Hoeveel geld geef jij uit aan je valentijnsdate?

Voor de een is Valentijnsdag een excuus om zijn of haar geliefde eens extra te verwennen, met etentjes, drankjes, knuffelberen, bossen rode rozen en hartvormige chocolade. Anderen vinden het maar een commerciële feestdag, en vertikken het om ook maar een cent uit te geven aan dit zoveelste voortvloeisel van onze kapitalistische consumptiemaatschappij.



Omdat ik mij toch wel enigszins schuldig zou voelen als ik met lege handen aan zou komen bij mijn vriendin, besloot ik me toch maar bij die eerste groep te voegen. Maar wat is nou een schappelijk bedrag om uit te geven aan een valentijnscadeau? Wanneer is het karig, en wanneer wordt het juist weer te decadent? Om te peilen wat een gangbaar prijsje is, vroeg ik mensen in de Kalverstraat in Amsterdam wat zij van plan zijn om uit te geven aan hun wederhelft.

Manny, 25



VICE Money: Hey Manny, hoeveel geld ga jij uitgeven aan Valentijnsdag dit jaar?

Ik ga geen Valentijn vieren dit jaar. Niet alleen omdat ik geen vriendinnetje heb, maar ook omdat ik het eigenlijk maar commerciële onzin vind. Ik geloof er niet in.

Heb je het nooit gevierd?

Jawel hoor, vorig jaar nog. Toen had ik wel een vriendinnetje, en heb ik groots uitgepakt. Ik had toen een hele maand hard gewerkt en geld opgespaard. Toen heb ik haar meegenomen naar een supergoed restaurant op het topje van een berg – dat was toen ik nog in Italië woonde. Dat kostte me 250 euro.

Maar je vond het toch commerciële onzin?

Tja. Als zij blij was, dan was ik ook blij.

Amber, 21



Hoe ga jij je Valentijnsdag doorbrengen?

Ik ga met mijn vriend uit eten bij een restaurant in ons dorp. Een restaurantje waar je verschillende kleine gerechten kunt bestellen, een soort van tapas, maar dan minder Spaans.

Betaal jij voor jullie dates of doet hij dat?

We zijn al bijna vijf jaar samen, dus we gaan niet zo vaak meer op date. Maar als we ergens naartoe gaan betaalt hij meestal. Dat hoort wel zo vind ik, omdat hij de man is. Al betaal ik wel weer andere dingen in onze relatie, zoals cadeautjes voor als we naar een verjaardag gaan, dat soort dingen. Dan staat het weer een beetje quitte.

Dus de valentijnsrekening is voor je vriend?

Voor geen van beiden. We vinden Valentijnsdag een beetje suf, en vieren het dit jaar eigenlijk alleen maar omdat we nog een waardebon hadden liggen.

Denise, 24

Hoeveel ga jij dit jaar uitgeven aan Valentijnsdag?

Je wil over Valentijnsdag praten? Wat leuk! Ik heb net een nieuw vriendje, hij is Frans en heel knap. Wil je een foto zien?

Wat een knappe vent! Gaan jullie het vieren morgen?

Oh shit, is Valentijnsdag is morgen al? Helemaal vergeten! Hij zit nu in Dublin. Zal ik naar hem toe vliegen? Nee wacht, dat kan helemaal niet, ik heb 15 februari een vlucht vanuit Schiphol terug naar Brazilië.

Waarom koop je als valentijnscadeau dan geen vliegticket voor hem, dat hij naar Amsterdam komt?

Wow, dat is echt een supergoed idee! Dat ga ik doen. Wat goed dat ik je ben tegengekomen, dit is echt top. Ik ga vanmiddag boeken, dankjewel!

Tim, 23



Hoeveel geld ga jij dit jaar uitgeven aan Valentijnsdag?

Niks, ik ga het niet vieren dit jaar. Ik heb geen Valentijn. Ik heb eigenlijk nooit Valentijnsdag gevierd.

Ga je weleens op gewone dates?

Dat wel, dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben wel voorzichtig met geld uitgeven aan dates. Op de eerste date ben ik meestal zuinig, maar hoe meer ik in iemand zie, hoe meer ik ga uitgeven aan onze dates.

Vind je dan dat jij moet betalen? Omdat je de man bent?

Nee, degene die de ander vraagt moet betalen, vind ik. Laatst heb ik iemand mee uitgevraagd om samen te gaan tennissen en daarna een hapje te gaan eten. De verliezer moest de date betalen. Maar zij was een professioneel tennisster, dus die wedstrijd heb ik wel verloren.

Irene, 29



Hoeveel geld geef jij uit aan je valentijnsdate?

Mijn vriend en ik zijn al negen jaar samen, dus we gaan niet zo vaak meer op date. En als we gaan, dan geven we niet zoveel geld uit, want alles is zo duur hier! We zijn net van Duitsland naar Amsterdam verhuisd.

Oei, dus geen valentijnsdate dit jaar?

Toevallig hebben we deze week een tripje naar Berlijn. Telt dat als date? Ik heb aangeboden voor hem te betalen als valentijnscadeau, dus dat is onze valentijnsactiviteit.

Wat is de duurste date die jullie hebben gehad?

Die is moeilijk. We hebben in die negen jaar heel veel dingen gedaan samen, maar dat we echt aan ‘dates’ deden is alweer lang geleden. Toen zijn we bijvoorbeeld samen naar een festival gegaan, dat was ongeveer honderd euro per persoon.

Sabine, 19



Hoeveel geld ga jij uitgeven aan Valentijnsdag dit jaar?

Niets, want ik moet helaas werken. Maar misschien ga ik ’s avonds nog even bij mijn vriend langs.

Gaan jullie vaak op dates?

Ja hoor. Lekker uit eten, een dagje naar de stad, dat soort dingen.

En welke date was nou het duurst?

Laatst zijn we samen naar Porto geweest, dat heeft hij betaald. Of nou ja, hij ging niet mee op vakantie met zijn ouders, dus die hebben hem geld gegeven om zelf weg te gaan. Dus eigenlijk is de date betaald door zijn ouders.

—

