Holy Motors zoekt graag de eenzaamheid van de woestijn op

Holy Motors is een vijfkoppige band uit Estland die je niet moet verwarren met de gelijknamige Franse film uit 2012 waar geen touw aan vast te knopen is. Hun muziek is daarbij wel degelijk filmisch, alsof Ennio Morricone en David Lynch samen de studio indoken om een soundtrack te schrijven over de avonturen van een Mormoons meisje in de jaren zeventig van Amerika. Het nummer Honeymooning – waarvan de video hierboven in première gaat – is loom, bevreemdend en gaat over de eenzaamheid en wanhoop die de woestijn kan oproepen, legt zangeres Eliann Tulve ons uit.

Hun debuutalbum Slow Sundown kwam afgelopen februari uit en het schijnt dat ze alweer aan een opvolger werken, waarvan je misschien wel wat liedjes hoort wanneer de band binnenkort op Eurosonic Noorderslag speelt.



Videos by VICE

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.