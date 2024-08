Het scenario

Een van je vrienden is een rasechte millenial – broodjes avocado zijn z’n leven en het internet heeft geen geheimen voor hem. De kans is dan ook groot dat hij regel 34 van het internet uit zijn hoofd kent: van ieder denkbaar onderwerp is er porno gemaakt. Gelukkig voor je vriend is hij in dit digitale tijdperk niet meer dan een swipe verwijderd van alles waar zijn hart en genitaliën naar verlangen. Er is niks waar hij zich niet op kan aftrekken. Gewapend met een flinke tube glijmiddel rukt hij zich ieder weekend weer het paradijs van pornowebsites in. Maar hoeveel porno is te veel porno?

De feiten

Porno lijkt een beetje op een extreem kleverig pretpark. Er zijn neonlichtjes, het is overdreven, maar bovenal is het spannend. Er zijn geen vreemde geluiden of ongemakkelijke momenten, en niemand hoeft ooit even te stoppen om een condoom te zoeken. Het echte leven daarentegen is gewoon… het echte leven. Als je iedere dag de hele dag in het pretpark rondloopt, is het echte leven nu eenmaal een stuk minder opwindend. Het is minder sprankelend. Voor sommige mensen werkt dat bij seks hetzelfde.

Porno is een enorm stimulerend product, dus het kan ook verslavend zijn. Dat betekent niet dat iedereen die van porno houdt meteen verslaafd is. De meeste mensen vinden het fantastisch om de meeslepende adrenalinerush van een pretpark te ervaren, maar aan het einde van de dag zijn ze blij als ze weer rustig thuiskomen.

Het ergste dat er kan gebeuren

“De hoeveelheid tijd die iemand naar porno kijkt, kan negatieve gevolgen hebben voor bepaalde aspecten van zijn of haar leven. Denk aan relaties, intimiteit, het krijgen van orgasmes of opgewonden raken zonder porno, werk, en ga zo maar door. Deze negatieve gevolgen kan je opdelen in verschillende gradaties. Het loopt uiteen van iets wat gewoon vervelend is tot een ernstig probleem,” zegt Juliana Morris (beter bekend als dr. Juliana). Morris werkt als huwelijks- en familietherapeut en is de oprichter van Be Your Own (S)expert. In haar werk pakt ze de ernstige problemen aan die porno kan veroorzaken. “Sommige mensen kijken zoveel porno, dat ze geen erectie meer kunnen krijgen als ze het niet kijken. Dat is een verschrikkelijk gevolg, aangezien ze hierdoor geen seks meer kunnen hebben met hun partner.”

Het feit dat pornogebruik zo’n gevoelig onderwerp is, maakt een pornoverslaving volgens Morris des te ingewikkelder. “Het is lastig om behandelingscentra en therapeuten te vinden die gespecialiseerd zijn in misbruik van en verslavingen aan porno en seks. Hoewel pornoverslavingen en -misbruik veel voorkomen, blijft het vaak onbesproken door de schaamte en stigma’s die het met zich meebrengt.” Dit betekent dat iemand die afhankelijk is van porno het probleem vaak pas na veel tijd en moeite kan aanpakken.

Wat er waarschijnlijk gebeurt

Dus, waar zal het pornogebruik van je vriend nu toe leiden? “Om eerlijk te zijn, leidt het meestal gewoon tot een orgasme en misschien wat nieuwe inzichten in creatieve standjes of verleidingstechnieken,” zegt Lynsey G., schrijver van het onlangs verschenen boek Watching Porn.

Ze legt uit dat het seksuele verlangen van mensen zo enorm divers is, dat je behoorlijk met jezelf in de knoop kunt raken als je probeert ‘normaal’ te zijn. De seksuele energie van de ene persoon kan gigantisch verschillen van die van een ander. “De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is of je normaal je leven kunt leiden, en of je andere mensen pijn doet met je pornogebruik,” zegt Lynsey. “Als alles goed gaat en je gelukkig bent, kom je waarschijnlijk gewoon op een gezonde manier aan je trekken. Veel porno kijken is helemaal niet erg, zolang het je maar helpt om het beste uit jezelf te halen.”

Deskundigen raden je echter wel aan om op zoek te gaan naar een pornoproductiebedrijf dat je goed vindt, in plaats van willekeurige clipjes op de grotere gratis sites te bekijken. Niet alleen is de porno op betaalde websites vaak van hogere kwaliteit, ook steun je zo de mensen die de films maken en erin spelen.

“Ik raad ook aan om met anderen over porno te praten,” zegt Morris. “Stel vragen. Vraag naar hun favoriete websites. Vraag hoe vaak ze ernaar kijken. Vraag hoe ze erover denken. Praat. Vraag. Ga het gesprek aan en ruim het stigma uit de weg.”