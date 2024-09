HOEK maakt Rotterdam helemaal kapot in dit destructieve liedje

Wat hoor je als je op de Euromast staat? Welke industriële geluiden stijgen op uit de Maashaven? Op het album 010 laten onder andere Drvg Cvltvre, Lemontrip, Bas Mooy en HOEK letterlijk horen hoe Rotterdam kan klinken als je de stadsgeluiden uit elkaar trekt en helemaal kapot maakt. Er staan abstracte, kale technonummers tussen, maar ook troostrijke ambient en donkere industriële noisetracks die mijlenver zijn verwijderd van de dansvloer. De plaat verschijnt 12 december via Fog Mountain Records. Luister hier alvast het eerste nummer: Haven van HOEK.

Eerder schreef ik al over RE:VIVE, dat archiefgeluiden een tweede leven wil geven vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid. In september brachten ze een album uit dat helemaal is opgebouwd vanuit Amsterdamse veldopnamen en oude nieuwsuitzendingen, die verknipt en verdraaid werden totdat je ze amper nog herkent. Zelf mee aan de slag? Check hun site, met gratis te downloaden samplepacks van onder andere Schiphol, Amsterdam en Samoa.