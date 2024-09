Wow, Grimes heeft vier nieuwe ‘Art Angels’-video’s losgelaten

Ik hoop niet voor je dat je Art Angels van Grimes alweer bent vergeten. Het is namelijk een van de beste albums van 2015, en de video’s zijn minstens zo goed als de liedjes. Sinds het uitbrengen van Art Angels is Grimes op tour, maar blijkbaar is ze niet gestopt met het maken van video’s.



Op Twitter laat ze weten dat ze samen met haar broer Mac tijdens haar Europese tour maar liefst zeven clips heeft geschoten. Saillant detail: alle zeven zijn gefilmd met een telefoon. Natuurlijk is dat te zien aan de kwaliteit, maar de uitmuntende smaak van Claire Boucher en de omgeving – historische binnensteden – maken veel goed. Bovendien zijn in de video van Scream de verses van Aristophanes ondertiteld, wat heel cool is.

