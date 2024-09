Hoeveel geld moet je verdienen om gelukkig te zijn?

Foto door Dana Boulas, via

Geluk – wat het is en hoe het te bereiken is – is een vraag waar filosofen en wetenschappers zich al eeuwen mee bezighouden. Het ligt best voor de hand om te denken dat je inkomen het een en ander te maken heeft met je geluksgevoel. Waarom zou je anders werken?

Econoom Angus Deaton berekende een maximumgrens tot waar geld ons tevreden maakt over onze levenskwaliteit. In 2015 sleepte hij de Nobelprijs voor economie in de wacht, voor zijn werk waarin hij een verband zoekt tussen financiële rijkdom en geluk. Zijn conclusie: tot de grens van 67.900 euro op jaarbasis, betekent meer inkomen over het algemeen meer geluk. Volgens zijn onderzoek verdienen mensen die zichzelf als gelukkig beschrijven gemiddeld tussen de 53.000 euro en 67.900 euro per jaar. Oef.

Geluk is uiteraard meer dan de pegels op je bankrekening. Voor dit artikel sprak ik geluksprofessor Patrick van Hees, die geluk definieert als “een combinatie van hoe tevreden je bent met je leven als geheel – dus denk aan gezondheid, werk, vriendschappen en relaties, en hoe jij je op dit moment emotioneel voelt.” Hij vertelde dat ieders geluk bestaat uit drie bouwstenen die zijn af te korten tot DOM: doelen, oplaadpunten en mensen.

