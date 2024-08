Hoeveel oesters moet je eten om er retegeil van te worden?

Een paar weken terug ging ik op date met een knappe jongen, die helaas niet van oesters bleek te houden. Ik had er namelijk twaalf besteld, en hij wekte niet de indruk dat hij er ook maar eentje wilde proberen. Terwijl ik ze naar binnen begon te lepelen, keek hij toe met een combinatie van walging en verbijstering op z’n gezicht.

“Wat is er?” vroeg ik, met een hap in mijn mond.

“Je weet dat je geil wordt van oesters, toch?”

Ik rolde met m’n ogen en besloot dat ik waarschijnlijk niet met deze man naar bed zou gaan, maar vroeg me wel af of het klopte wat hij zei. Later die avond, toen ik hem afgeschud had, besloot ik het op te zoeken. Na wat gegoogel had ik niets sluitends gevonden. Wel wist ik nu dat er veel zink in zat, wat bijdraagt aan de productie van testosteron en goed zou zijn voor de seksdrive van mannen én vrouwen, maar buiten dat leek de meeste wetenschappelijke literatuur hierover erg niet-wetenschappelijk.

Dus besloot ik, in naam van de wetenschap, om een week lang ontzettend veel oesters te eten. Het plan was om ze iedere dag te eten als lunch, en de hoeveelheid per dag exponentieel te verhogen. Verder zou ik proberen om gewoon normaal te leven en zou ik mijn libido in kaart brengen. Hopelijk zou ik er zo achter kunnen komen of er inderdaad een verband bestaat tussen oesters en mijn seksdrive, en – als dat zo is – hoeveel oesters je dan nodig hebt om geil te worden.

Alle foto’s door Celeste De Clario

Maandag: 1 oester

Ik begon met een enkele oester op maandag. Dat was niet genoeg om geil van te worden, en ook niet om mijn honger te stillen. In de avonduren werk ik in een cocktailbar vol knappe mannen die naar Tom Ford ruiken en dure schoenen dragen, maar ik voelde me niet anders dan normaal. Natuurlijk werd er geflirt – dat gebeurt altijd – maar ik had meer interesse in de schoenen dan in de mannen die ze droegen.

Ik ben er trouwens achter gekomen dat de eerste vermelding in de geschiedenis van oesters in verband met seksuele opwinding afkomstig is van de Romeinse keizer Aulus Vitellius. Naar horen zeggen heeft hij in het jaar 69 na Christus tijdens een diner 1200 oesters gegeten. Niet slecht, maar het was vrouwenversierder Giacomo Casanova die pas echt de oestermythe heeft vereeuwigd. Volgens zijn eigen dagboek slurpte Casanova tientallen oesters weg bij het ontbijt, met het idee dat ze lustopwekkend zouden werken. Hij schreef zelfs over het gebruik van oesters in een spel van verleiding:

“Ik plaatste de schelp op de rand van haar lippen, en na wat gelach zoog ze de oester iets naar binnen. Ik plaatste mijn lippen op de hare en stal ‘m snel terug.”

Dinsdag: 2 oesters

Op dinsdag was het bewolkt en somber en was ik in een vreselijk slechte bui. Ik voelde me chagrijnig en hormonaal, dus ging ik naar een wijnbar voor een drankje en wat oesters. De barman gaf me zijn nummer, wat een beetje ongepast voelde. Is dat wel oké om op je werk te doen? Hoe dan ook voelde ik me wat beter toen ik wegging, maar het was niet helemaal duidelijk of dat nou kwam door de alcohol, het telefoonnummer of de twee oesters.

Die nacht ben ik nog naar de verjaardag van een vriend gegaan en heb ik met een ex gezoend. We gaan nog steeds met dezelfde mensen om maar ik had haar tot dat moment succesvol weten te vermijden. We waren niet zo lekker uit elkaar gegaan en ik had eigenlijk niet meer op een seksuele manier aan haar gedacht. Maar weet je wat? We hebben gewoon prima ik-haat-je-maar-jij-bent-knap-en-ik-ben-geil-seks gehad. En ja, ik wist wel dat het gedoe zou veroorzaken, maar ik had er gewoon zin in. Zou ik hier de oesters de schuld van kunnen geven?

Woensdag: 4 oesters

Ik begon de dag met een gesprek met Emily Currie, de hoofddiëtiste van de RDNS-kliniek in Adelaide. Emily dacht dat de associatie tussen opwinding en oesters sterk afhankelijk zou zijn van mijn humeur, en dat farmacologische effecten onwaarschijnlijk waren.

“Het is ook wel de associatie bij het eten die een grote impact heeft,” vertelde ze me. “De waarde, smaak, textuur, hoe het eruitziet, wat de status ervan is – dat zijn allemaal factoren die mogelijke opwinding kunnen beïnvloeden.”

Emily had een paar goede punten, oesters zien er ook gewoon uit als vagina’s. Zachte plooien van ziltig vlees rond een bolle parel: de vergelijking is snel gemaakt. Daarnaast zijn ze ook nog duur. Dit zijn allemaal aspecten die ik associeer met oesters, en dat zou ze best opwindend kunnen maken.

“We genieten van duur eten omdat we er waarde en status in zien,” legt Emily uit. “En als we echt de tijd nemen om ergens van te genieten, ben je meer bewust van wat je doet. De ervaring wordt daardoor aangenamer.”

Met dat in gedachten ging ik naar een wijnbar om van mijn vier oesters te genieten en wat champagne achterover te slaan. Ik geef toe dat ik me best wel goed voelde. Niet per se geil, maar gewoon in zo’n bui waar je zin hebt in champagne en een goed boek. En toen liep ineens de man voorbij waar ik al een tijd een oogje op had. Ik gebaarde naar hem dat hij moest komen zitten en heel toevallig bleek hij verder geen plannen te hebben. Dus zijn we samen dronken geworden.

Natuurlijk hebben we gezoend, en ik was ontzettend geil, maar we hebben geen seks gehad. Ik wilde het wel, maar het was gewoon zo’n avond waarop het niet gebeurde. Helaas.

Donderdag: 8 oesters

Op donderdag ging ik naar de Queen Victoria-markt en at in m’n eentje acht oesters. Ze waren heerlijk: vers en sappig. Maar helaas deden ze niet veel tegen mijn kater, dus ging ik maar naar huis. Ik overwoog nog seks te hebben om me beter te laten voelen of af te leiden, maar ik kon het niet opbrengen. Zonder twijfel was dit de meest teleurstellende dag.

Vrijdag: 16 oesters

Wat me opviel was dat het effect van de oesters afhankelijk was van hoe ik me voelde. Op dagen waarop ik me goed voelde, gaven ze mijn dag een subtiel gevoel van opwinding, maar op rotdagen smaakten ze wel goed, maar voelde ik me er niet echt sexy door.

Vrijdag hoorde thuis in de tweede categorie. Ik begon in een bar met een slok likeur en zestien oesters. Toen ik opkeek was ik plots omringd door mannen. De meeste kende ik, al had ik ze niet uitgenodigd. Ze verschenen gewoon, uit het niets. Ik keek om me heen, en weer terug naar mijn bord met inmiddels lege oesterschelpen. Ik voelde helemaal niks. Geen warmte tussen mijn benen, geen neiging om iemand te zoenen, geen tintelingen. Op dat moment besloot ik dat de medicinale effecten van oesters afhankelijk waren van je gemoedstoestand, en op zichzelf niet zoveel deden.

Zaterdag: 32 oesters

Ik had geen tijd gehad om te ontbijten, dus het eerste wat ik at waren 32 oesters. Ja. 32 stuks. In het park. Ik voelde me daarna oprecht best misselijk. De oesters waren zo vers dat ze wel erg naar zeewater smaakten, en zonder een sausje of iets was het nogal intens. Ik moest daarna even gaan liggen. Maar toen ik een dutje aan het doen was gebeurde er iets onverwachts: ik werd ontzettend geil.

Ik had allemaal rare met oesterdoordrenkte seksdromen. Ik rolde naakt door de woestijn en zoende met iemand, ik weet niet meer wie, die maar bleef zeggen dat ik naar oesters smaakte. Ik werd wakker en was klaar voor wat actie.

Die avond werkte ik nog een dienst in de bar, waar ik twee nummers wist te regelen, en daarna ging ik eindelijk naar bed met de man waar ik al wekenlang een oogje op had (zie woensdag). BEDANKT OESTERFEE. Ik liep al zo lang rond met deze vent in m’n hoofd, en nu gebeurde alles binnen een paar dagen. Dat kon toch geen toeval zijn. Het was de beste seks die ik in maanden had gehad en ik voelde me moe, tevreden, en vrij.

Zondag: heel veel oesters, maar niet 64 want ik kon niet meer

En wederom werd ik geil wakker. Terwijl ik zo in bed lag te denken aan de afgelopen week, besloot ik dat ik de hele week waarschijnlijk geiler was dan normaal. Elke dag dacht ik aan oesters en hun voedingswaarde, wat me weer deed denken aan mijn eigen lichaam en dat leidde onvermijdelijk tot gedachtes aan seks – uiteindelijk dacht ik dus toch meer aan seks dan normaal. Ik denk dat dit ervoor zorgde dat ik over het algemeen uitbundiger was in situaties waarin ik graag seks wilde, wat leidde tot meer seks.

Neem zondag bijvoorbeeld. Ik begon een berg oesters te eten, maar die maakte me zo misselijk dat ik moest overgeven. En omdat ik eerder geil was dan hongerig, ging ik uit, dronk ik wat cocktails en eindigde ik weer in bed bij de man van de nacht ervoor.

Het is moeilijk om te meten hoeveel seks ik gemiddeld per week heb. Ik heb geen relatie, dus dat varieert nogal. Ik had drie keer seks met twee verschillende mensen tijdens mijn oesterweek, wat niet echt schokkende cijfers zijn. In het verleden heb ik sowieso meer seks gehad met meer verschillende mensen. Maar los daarvan was het niet de uitdaging om te kijken hoeveel seks ik zou hebben, maar of ik over het algemeen geiler zou zijn – wat eigenlijk best vreselijk is om jezelf aan te doen als ik er zo over nadenk. En het werkte, ik was de meeste dagen best geil.

Ik denk dat oesters subtiele lustopwekkers zijn, zolang je er maar genoeg van eet. Alles onder de tien is tijdverspilling, alles boven de zestien gaat de goede kant op. Maar als je er 32 of meer eet, dan kun je er maar beter voor zorgen dat er iemand in je bed ligt te wachten.