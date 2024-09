Wacht even, kun je homo worden van wiet roken?

Mensen, stop met dat 4/20-gedoe! Je denkt misschien dat cannabis een geinige drug is om mee te ontspannen, of zelfs een nuttig medicijn, maar ik heb nieuws voor je: medische marihuana is een Amerikaans overheidscomplot om zwarte mannen homoseksueel te maken. Tenminste: dat beweert dr. Wesley Muhammad van de Nation of Islam.



Ik ben geen kenner, maar ik denk dat de bewering “wiet veroorzaakt homoseksualiteit” uit de categorie “gestoorde onzin die hele gelovige mensen zeggen” komt, net als gereformeerden die claimen dat mensen en dino’s tegelijkertijd hebben geleefd.

Of niet?

Begin 2015 was er ophef over het idee van ‘highseksualiteit’. Heteromannen zouden zich onwijs aangetrokken voelen tot andere mannen na het roken van een blowtje. Mensen tikten er aan de lopende band artikelen, columns en furieuze youtubecomments over.

Onderzoek wijst echter uit dat het idee van ‘highseksualiteit’ is ontstaan in een thread op Reddit, waarin gebruiker throwaway15935745625 beweerde (vertaald uit het Engels):

Ik voel me aangetrokken tot meisjes en totaal niet tot mannen als ik nuchter ben, maar als ik high ben dan wil ik gewoon een grote pik in mijn mond en een man die me helemaal suf neukt.

Is er iemand die dit ook ervaart? Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik maak me geen zorgen, want ik voel me ook nog steeds aangetrokken tot meisjes als ik high ben, maar soms voel ik me een beetje vreemd bij mannelijke vrienden tot wie ik me normaal gesproken niet aangetrokken voel.

PS: Dit gebeurt alleen als ik VEEL te high ben, een paar gedeelde jointjes geven me dit gevoel niet, maar oh man, als ik op het punt sta out te gaan op de bank…

AANPASSING: Nadat dit een paar keer gebeurd is heb ik besloten seks te hebben met een man. Misschien komt het omdat ik pas 19 ben en hij iets van 23 was, maar ik voelde me echt smerig en kon niet verder gaan dan pijpen.

De meeste reacties waren verbazingwekkend bemoedigend, volwassen en ondersteunend. Sommige mensen wezen erop dat dit bericht verdacht veel leek op deze over cocaïne en deze over lsd. Ik heb throwaway15935745625 een bericht gestuurd met de vraag of hij zijn verhaal kon toelichten, maar ik kreeg, niet geheel verbazingwekkend, geen antwoord.

Wat we hiervan kunnen leren is misschien dat mensen niet zoveel ophef moeten maken over een simpel Reddit-bericht. Toch lijkt er in onze cultuur een link te zijn tussen marihuana en homoseksualiteit – of meer algemeen met “alternatieve seksualiteiten”, ook al wordt die link vooral gelegd door conservatieve en religieuze types.

Ik sprak met Jason Tantra, van het bedrijf Tantra 4 Gay Men, en hij was vrij duidelijk over dit onderwerp.

“Menselijke seksualiteit is zelden zo simpel als ‘homo’ of ‘hetero’. Seksualiteit is een spectrum,” zei hij. “Marihuana kan je minder zelfbewust en geremd maken. Elke geestverruimende substantie kan de filters en beschermlagen weghalen die mensen nodig hebben om met het alledaagse leven om te gaan, maar je kunt slechts ontdekken en uitdrukken wie je echt bent. Geen drug kan ervoor zorgen dat je anders bent dan wie je bent. Een hetero zal geen homo worden, maar als je latente gevoelens hebt voor hetzelfde geslacht, dan kan de onderdrukking daarvan verdwijnen onder invloed, en kan iemand zich gedragen zoals hij zich echt voelt.”

Dat klinkt aannemelijk. Zoals elke drug zorgt wiet ervoor dat je minder zelfbewust en meer ontspannen bent, en dat je andere keuzes maakt. Maar het is natuurlijk nog een hele sprong naar de bewering dat THC, of een ander stofje, op magische wijze je seksuele voorkeur kan veranderen.

Maar wat als er toch meer zit in het verband tussen cannabis en seksualiteit dan slechts het bevrijden van onderdrukte verlangens?

In mijn onderzoek stuitte ik op een online gemeenschap van mannen die hun prostaat masseren met Aneros-speeltjes, zodat ze meerdere orgasmes achter elkaar kunnen ervaren. Zulke forums zijn best intens om te lezen, vooral waar het gaat over het combineren van prostaatmassage met wiet. Gebruikers schrijven dingen als “het voelde ZO INTENS en GEWELDIG, het was alsof ik naar een andere dimensie van seksueel plezier werd getransporteerd” (hun caps, niet de mijne).

Ik zocht contact met een paar van deze mannen om meer te weten te komen over die “andere dimensie van seksueel plezier”. Een man antwoordde dat hij wiet en seks had gecombineerd om “de meest diepgaande ervaring ooit” te bereiken. Een andere man schreef: “De allereerste keer dat ik wiet gebruikte samen met een Aneros-speeltje had ik voor het eerst meerdere orgasmes achter elkaar. Sindsdien kan ik dat ook als ik nuchter ben. Jointjes waren de zijwieltjes om dit mee te leren, al heb ik nog steeds de beste seks als ik high ben. Toen ik voor het eerst dingen las als ‘energie voelen’ of ‘energie in je lichaam stoppen’, vond ik dat belachelijk. Maar sinds deze ervaringen snap ik wat dit betekent. Als ik nu in die plezierzone kom dan is het alsof ik een paar meter boven mijn eigen lichaam zweef.”

John, ook lid van de online gemeenschap van Aneros-prostaatmasseurs, vertelde dat deze ervaringen zijn kijk op het hele leven hebben veranderd. “Wiet zorgt dat ik mijn hoofd kan leegmaken, mijn lichaam kan ontspannen en echt kan focussen op het hier en nu,” zei hij. “Ik heb de laatste maanden een dagboek bijgehouden over deze ervaringen. Dat verhaal ontwikkelt zich nog steeds, maar ik voel nu al een hoger bewustzijn van mezelf. Ik heb nog geen antwoorden of helderheid, maar het heeft zeker wel iets in me geopend.”

Foto: Jake Lewis

Tot zo ver vond ik het best een aardig onderzoek, al had ik alleen nog maar mannen gesproken. Om ook een vrouwenperspectief te krijgen op de zaak sprak ik met intimiteits- en zelfvertrouwenscoach Clara Gómez Santos.

“Mensen hebben me verteld dat ze door het combineren van seksuele energie en cannabis dingen ervaren als in een psychedelische trip. Ik denk dat wiet en seks elkaar best kunnen versterken,” zegt ze. “Dat gebeurt vooral als er een balans is tussen bewustzijn en intentie. Je moet jezelf centraal stellen en in het nu zijn; het werkt niet zonder de juiste bedoeling.”

“Cannabis kan elke staat waarin je verkeert versterken. Het versterkt de zintuigen – tast, zicht, smaak. Dat kan krachtig en verrijkend zijn, maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Het kan je ook paranoïde maken, en je innerlijke gebabbel luider maken. Je moet voorzichtig zijn, en bewust in hoe je het benadert.”

Dit lijkt te kloppen. Cannabis kan je waarnemingen en emoties versterken. Het zou naïef zijn om te denken dat dit geen effect heeft op zoiets diep menselijks als seksualiteit. Maar het lijkt ook te kloppen dat je hier voorzichtig mee moet zijn. Er zijn maar weinig dingen minder sexy in het leven dan iemand die stoned Jack Johnson-covers speelt op een akoestische gitaar.