youtube.com/watch?v=9Iz-xxQM0TQ

Zelfs challenges die heel onschuldig lijken te zijn worden bekritiseerd omdat ze gevaarlijk gedrag zouden aanmoedigen. Tijdens de Kiki-challenge bijvoorbeeld, waarbij mensen uit hun rijdende auto springen en dansen op In My Feelings van Drake, belandde een tiener in het ziekenhuis.

Domme en gevaarlijke stunts uitvoeren in video’s geven je een goeie mogelijkheid om een Youtube-ster te worden. De waaghalzen van Jackass maakten de weg vrij voor een heleboel adrenalinezoekers. Maar als die stunts verkeerd aflopen, kunnen de gevolgen dodelijk zijn.

In 2017 ging YouTuber Jay Swingler viral toen hij zijn hoofd in cement in een magnetron propte. Hij was bijna dood. VICE vroeg Swingler naar zijn mening over de nieuwe YouTube-regels. Hij heeft via een woordvoerder laten weten dat zijn bijna-dood ervaring zijn perspectief op de zaak heeft veranderd. “Sindsdien is er bij mijn stunts altijd een veiligheidsspecialist geweest. Hij bleef erbij tijdens het filmen om de veiligheid van de betrokkenen te garanderen.”

YouTube zegt dat het aangepaste reglement onder andere is voortgekomen uit vragen van videomakers over welke pranks wel en niet kunnen. Het platform vertelt VICE dat ze vaak overleggen met externe experts, zoals artsen en kinderpsychologen, om richtlijnen te ontwikkelen en een goede balans te vinden tussen creatieve vrijheid en de veiligheid van de gebruikers. “We beoordelen en stellen de regels routinematig bij om zeker te weten dat ze consistent en op een juiste manier gevaarlijke trends aanpakken,” zegt een woordvoerder.

Volgens Irina Raicu, de directeur van het Internet Ethics Program op de universiteit van Santa Clara, hangt de impact van de nieuwe regels vooral af van hoe ze geïnterpreteerd en uitgevoerd worden in nieuwe video’s. “Eerst was het idee dat bedrijven niks te zeggen hadden over wat er gepubliceerd wordt, maar dat idee kantelt nu,” zegt ze tegen VICE. “Het zou te ver kunnen kantelen voordat het ‘n balans vindt, maar het is wél goed om te zien dat bedrijven proberen zich aan te passen aan veranderende normen, en veranderingen doorvoeren in wat ze de gebruiker aanbieden. Dat is een vereiste voor de richting van ons moreel kompas.

Dit artikel verscheen eerder op VICE US.