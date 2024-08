‘Holo’ is de domste augmented reality-app die je leven nu nodig heeft

Ik geef geen fuck om random nieuwe technologieën. Maar: ik hou van dingen die A) dom of B) grappig zijn. Als ik er geen verklaring voor heb – nog beter.

Daarom is er eigenlijk maar één app die je nodig hebt om de nieuwe augmented-reality-functies in Apples laatste besturingssysteem (iOS 11) te ervaren. Het is meteen ook de domste AR-app. De app heet Holo, en het is heel leuk als je AR vooral niet op een praktische manier wil gebruiken. Met Holo richt je je telefoon ergens naartoe, om dan een kleine mensje in beeld te laten verschijnen. Dat kan een politieman zijn, een voetbalscheidsrechter, een kerel die in een vuilnisbak gevallen is, of… Jon Hamm (ja, er zijn een paar celebrity avatars, maar die zijn eigenlijk nog best wel lame).

En, euh, dat is het.

Je kunt de filmpjes vervolgens exporteren, en gebruiken voor Twitter-burns, domme grapjes, of wat dan ook. Het is allemaal nogal vanzelfsprekend. En het werkt fatsoenlijk, in tegenstelling tot andere AR-apps die wel praktische dingen willen doen (en dus niet grappig of dom zijn), zoals objecten in je kamer meten. En het zal je ook niet langzaam tot eem slaaf van het kapitalisme maken, zoals de AR-app van IKEA, waarmee je je hele wereld kunt veranderen in een saaie, Scandinavische vergaderzaal.

Ik zal Holo waarschijnlijk binnen de week beu zijn, maar als je dit hele augmented-reality-ding eens wil testen zolang het nog een beetje cool is (en de klok is al aan het tikken) – dan is nu het moment.