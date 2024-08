Pornosterren vertellen hoeveel ze écht verdienen

De porno-industrie was in 2014 wereldwijd 87 miljard euro waard, en de meest winst werd gemaakt in de Verenigde Staten. Daar zit geen woord Spaans bij, maar wat het gemiddelde salaris van de pornosterren zelf betreft, zijn de gegevens veel minder duidelijk. Mia Khalifa, een van de beroemdste pornosterren van de afgelopen jaren, gaf afgelopen augustus een interview, waarin ze vertelde dat ze in haar hele pornocarrière nog geen 11.000 euro had verdiend. Daartegenover staat dat Max Felicitas, een Italiaanse pornoster, onlangs in de radioshow La Zanzara vertelde dat hij 15.000 euro per maand verdient. Aan de ene kant heeft de enorme hoeveelheid gratis porno op het internet de winst van de sterren enorm naar beneden gehaald, maar aan de andere kant heeft social media ervoor gezorgd dat de sterren een aanhang kunnen krijgen en hun eigen content kunnen maken.

Ik sprak vier Italiaanse pornosterren die allemaal een andere carrière hebben: sommigen hebben in de Verenigde Staten gewerkt, anderen op de Europese markt en eentje is al sinds de jaren negentig actief – wat blijkbaar de gouden eeuw van de porno-industrie was. Als je erover nadenkt om je kantoorbaan op te zeggen en pornoster te worden, lees dan eerst dit.

Valentina Nappi

Foto eigendom van Valentina Nappi

VICE: Hoi Valentina, denk jij dat mensen een verkeerd idee hebben van hoeveel geld een pornoster verdient?



Valentina Nappi: Denk eens na: hoeveel mensen betalen voor online porno? De meesten doen dat niet, dus is er vaak weinig productiebudget. Het is absurd om te denken dat pornosterren rijk zijn. Misschien komt de misvatting wel voort uit onze zichtbaarheid: als je bedenkt hoe populair we zijn, zijn we waarschijnlijk de minst betaalde beroemdheden. Ik heb anderhalf miljoen volgers op Instagram, maar mijn inkomen is lang niet hetzelfde als wat een influencer met een soortgelijk publiek verdient.

Kun je me vertellen hoe de vergoeding in de VS werkt?

Tegenwoordig word je per scène betaald. Het is vrij zeldzaam om een exclusief contract te krijgen. Wat je betaald krijgt, hangt van veel verschillende factoren af: hoe beroemd je bent, het soort scène, enzovoort. Lesbisch wordt slechter betaald dat een scène met penetratie en anale seks wordt ook beter betaald. Toen ik naar Amerika ging, was ik al redelijk bekend, dus mijn starttarief was hoger dan wat je normaal als beginner krijgt. Ik verdiende 1070 euro voor een gewone heteroscène.

Hoeveel scènes kun je in een maand doen?

Een actrice wordt het meest geboekt als ze tussen de 22 en 26 jaar oud is. In die periode doet ze waarschijnlijk zo’n 100 scènes per jaar.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Je moet belasting betalen en er zijn bemiddelingskosten van 10 of 15 procent. En natuurlijk je huur: Los Angeles is een dure stad, waar een normaal appartement je makkelijk meer dan 3500 euro kan kosten. Daar komen je rekeningen nog bovenop. En dan heb je nog soa-testen, die je meestal uit je eigen zak betaalt. De snelle kosten ongeveer 180 euro, en je moet elke twee weken eentje doen om te kunnen blijven werken.

Wat voor advies zou je een jonge acteur of actrice geven?

Zorg er eerst voor dat je een aanhang op social media krijgt en upload zelfgeproduceerde video’s op de belangrijkste platforms. Het internet heeft er misschien wel voor gezorgd dat de traditionele inkomstenstromen van de industrie zijn gekrompen, maar acteurs en actrices kunnen zichzelf nu wel bekend maken en met hun eigen content geld verdienen. Ik heb mijn eigen site en mijn kanalen op Pornhub. Ik film amateurscènes met sommige partners, en dan delen we de rechten. Op de lange termijn is dat de beste manier om geld te verdienen.

Luca Ferrero

Foto eigendom van Luca Ferrero.

VICE: Wat waren jouw financiële verwachtingen toen jij in de porno-industrie begon te werken?



Luca Ferrero: Ik had helemaal geen verwachtingen toen ik begon; ik deed het gewoon voor de lol. Ik had nog een andere baan, wat heel belangrijk was in het begin. Op de Europese markt krijgen beginners niet veel geld, vaak worden alleen je kosten vergoed. Er zijn zelfs mensen die voor hun eigen shoots betalen, in de hoop dat ze opgemerkt worden.

Hoeveel geld verdient een professionele pornoacteur in Europa?

Een acteur krijgt zelden meer dan 500 euro per scène. Als je al bekend bent, kun je om meer vragen, maar het probleem met de Europese markt is dat-ie propvol nieuwe acteurs zit die met vrijwel niets genoegen nemen. Veel jonge mensen stoppen er daarom mee, omdat het financieel niet rendabel is. En productiebedrijven die goed betalen, boeken zelden nieuwe acteurs, dus het is moeilijk om op te vallen. Een nieuwe acteur kan misschien wel een enorme penis hebben, maar als er zelfs maar het geringste risico bestaat dat hij niet op de set kan presteren, zullen ze voor iemand met meer ervaring gaan.

Is het waar dat de porno-industrie een van de weinige sectoren is met een ‘omgekeerde’ loonkloof?

Ja, maar slechts gedeeltelijk. Actrices krijgen meer betaald per scène en kunnen meer vragen voor bepaalde handelingen, zoals anaal of dubbele penetratie, die afzonderlijk worden betaald. Maar zij hebben ook een kortere loopbaan. Een mannelijke acteur kan veel langer werken als-ie goed is. Het geheim is om ook op andere vlakken actief te zijn: het is onrealistisch om te denken dat je voor eeuwig kunt acteren. Je kunt je eigen films gaan produceren, je kunt regisseren of producent worden. Je moet gewoon slim zijn.

Martina Smeraldi

Foto eigendom van Martina Smeraldi

VICE: Hoi Martina, jij bent de rijzende ster van de Italiaanse porno. Wat dacht je dat je zou verdienen voordat je begon?



Martina Smeraldi: Je verdient met porno absoluut minder dan mensen denken. Ik doe het omdat ik het leuk vind en het me gelukkig maakt. Dat is voor mij belangrijker dan het financiële aspect.

Hoe ben je doorgebroken?

Ik nam contact op met Max Felicitas, een acteur die ik volgde, en we begonnen samen scènes op te nemen. De rest is geschiedenis. Ik werd opgemerkt en andere mensen begonnen contact met me op te nemen, waaronder Rocco Siffredi en de producenten van Fake Taxi. Tot nu toe heb ik ongeveer twintig scènes opgenomen.

Overweeg je om je eigen video’s te produceren?

Eerlijk gezegd niet. Ik sta aan het begin van mijn carrière en ik werk het liefst met andere productiebedrijven. Maar uiteindelijk wil ik wel mijn eigen site hebben en meer geld verdienen met mijn video’s.

Wat voor advies zou je iemand geven die in de porno-industrie wil werken?

Mijn advies is om alleen contact op te nemen met professionals die al een tijdje in deze sector werken, geen bijbedoelingen te hebben en gewoon om hun hulp te vragen. Dat is wat ik heb gedaan, en het werkt voor mij.

Franco Roccaforte

Franco Roccaforte met Apolonia Lapiedra, een Spaanse pornoactrice. Foto eigendom van de geïnterviewde.

VICE: Hey Franco, jij bent een echte veteraan, want jouw carrière begon al in 1989. Hoe is de industrie sindsdien veranderd?



Franco Roccaforte: Alles is volledig op z’n kop gezet, en niet alleen door het internet. Aan het einde van de jaren tachtig, toen ik begon, was het moeilijk om te beginnen. Maar als je eenmaal bezig was, was het geweldig. Je werkte voor grote productiebedrijven met beroemde sterren en kon de hele wereld over reizen. Viagra zorgde voor de eerste financiële crisis voor mannelijke pornosterren, omdat plotseling opeens honderden beginnende acteurs die niet konden presteren wél konden werken, waardoor de vergoedingen kelderden.

Hoeveel verdiende je in de jaren negentig?

Heel veel. Als je deel uitmaakte van de kleine groep acteurs die urenlang seks kon hebben voor de camera’s, wilden de productiebedrijven je een contract geven, omdat je betrouwbaar was. Je kon toen het equivalent van 15.000 euro per maand verdienen; meer nog als je op het hoogtepunt van je carrière zat.

Hoeveel krijg je nu voor een scène?

Ik werk nooit voor minder dan 1000 euro, maar er zijn maar heel weinig productiebedrijven in Europa die dat kunnen betalen. Ik heb mijn eigen bedrijf en schiet mijn films voornamelijk zelf.

Wat is het geheim achter jouw lange carrière?

Je moet jezelf telkens opnieuw uitvinden. Porno is een industrie die continu verandert: genres veranderen, stijlen veranderen, inkomsten veranderen. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld social media in plaats van grote bedrijven. Als je nu in de porno-industrie wilt werken, kun je het beste je eigen marketing doen.

