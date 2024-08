Hoera, pizza is een gezonder ontbijt dan cornflakes volgens deze diëtist

Het is zaterdagochtend, je voelt je belabberd, brak en bijna dood. Je draait je nog een keer om – hé wat is dat? Je was dat stuk pizza van gisteren helemaal vergeten. Hallo oude vriend!

Wellicht neem je nog de moeite om dit godsgeschenk op te warmen in de microgolf, of werk je hem koud en met uitgeharde kaas en al in bed naar binnen. Het maakt niks uit, want deze zoute hap is de belangrijkste maaltijd van de dag. Als je daarna vieze blikken van je huisgenoot krijgt, mag je gerust even je met saus besmeurde middelvinger opsteken. Want volgens deze diëtist is pizza een veel gezonder ontbijt dan cornflakes.

“Het komt wellicht als een verrassing, maar een gemiddeld stuk pizza en een kom cornflakes met volle melk bevatten ongeveer evenveel calorieën,” vertelt diëtist Chelsey Amer aan de The Daily Meal. “Maar pizza bevat veel meer eiwitten, waardoor je ‘s ochtends veel langer vol zit.” Dat komt doordat veel cornflakes eigenlijk gewoon kleine suikerklontjes zijn. Pizza zit volgens Amer zo vol vet en eiwit, dat je er niet zo’n verschrikkelijke suikerdip door krijgt waardoor je de binnen de kortste keren weer gierende honger hebt. “Ik zeg natuurlijk niet dat pizza de gezondste ontbijtoptie is,” vertelt Amer aan MUNCHIES in een e-mail als toelichting op haar uitspraak. “In veel cornflakes zitten evenveel calorieën als in een chocoladereep.”

Maar ze zegt niet dat dat het voor alle cornflakes geldt, er zijn natuurlijk ook die gezonde varianten die naar karton smaken. “Kies voor ontbijtgranen met minder dan vijf gram toegevoegde suiker en met minimaal vijf gram vezels,” vertelt ze. “Ook is het belangrijk dat volkoren granen bovenaan de ingrediëntenlijst staan. Combineer dit met goede eiwitten, zoals Griekse yoghurt, melk of wat noten en zaden, en strooi daar nog wat bessen op voor de vezels, vitaminen en mineralen.”

En pizza dan?

“Mensen moeten eten waar ze behoefte aan hebben,” zegt Amer. “Als je zin hebt in pizza als ontbijt en daar aan toegeeft, voorkomt dat misschien dat je straks een hele pizza in je eentje naar binnen werkt.”

