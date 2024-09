Hoeveel past er eigenlijk in je anus?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Criminelen hebben er een handje van om allerhande dingen in hun achterste te verstoppen – of het nou piepkleine mobieltjes, drugs, of voor 165 duizend dollar aan goudstaven zijn. De Canadese Lester Lawrence kreeg begin dit jaar een gevangenisstraf van dertig maanden voor het stelen van goudstaven uit de munterij waar hij werkte. Op basis van indirect bewijs zoals vaseline en latex handschoenen in zijn kluisje lijkt het erop dat Lawrence de metaaldetectors wist te omzeilen door de goudstaven in zijn rectum te stoppen.

Het scenario: En nu vraagt je vriend zich natuurlijk af wat hij allemaal kwijt zou kunnen in z’n anus, als het nodig is.

De feiten: Het rectum (of de endeldarm) is het einde van de dikke darm, het deel net na de dikke darm en voor de sluitspier. De antichambre van de anus, zeg maar. Je kan waarschijnlijk wel raden waar het voor gebruikt wordt wanneer er niet allerhande smokkelwaar in verstopt zit. Het is bekleed met spieren die het lichaam gebruikt om gas of feces (ofwel scheten of poep) binnen te houden tot het tijd is om ze eruit te drukken.

Volgens medische websites is het rectum tussen de 15 en 20 centimeter lang en 6,5 centimeter breed op het breedste punt. Maar dat is misleidend: de endeldarm is ontworpen om wisselende hoeveelheden ontlasting te accommoderen, dus het weefsel is rekbaar.

Artsen die op de eerste hulp werken hebben wel enig idee hoe ruim die holte kan zijn. Een arts die het pseudoniem Mona Moore gebruikte, schreef dat artsen een “30 centimeter lange en 20 centimeter brede salami” uit een patiënt hebben gevist, naast andere verrassend grote objecten zoals deurknoppen glazen flessen, en een 50 centimeter lange (nog levende) paling.

Wetenschappers hebben wel geprobeerd om vast te stellen hoe ruim een endeldarm kan worden – niet zozeer uit een persoonlijke interesse, maar om mogelijke oorzaken van incontinentie beter te begrijpen. Om meer inzicht te krijgen in de inhoud en rekbaarheid van de endeldarm, gebruikten ze röntgenfoto’s of CT-scans, en brachten ze een ballon in die ze vervolgens opbliezen. Maar deze techniek houdt geen rekening met dingen als de dikte van de rectale wand en variaties in de werking van verschillende facetten van het weefsel, dus verschilden de resultaten onder patiënten te veel om een goede schatting te doen, aldus een onderzoek uit 2007.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren als hij z’n achterzak probeert te gebruiken: Je vriend kan proberen om z’n rectum te rekken, maar dit zal – zoals de meeste dingen in het leven – tijd en moeite kosten. Het idee is dat je telkens grotere objecten inbrengt, een beetje zoals mensen die hun oren stretchen. Het is waarschijnlijk het veiligst om producten te gebruiken die hier specifiek voor zijn ontwikkeld. En als je er eenmaal aan begint, zit er geen grens aan hoe ver het rectum kan worden opgerekt, zo stelde Popular Science vast.

Het ergste dat er kan gebeuren: Laat je vriend weten dat stretchen niet zonder risico is. Als je je rectum gaat oprekken, worden de signalen dat je moet poepen zwakker, wat kan leiden tot ongelukjes en lekken, zo vertelde een expert aan Popular Science. Als je te ver gaat, of te veel druk op de rectale holte uitoefent, kan de darmwand scheuren. Meestal is er een operatie nodig om dat weer te herstellen, en in het ergste geval kan het leiden tot septische shock en zelfs overlijden.

Kortom: Zonder gedegen onderzoek kan niemand weten hoe groot zijn of haar endeldarm precies is. Als je een gemiddelde volwassene van gemiddelde lengte bent die dit specifieke deel van zijn of haar lichaam nog niet op onconventionele manieren heeft ingezet, zit het waarschijnlijk dichtbij de cijfers die je in medische handboeken vindt. Maar als je deze handige opbergruimte regelmatig gebruikt, is het onmogelijk om te zeggen hoeveel je erin kwijt zal kunnen.