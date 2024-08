Hoera, het Skatecafé bestaat één jaar

Het Skatecafé in Amsterdam-Noord is denk ik de leukste uitgaansgelegenheid in de geschiedenis van uitgaansgelegenheden. Dat komt waarschijnlijk ook wel omdat ik er praktisch om de hoek woon, en omdat ik nog nooit in de Time Out in Gemert ben geweest (schijnt ook top te zijn). Maar neem het niet alleen van mij aan. Kijk bijvoorbeeld eens bij de reviews op Facebook. 4.9 sterren, vriend. Dat is niet mis. Het regent lovende recensies. Wat maakt dat Skatecafé dan zo sick? Nou, voor een groot deel komt dat door de ongedwongen sfeer. Je hebt echt het idee dat alles mogelijk is. Je kan er lekker eten, je kan er lekker dansen en als je een edgy tiener bent, kun je er ook skaten (ik ben een vrij onhandige dertiger, dus ik hou het bij eten en dansen).



Afgelopen weekend bestond het Skatecafé precies één jaar, en dat moest natuurlijk gevierd worden. Ik sprak Colin Vlaar, een van de oprichters, afgelopen woensdag, terwijl hij tot in z’n nek in de stress zat met voorbereidingen treffen voor het grote feest.



Noisey: Wat gaat er nu door je heen?

Colin Vlaar: Nu? Het is madhouse, ik moet shit fiksen voor het weekend. Het wordt waarschijnlijk best wel druk. Er staan tweeduizend mensen op attending.

Jullie bestaan nu een jaar. Had je dat verwacht? Het was allemaal wat onzeker hoelang jullie hier kunnen zitten tot de boel gesloopt wordt en er nieuwe huizen worden gebouwd.

Ja, nog steeds. Dat is ook lastig, maar toen we begonnen dachten we: die nieuwbouw, dat duurt vast wel even. Toen hoopten we op drie jaar. Voordat ik dit begon met die boys was ik aan het lassen en ik bouwde skatebanen. Normaal als iemand een kroeg begint, huurt-ie een aannemer en dan investeert-ie drie ton. Wij hebben alleen heel veel uren geïnvesteerd. Dus als we weg moeten, hebben we alleen hard gewerkt en niks verdiend. Niet dat we dan bij de bank nog van alles af moeten betalen.

Heb je niks verdiend?

Nou, ik denk dat jij dit jaar meer hebt verdiend dan ik.

Maar je speelt wel quitte hoop ik?

Ik denk ongeveer wel. Het is wel lastig hoor. Laatst was de riolering kapot, dan ben je vet veel geld kwijt. Ik heb laatst wel een Suzuki Swift van vijfhonderd euro gekocht, daar ben ik teringblij mee.

Wat heb je geleerd het afgelopen jaar?

Poh, best wel veel, man. Ik had geen horecaervaring, ik was altijd een beetje aan het lassen en dingen bouwen. Nu hebben we dertig man personeel. Dat is wel anders dan wanneer je in je eentje staat te lassen.

Gaat het je goed af, zo’n heel team aansturen?

Ik hoop dat iedereen blij is. Dat is het belangrijkste. Als het personeel tevreden is, zijn de gasten dat ook.

Iemand zei een keer dat het Skatecafé eigenlijk gewoon een tot leven gewekte videoclip van N.E.R.D. is. Klopt dat?

Hoe bedoel je?

Nou, je hebt een feest met een dj en dansende mensen en daarachter wordt er geskate…

Nou, het is een plek waar veel kan. We vinden het allemaal niet heel moeilijk. Er was een avond dat Steven de Peven draaide, toen ging-ie ook nog effe skaten. Brak-ie allebei z’n armen.

Dat is wel typerend. Zijn er meer van dat soort dingen?

Ja, misschien dit systeemplafond hiero. Op een avond waren we net klaar, we hadden net alles opgeruimd en toen kwam Ko binnen. Die had boxjes bij zich en hij draaide Liever te dik in de kist. Toen sloeg Willem zo’n plaat uit het plafond. Stonden we ineens al die platen eruit te slaan. Het is allemaal niet zo serieus. Of toch wel. Het is vooral belangrijk dat het leuk is.

Ja, dat was mijn volgende vraag: wat is er allemaal kapot gegaan in het afgelopen jaar?

Oh, echt alles, man. Alles is kapot gegaan. Wij dachten: we maken een café, lachen. Maar als je bijvoorbeeld naar Club Air gaat, heb je stalen deurtjes overal en alles is hufterproof. Ik vind het altijd super saai, maar op zich begrijp ik het wel. Wij hadden beneden een mooi kastje met glazen deuren en dan kom ik beneden, staat er iemand en die slaat zo alle kandelaren van tafel zo door die kast heen. Ja, dan is alles kapot.

Ben je dan boos?

Nah, ik was wel een beetje teleurgesteld in hem. Ik dacht: gast, kom op.

Voluit heet het hier Skatecafé Karin en Yvonne, naar jullie moeders. Komen ze weleens langs?

Ja, mijn moeder en Jordy’s moeder hebben vooral met het bouwen fucking veel geholpen. Soms denk ik daar nog weleens aan. Een jaar geleden stonden we hier die bar te schuren en alles te schilderen. Ze hebben superveel geholpen.

Zijn ze trots?

Ja, tuurlijk. Toen ik m’n moeder vertelde dat we het naar haar vernoemd hadden, werd ze wel even emotioneel.

Woon je zelf eigenlijk in Noord?

Ja, hier een stukkie verderop. Dat is het ook hè, het is wel Noord. Er is twee keer ingebroken hier.

Ai. Wat nemen ze mee dan?

Nou, de eerste keer hebben ze best veel tijd gehad, toen hadden we nog geen alarm. Ze hadden eerst aan de achterkant alle ramen eruit gegooid, en toen hebben ze nog met eitjes staan gooien beneden. Op de camera van de buren konden we zien dat er drie gasten naar binnen gingen, die zijn een tijdje bezig geweest. Ze hadden m’n telefoon gejat, een oude iPhone. Kreeg ik later een melding: je telefoon is gevonden. Was-ie in Soedan. Tering raar.

Straks na drie jaar moeten jullie hier weg. Dan komt er allemaal nieuwbouw. En dan komen de concept stores. Dat is dan jullie schuld. Maakt dat wat uit?

Onze schuld?

Ja, jullie zitten hier de boel gezellig te maken.

Ik denk dat het altijd wel een beetje zo gaat. Sommige mensen zeggen dan: het is zo kut dat je weg moet, maar zo gaat het gewoon. Die woonwijk stond al langer gepland. En als er dan mensen komen, moeten er ook winkels zijn.

Dat is ook weer zo. Het is de komende drie jaar dan in elk geval wel erg gezellig hier. Hoe is de verhouding met jullie buren van Coba en Garage Noord?

Toen we dit wilden huren, zei de makelaar: je mag alleen alles huren. Het hele ding, dus ook hiernaast. Toen hebben we gezegd: je mag het van ons huren, maar dan moet je wel iets bijdragen aan de straat. Dus als daar een opslag zit of zo, dat is fucking saai. Ik dacht: in de zomer, alle deuren open, terrasjes voor de deur. Eén gezellige straat. Garage Noord mag een uurtje langer open, dus die vullen ons goed aan. Coba doet wat luxer eten. Zo maak je samen een superleuke straat.

Is er een liedje dat je het anthem van het Skatecafé zou kunnen noemen?

Frans Bauer, Heb je even voor mij. Dat draaien we altijd na sluit. Ik denk dat veel mensen dat echt tering irritant vinden, maar wij vinden het zelf heel leuk. Nog effe die Hollandse tunes ertegenaan.

Colin Vlaar

Jullie krijgen 4.9 sterren op Facebook. Dat zorgt er wel voor dat er nu vaak allemaal stomme yuppen komen. Vind je dat jammer, of denk je dan: ach, dat zijn ook maar gewoon mensen.

Ik weet niet of het komt door die facebookreviews maar ja, het is wel echt lastig, man. In principe begin je natuurlijk een café voor iedereen en je houdt wel het meest van je maten, want dat zijn je maten. Als jij zaterdag een huisfeest geeft, dan komen al je maten. Maar als je dat volgende week vrijdag en zaterdag weer doet, dan denken ze: houdoe met je huisfeesten. Als bierverkoop je inkomstenbron is, dan is het wel lekker als er dan andere mensen langskomen en een biertje kopen.

Je bent gewoon blij dat je klanten hebt.

Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook moeilijk. Uiteindelijk wil je gewoon dat je vrienden hier zijn. Maar of jij nou een blouse aan hebt of geen blouse, als jij gewoon aardig en normaal doet, ben je hartstikke welkom. Als iedereen de sfeer naleeft zoals wij het bedacht hebben.

Lijkt het je wat om aan je eigen succes ten onder te gaan?

Ik vind het juist helemaal top dat het een keer ophoudt. Dan trekken we alles van de muur af en dan gaan we lekker op vakantie. Ik ben 26, hè? Ik heb weinig verplichtingen, ik betaal niet zoveel huur. Voor mij maakt het allemaal geen reet uit. Ik kan ook weer gaan lassen. Ik wil gewoon nu, omdat we nog een of twee jaar hebben, alles doen wat we nu willen doen. Daarna ga ik wel nadenken wat ik verder wil doen.

Klopt het dat je in elkaar wordt geslagen als je hier aan komt zetten met een longboard?

Neuh. Als je ‘m maar buiten laat.

Stel dat je dit hele jaar over mocht doen, zou je daar dan zin in hebben?

Ja man, sowieso.

Zou je dingen anders doen?

Ja joh, we hebben wel een avond gehad die ik niet zo leuk vond. Maar als we die niet hadden gehad, had ik ook niet geweten dat ik dat niet leuk vond.

Wat is het lekkerste wat je hier het afgelopen jaar hebt gegeten?

We hebben op donderdag altijd andere koks, en we hadden een keer Benny Blisto (van BAK, red.). Dat was helemaal de shit. En onze eigen koks, die maken een bavette, die is ook erg lekker.

Tot slot: wil je nog iets kwijt aan de mensen uit de buurt?

Ja, dat ik van ze hou, dat ik hoop dat we er samen wat leuks van kunnen maken. We hebben nu een project dat kids uit de buurt mee mogen doen met de skateles. Je hebt best veel mensen hier die niet zoveel geld hebben. Die kids mogen dan meedoen met de skatelessen.