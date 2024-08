Holy Pink was een oase van techno, goedlachse mensen en saamhorigheid

Een mens heeft in principe niet veel nodig. Een hapje eten, wat water om niet uit te drogen en een betrouwbare router zijn vaak al genoeg om de dag door te komen. Toch is het fijn als het leven soms nét iets meer biedt. Een Tilburgs festivalterrein vol goedlachse mensen, een saamhorigheidsgevoel, uitstekende optredens van Octo Octa, Avalon Emerson en Oceanic, en dat allemaal op een doordeweekse dag, bijvoorbeeld. Draaimolen Festival en Roze Maandag sloegen hun handen ineen en toverden de Muzentuin om tot een waar sprookje – zo eentje met een vertederend begin, een nog mooier tweede hoofdstuk en niets minder dan een goed einde.



Onze fotograaf Raymond van Mil was erbij en legde alles dat fraai was (een hoop dus) vast.