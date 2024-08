Holy shit: Josje (ex-K3) blijkt een robot te zijn

Josje Huisman heeft een intrigerende carrière. Ze woonde (net als ik) ooit in het Nederlandse Meppel en heeft zichzelf als lid van K3 in recordtijd tot internationale faam gebombardeerd. Daar mag ik best trots op zijn, het is immers niet iets wat veel Meppelers lukt. Tussen 2009 en 2015 voelde zij zich in Vlaanderen elke dag ongelofelijk Oya Lélé, maar die high kan niet altijd blijven helaas, dus vertrok ze uit de meidengroep. Om eerlijk te zijn ben ik haar toen uit het oog verloren. Af en toe zag ik flitsen van Josje op televisie, maar ik dacht vrijwel nooit meer aan haar.

Dat bleef zo tot ze vorige week haar eerste officiële single Gasolina uitbracht – sinds ik het hoorde is ze niet meer uit mijn gedachten verdwenen. Er is namelijk iets vreemds aan de hand met de track. Omdat ik onraad rook ben ik op onderzoek uitgegaan, en de resultaten van dat onderzoek waren uitermate verontrustend. Josje Huisman is namelijk… een robot.

Ik weet dat dit rauw op je dak komt vallen, het spijt me, maar om eerlijk te zijn sla ik mezelf voor mijn kop dat ik het niet meteen zag toen ik voor het eerst naar de clip keek. Kijk zelf even:

De outfits, het kleurgebruik, de spierbundels op de achtergrond en de bewegingen die ze maakt, zijn inwisselbaar met minstens 250 andere videoclips die de afgelopen jaren uitkwamen. De productie is aangenaam en catchy, maar ook daar staan vergelijkbare versies van op YouTube als je zoekt op ‘Despacito maar dan een tikkeltje rustiger’.

Nee, wat haar ware aard echt prijsgeeft is de tekst. Laten we het even doorlopen:

Ooooooh, jij bent toch die Casanova? Jagen in het hoogseizoen, Alle pijlen klaar om los te gaan. Maar waarom wil je Gasolina? Mooie jongen nog zo groen, Je bent niet echt mijn stijl, dus stop nu maar.

Met de productie en clip als vermomming kan deze verzameling woorden prima doorgaan als songtekst, maar los van elkaar slaat het nergens op. Sterker nog: dit is wat je krijgt als je alle songteksten van de hits van de afgelopen tien jaren losknipt en bij elkaar gooit in een blender. Zo eentje die je van je ouders krijgt als je uit huis gaat en die nog ruikt naar een mix van pesto en garnalenpasta – en dat terwijl je al twaalf jaar geen pesto of garnalenpasta hebt gemaakt.

Als je een machine de opdracht geeft om een hit te schrijven, is er vast ergens een algoritme dat deze woorden uitbraakt in een bijna-rijm. Dit zijn geen zinnen, dit zijn willekeurig gegenereerde woorden op een rijtje. Precies waarom ik robot Josje verdenk.

Ik begrijp dat alleen dit nummer niet genoeg bewijs is om jullie te overtuigen, en daarom ben ik verder gaan neuzen in de archiefbeelden. Net als bij de Mark Zuckerberg-memes waarin hij overduidelijk als robot probeert zijn plek te vinden tussen de mensen, antwoordt Josje heel merkwaardig op vragen die niet per se moeilijk zijn. En het ligt niet aan haar minimale gebruik van gezichtsuitdrukkingen – dat is namelijk extreem menselijk en kunnen we haar niet kwalijk nemen – maar puur aan het antwoord. Neem dit voorbeeld:

Slaap ligt in onze natuur en is iets dat we allemaal nodig hebben. Van robots is algemeen bekend dat er pep en olie door de aderen stroomt en ze dus geen dutjes hoeven te doen. Josje probeert ons te overtuigen dat ze een mens is, en antwoordt dus maar dat slaap een oplossing is voor alles. Ik slaap ook! Net als jullie allemaal! Ik ben ook een persoon! Bliep bliep bliep 404!



Als je meer interviews van Josje kijkt zal je haar vaker betrappen hierop, geloof me, voor je het weet ben je overtuigd. Maar voor mij was dat niet genoeg. Na een onthulling als deze wil ik weten waarom ze hier is, en belangrijker: wie is er verantwoordelijk voor deze creatie? Nou, er zijn maar twee mediamagnaten die genoeg geld hebben voor het ontwikkelen van zulke hightechprojecten: John de Mol en… ex-partner van Josje en tevens directeur van heel België en productiemaatschappij Studio 100!

Aha! Aan het eind van deze complottheorie staat onvermijdelijk Gert Verhulst. Er kunnen verschillende redenen zijn voor hem om een robot te ontwikkelen, maar ik ben zelf met de meest voor de hand liggende gekomen. Natuurlijk is het gewoon lachen – je moet toch iets met je geld – maar aannemelijker is dat hij zelf voor een vervanging moest zorgen toen zijn geliefde K3 uitelkaar dreigde te vallen door het vertrek van de eerste blondine Kathleen Aerts.

De andere leden, Karen en Kristel, hadden het plan van Gert al lang doorzien en waren absoluut niet blij met de komst van Josje. In de talentenjacht K2 Zoekt K3 wordt zij als meest geschikte kandidaat naar voren geschoven door de vierkoppige jury, waar Gert het natuurlijk zeer mee eens is. Ik heb in een gifje gevangen hoe dit moment eruitzag, let op de gezichten:

Het lijkt me overduidelijk: we hebben hier te maken met een niet-menselijk persoon. Alle pijlen wijzen dezelfde kant op. Daarom wil ik jullie nog meegeven: stay woke, en vertrouw Gert Verhulst nooit.