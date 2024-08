Hoeveel dagen kan ik hetzelfde paar sokken aan?

Het scenario

Een van je vrienden heeft de verschrikkelijke gewoonte om zich er iedere dag van te overtuigen dat hij ‘morgen’ de was wel kan doen. Maar door zijn oneindige uitstelgedrag tuurt hij deze ochtend beteuterd in een lege sokkenla. Uiteindelijk zit er niks anders op dan wanhopig twee oude sokken uit de overvolle wasmand te vissen. Spuit er wat luchtverfrisser op en ze zijn weer zo goed als nieuw. Bovendien zitten zijn voeten de hele dag verstopt in zijn sneakers. Hoe erg kan het nou zijn?

De realiteit

Je voeten bevatten bijna 250.000 zweetklieren, waar volgens de California Podiatric Medical Association per dag ongeveer een vol glas bier aan zweet uitkomt. Dit vocht stapelt zich samen met dode huidcellen op in onze sokken, en vormt zo een vrijwel perfecte leefomgeving voor bacteriën – waaronder mogelijk schadelijke soorten zoals stafylokokken.

“De schoen vormt een vochtige omgeving waarin organismen zich lekker kunnen vermenigvuldigen, wat de bacteriegroei verhoogt,” zegt Philip Tierno, professor in de microbiologie en pathologie aan de NYU School of Medicine. Hoe meer bacteriën er op de voeten van je vriend rondhangen, des te groter de kans is dat ze naar azijn en urine zullen stinken.

Donkere sokken, gemaakt van synthetische stoffen, vormen de ideale omgeving voor bacteriën. “Katoen is een wat meer ademende stof. Synthetische materialen daarentegen houden al het vocht vast, waardoor de bacteriën sneller zullen groeien,” zegt Tierno. De combinatie van zweet en donkere kleuren in je sokvezels zorgt ervoor dat de flora op onze voeten zich gigantisch snel vermenigvuldigt.

Als het vochtig genoeg is kan het aantal organismen zo groot worden, dat de geur zelfs na het wassen van je voeten nog blijft hangen. Een schoon paar aantrekken maakt dan geen verschil meer, zegt Tierno.

Het ergste dat er kan gebeuren

Naast de verschrikkelijke geur – waar een klein kind van zou kunnen flauwvallen – kan de enorme hoeveelheid bacteriën er uiteindelijk toe leiden dat de huid op je voeten niet meer in staat is zichzelf te herstellen. Het zijn namelijk niet alleen de bacteriën waar je je druk om moet maken, maar ook de bijproducten hiervan. Zo zijn er enzymen die organische materialen zoals vetten en eiwitten oplossen, en daarmee de huid kunnen irriteren. Tierno waarschuwt dat de toename van bacteriën, de aanmaak van enzymen en huidirritaties je voeten gevoeliger maken voor vervelende infecties (zeker als je kleine wondjes of sneetjes in je voet hebt). Maar voor je een sokkenfobie ontwikkelt, is het belangrijk om te beseffen dat het behoorlijk wat tijd (een paar weken ongeveer) zonder douches en schone sokken kost om zo’n zorgwekkend punt te bereiken.

Wat er waarschijnlijk gebeurt

Nu al die bacteriën de tijd van hun leven hebben op jouw voeten, zal je na een aantal dagen zweten in diezelfde sokken verschrikkelijk stinken. Hoe meer je zweet, des te groter je kans op stinkvoeten. Die lucht wordt bovendien steeds erger als je besluit om hetzelfde paar langer te blijven dragen, zegt Tierno. Voor een infectie hoef je dus niet direct bang te zijn, maar de ondraaglijke geur zal snel genoeg iedereen om je heen wegjagen. Zo weet je in ieder geval wel wie je echte vrienden zijn.

Wat je tegen je vriend kan zeggen

Zeg tegen je vriend dat hij van z’n luie reet af moet komen om de was te doen. Als hij echt niet anders kan dan hetzelfde paar opnieuw dragen, is één dagje extra volgens Tierno nog wel te doen. Langer dan dat is echter niet oké. Bovendien kan je je vriend wat ongeverfde katoenen sokken cadeau doen. Dat zal de vochtigheid en bijkomende stank een beetje tegengaan. Ook is het belangrijk om je voeten goed met niet-agressieve zeep te wassen, en de ruimte tussen je tenen af te drogen voor je een nieuw (of oud) paar sokken aantrekt. “Kijk, als je op een onbewoond eiland vastzit, kan je er weinig aan doen,” zegt Tierno. “Maar onder normale omstandigheden is het echt beter om je vieze sokken niet opnieuw te dragen.”

