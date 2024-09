Hoera! Het is zaterdag Record Store Day, al viert niet elke platenzaak mee

Een hoop doorgewinterde vinylliefhebbers zitten waarschijnlijk al wekenlang met klamme handjes te wachten op het jaarlijkse Record Store Day. Morgen is het eindelijk zover, dan mogen die spaarvarkentjes eindelijk stuk en wordt er vijftig, honderd of misschien wel vijfhonderd piek over de balk gesmeten in de platenzaken die eraan meedoen. Voor de gelegenheid worden ruim driehonderd exclusieve releases geperst, van onder meer Prince, Hudson Mohawke en Art of Noise.

Dit jaar is er extra reden voor feest, want Record Store Day wordt voor de tiende keer gevierd. Driewerf hoera! Toch zijn er ook winkels en vinylliefhebbers die hun schouders morgen ophalen. Het aanbod past niet bij hun aanbod of collectie, of de commercialiteit van het evenement spreekt ze niet meer aan. We vroegen ons af hoe Nederlandse platenzaken tegenover Record Store Day staan, dus we deden een belrondje.

Clone Records (Rotterdam) – medewerker Pim Koppers



THUMP: Hallo, wat vind jij van Record Store Day?

Pim Koppers: Wat ooit begon als een goed initiatief om de focus te leggen op de platenzaak, lijkt een kleine op zichzelf staande industrie te zijn geworden die geen goed doet.



O ja?

Ja, grotere marktspelers als Sony zijn erop gedoken en kapen alle ruimte van perserijen. Als je dus klein bent en een release wil inplannen, krijg je te horen: “Sorry, dat gaat nog twee maanden duren, want we hebben een grote opdracht van die en die voor Record Store Day.” Je ondervindt er als kleine zaak alleen maar de nadelen van, dat is jammer. Ook zijn er al genoeg gelimiteerde releases.



Ah, maar doen jullie wel iets leuks morgen?

Nee. We doen er niet aan mee, dat hebben we nooit gedaan. Ons credo: het is 365 dagen per jaar Record Store Day.

De Jongens van Hemmes (Groningen) – mede-eigenaar Eric Nienhuis

Hoe denk jij over morgen?

Eric Nienhuis: Ik ben blij met de dag! Het is een prima initiatief en goede promotie voor vinyl en onafhankelijk platenzaken. Er is veel dankbaarheid vanuit de klantenkring dat er een keer wat speciale dingen gebeuren en bijzondere platen leverbaar zijn. Ik ben er blij mee dat Record Store Day de kans geeft om omzet te draaien, want zo geweldig gaat het nou ook weer niet in de detailhandel.

Wat positief! Niks op aan te merken dus?

Een klein verbeterpuntje is de verdeling van muzikanten over het hele land: bands en artiesten spelen vooral in de Randstad, ze komen nauwelijks naar Groningen.

Wat hebben jullie in petto voor morgen?

We hebben morgen de drie livebands Vikings in Tibet, awkward i en Sascha Elisah. Ook komt een dj plaatjes draaien, Avtur’s Colossal Soundsystem.

Sounds (Tilburg) – medewerker Luc Bervoets



Hoi Luc, wat zijn jouw gedachten over Record Store Day?

Luc Bervoets: Ik vind het een leuke dag, maar heb er dubbele gevoelens bij: er wordt iets dat niet nieuw is uitgebracht als limited edition voor een hoge prijs. Ook zijn sommige vette releases alleen in Amerika te koop, die kunnen wij of klanten niet zelf importeren. Na Record Store Day vind je ze wel online, maar dan zijn ze nog duurder.



Komen er nou meer klanten binnen op zo’n dag?

Het wordt sowieso heel leuk en gezellig, want in Tilburg is nu ook Roadburn Festival aan de gang. Daar staan we ook, aangezien we vrij veel metal en soortgelijke muziek verkopen. We verwachten veel mensen over de vloer.

Rhythm Import (Den Haag) – eigenaar Corné van der Plas



Ha, wat vind je van Record Store Day?

Corné van der Plas: De opzet heeft iets moois en droeg ook zeker goed bij aan platenzaken, maar inmiddels is het z’n doel voorbijgeschoten.

Op welke manier?

Een veelgehoorde klacht van platenzaken en winkeliers is dat de prijzen belachelijk hoog zijn. Deze dag is dan ook de uitgelezen kans om oude platen in nieuwe hoezen te doen. Gewilde releases worden opgekocht door een klein aantal mensen en staan diezelfde dag nog voor het driedubbele op Discogs.

Doen jullie er wel aan mee?

Nee, ook omdat er nauwelijks dance-releases op de lijst staan, wat wij voornamelijk verkopen. Ze zijn er wel, maar die zijn niet de moeite waard om ons aan te sluiten. Wat dat betreft kan het beter. Verder is het een heel leuke dag voor mensen om nieuwe muziek te ontdekken en het is gezellig.

Plexus (Delft) – eigenaar Martin Kollaart



Wat denk je over morgen?

Martin Kollaart: Record Store Day gaat me iets te veel lijken op Moederdag. Het is ontzettend commercieel; er zijn te veel titels waardoor je geen goede keuze kunt maken. Ik ben voor speciale releases, maar door al die vierhonderd – of weet ik hoeveel – releases is het niet meer bijzonder.

Heb je er wel iets aan?

Voor mij voegt deze dag niet zoveel toe, ik heb honderdduizend platen staan en verkoop al veertig jaar grammofoonplaten. Bij mij ga je dus niet naar binnen met een specifieke vraag, maar ontdek je blanco wat ik allemaal heb. De lijn van mijn verkoop loopt het hele jaar gelijk, al hebben andere winkels gedurende deze dag echt een topomzet. Maar bij ons is het elke dag Record Store Day.