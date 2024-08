Hoe zit het nu echt met darmspoelingen?

De feestdagen zijn bij uitstek hét moment om onbeschaamd meer te eten dan je broekriem aankan, te zondigen tot je een ons weegt (niet letterlijk) en je lichaam op allerlei andere manieren tot het uiterste te drijven. Als je daarna weer een beetje in het reine wil komen met jezelf, zou het toch fantastisch zijn als dat in één simpele behandeling kon? Net zoals Patty Brard jaren geleden dat wiel al uitvond. De voorstanders van darmspoelingen geloven in de helende, ‘ontgiftigende’ werking van de behandeling. Maar is daar wel enige medische onderbouwing voor?

We bellen eerst met Liesbeth van Dijk van The Body Tuning Clinic in Amsterdam. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring met darmspoelingen en ontvangt dagelijks gegadigden. Ze bevestigt dat het bij haar in het begin van het jaar storm loopt met spoelers. “Mensen willen na de kerstdagen alles wegspoelen. Zo ruim je weer even op.”

Toch is het volgens haar niet voldoende om alleen eens in de zoveel tijd alleen een spoelinkje te doen. “Je kunt komen spoelen, maar als je je leven niet verandert dan moet je blijven komen. Darmproblemen komen ergens vandaan. Vaak komt het door stress, maar voeding heeft er zeker mee te maken. Het is zonde om er daarna weer rommel in te gooien.”

Wormen

De meesten die bij haar aankloppen hebben last van hun darmen en dan met name van obstipatie (verstopping). “Vaak hebben ze een opgeblazen en vol gevoel, en dan zit je niet lekker in je vel. Daar kan veel mee samenhangen: niet goed kunnen ademen, geen trek meer hebben, last van gewrichten, slaapproblemen en ga zo maar door. Deze klachten worden veroorzaakt doordat er bij obstipatie te veel afvalstoffen in de darm blijven hangen. Deze worden dan door de darmwand weer opgenomen door het bloed. De dikke darm is heel bepalend voor het reinigen van het lichaam en met blokkades hoop je de boel op.” Als ervaren spoeler kijkt zij niet snel meer van vreemde zaken op. Toch moest zij zich ook even achter de oren krabben toen een klant onlangs met darmen vol wormen aan kwam zetten. “Het was écht heel erg. Zijn darmen zaten helemaal vol met kleine wormpjes. Een nachtmerrie.”

Maar ook zonder klachten kloppen mensen bij haar aan. “Zo komt een model komt hier elke maand. Zij heeft baat bij darmspoelingen, omdat ze zo een paar kilo lichter vertrekt. Een andere vaste klant is een intensieve hardloopster. Voor een wedstrijd komt ze hier spoelen zodat ze lichter is.”

Tijdens de behandeling laat Van Dijk laat het water langzaam de darm inlopen. “Ik laat het via een slang erin en eruit lopen en tussendoor masseer ik de buik waarmee de darmen gestimuleerd worden. Zo komt de ontlasting los. In totaal duurt het ongeveer 40 minuten en is er 20 liter water gespoeld. Het stinkt trouwens niet hoor. Het is een gesloten systeem en zit aangesloten op het riool.” Velen zien er de eerste keer tegenop, vertelt Van Dijk. “Ja, het is toch een gek idee. Je ligt daar en hebt zo’n ding in je kont. Maar omdat het zo geleidelijk gaat en je buik ondertussen wordt gemasseerd, kunnen mensen vaak toch ontspannen. En dan komt het los.”

Riool

“In de basis komt er alleen ontlasting uit. Dat zijn onverteerde resten. Soms zie ik ook versteende ontlasting, donkere steentjes. Maar ook slijm, verhard slijm en zaden.” Van Dijk kan precies zien of jij gezond eet. “Als iemand erg ongezond en veel junkfood en vlees eet, dan zie je veel donkere, zwarte troep voorbijkomen. Het is dan echt een riool.”

“Een andere keer had een vrouw al langere tijd pijn aan de linkerkant van haar darm. Ineens hoorde ik ‘plop’ en zat er iets in het spoelapparaat. Het bleek een knikker, die zij waarschijnlijk als kind al had ingeslikt. Dat is gaan schuiven en knellen en daardoor raakte ze verstopt. Na de behandeling was ze enorm opgelucht.”

De werking van de behandeling is niet wetenschappelijk aangetoond. “Artsen vinden het vaak onzin”, vertelt van Dijk. “Ze noemen het een dure klysma en doen er verder ook geen onderzoek naar. Maar hoe kun je dan zeggen dat het niet werkt? Ik heb de afgelopen jaren al zoveel blije klanten gehad.”

Omdat we benieuwd zijn naar de medische kant van het verhaal gaan we op zoek naar antwoorden. Reguliere artsen kunnen of willen geen commentaar leveren door gebrek aan verricht onderzoek. Zo komen via de Vereniging tegen de Kwakzalverij uit bij maag-darm-leverarts Martijn ter Borg.

Poepfabriek

Ter Borg stelt voorop dat darmspoelingen geen onzin zijn, mits ze worden gebruikt tegen de juiste klachten. “Vaak wordt het echter gegeven met het idee dat er toxische stoffen achterblijven die je daarmee weg kunt halen. Je zou door die toxische stoffen allerhande klachten krijgen, zoals vermoeidheid en gewrichtsproblemen, maar daar is geen bewijs voor.”



“Het is ook niet logisch. Vanaf je geboorte ben je 24/7 een poepfabriek; er gaat van boven spul in van onder komt het eruit. Bij sommigen gaat de verwerking snel en zij gaan drie keer per dag naar het toilet, maar het is niet slechter als je minder vaak gaat. Hoe lang de ontlasting in de darm blijft zitten maakt namelijk niets uit. Natuurlijk, als alle poep er in één keer allemaal uitgaat, voelt het lekker, maar dat heeft niets te maken met toxische stoffen.”





Zelf schrijft hij het voor als een behandeling voor obstipatie. “Maar pas in het uiterste geval. De eerste stap is laxeermiddel. Pas als de obstipatie te hardnekkig en niet te behandelen is, overwegen we darmspoelen. Dat kan de patiënt dan gewoon thuis met een apparaatje doen. Darmspoelingen kunnen bij dagelijks gebruik dus helpen tegen obstipatie, maar veel liever een laxeerzakje per dag.”

Dus het is niet wetenschappelijk bewezen dat jouw vage klachten opgelost zullen worden met een darmspoeling. Voor extreme obstipatie kan het dus wel uitkomst bieden. Het zal in ieder geval opluchten je kerstfoodbaby te lozen.

Volg ons op Facebook voor meer gezondheidsverhalen en advies voor onvolmaakte mensen.