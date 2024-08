Homojongeren vertellen over risico’s van online dating

Op zondag 18 februari verdween Orlando Boldewijn (17) in Den Haag. Voor zover we weten had hij die avond twee dates via homo-datingapp Grindr. Wat er die avond precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Wat we wel weten is dat Orlando niet thuiskwam. Zijn lichaam werd afgelopen maandag gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg.



Wat er ook met Orlando gebeurd is, het staat vast dat hij op zoek was naar gezelschap en in een kwetsbare positie terechtkwam. Hij sprak af met twee mannen die ouder waren dan hij, in een stad die niet de zijne was.

Hij is lang niet de enige homotiener die zijn toevlucht zoekt bij datingapps als Grindr. Hoewel Grindr voor het vinden van gezelschap een uitkomst kan bieden, is het helaas niet altijd een veilige plek. Via Grindr heb je binnen enkele kliks toegang tot een hoop chemsexfeesten, drugsdealers en andere grimmige zaken. Ook komen dates tussen oudere mannen en minderjarige homojongens – zowel betaald als onbetaald – en uitbuiting van vluchtelingen via de app vaak voor.

Maar waarom is het dategedrag van sommige homojongeren risicovol en geheimzinnig? Een aantal factoren spelen mee. Jonge homo’s zitten vaak nog in de kast, waardoor de jongeren die wél uit de kast zijn geen of weinig leeftijdsgenoten hebben om mee te daten – ze zoeken hun heil dus bij oudere mannen. Bovendien is de directe omgeving vaak niet veilig genoeg om openlijk te daten als homoseksueel. Homojongeren zijn bang dat ze op school gepest zullen worden vanwege hun geaardheid.

Het is daarom niet gek dat veel homojongeren naar een andere stad reizen om anoniem te daten, of in het geheim te experimenteren. Hun directe omgeving weet vaak van niets. Hierdoor zijn homojongeren kwetsbaar, en oudere mannen kunnen van deze situatie misbruik maken. En dat gebeurt ook. We spraken vier jongens die via Grindr of andere datingsites in situaties terechtkwamen waarin ze liever niet terecht hadden willen komen.

Robin (19), Utrecht

VICE: Wanneer was jouw eerste keer op een homodatingsite?

Robin: Vanaf de brugklas, toen ik ongeveer dertien jaar oud was, hing ik op sites als Jong & Out rond. Dat was een veilige plek om kennis te maken met homotieners die nog niet uit de kast waren. Je moest een foto van je ID-kaart uploaden en moest onder de achttien jaar oud zijn. Ook was er een medewerker die via de webcam checkte of jij het wel echt was. Toen ik ouder werd hing ik rond op applicaties als Tinder of HotorNot. Een jaar nadat ik uit de kast was, rond mijn zeventiende, zat ik ook weleens op Grindr.

Hoe was je ervaring met Grindr?

Het was sowieso wel een ander soort omgeving, want je krijgt dan opeens ongevraagde dickpics en de toon is agressiever.

Sprak je als minderjarige af?

De eerste keer dat ik afsprak was ik ongeveer zestien, maar dat was met een leeftijdsgenoot. Niemand wist dan waar ik was. Ik heb ook weleens per ongeluk met oudere mannen afgesproken, die catfishten mij dan, ze deden zich voor als een jong persoon. Een maand geleden heb ik iets erg naars meegemaakt met een oude man die een nepprofiel had.

Kan je daar iets over vertellen?

Hij zei dat hij negentien was, maar toen hij voor mijn deur stond bleek dat hij veertig was. Hij liep meteen mijn huis in en dwong me om seksuele handelingen te verrichten die ik niet wilde.

Heftig… Wat heb je toen gedaan?

Ik was in shock en had het gevoel dat ik beter kon meewerken, omdat het anders nog erger zou aflopen. Ik kwam er later achter dat deze man me al vaker benaderd had en dit waarschijnlijk zo gepland had. Sindsdien ben ik nog voorzichtiger dan ik al was. Het is als jonge lhbt’er soms zo moeilijk om te daten, en ik vind het erg dat oude mannen misbruik proberen te maken van ons.

Souffian* (24), Amsterdam

VICE: Wanneer was jouw eerste keer op een homodatingsite?

Souffian: Ik was toen vijftien jaar oud en nog niet uit de kast. Ik wilde mijn seksualiteit ontdekken; ik wist wel dat ik op mannen viel, maar wilde destijds vooral ontdekken wat homoseksualiteit inhield, en ermee experimenteren. Toen kwam ik bij sites als Bullchat en GayRomeo uit, waar ik voornamelijk met oudere homomannen afsprak. Sommige mannen op die chats hadden in hun profiel staan dat ze ‘jonge hetero mocro’s’ zochten. Ook zag ik profielen van zestienjarige Marokkaanse escorts.

Had je geen leeftijdsgenoten om je heen met wie je kon daten?

Nee, niemand om me heen was uit de kast of zat in hetzelfde schuitje. Bovendien wilde ik niet uit de kast komen op school, omdat ik bang was dat het nieuws bij mijn Marokkaanse gemeenschap of ouders terecht zou komen. Dus deed ik alles in het geheim.

Waar sprak je dan af?

Voornamelijk bij oudere mannen, die me thuis konden ontvangen. Als ik er nu aan terugdenk voel ik me soms misbruikt; een man van dertig jaar oud weet heus wel dat het niet normaal is om met een vijftienjarige jongen te daten. Gayromeo, Bullchat en Grindr zijn naar mijn idee niet de manier voor jonge homojongens om kennis te maken met de gayscene. Het was heel destructief wat ik deed, ik had niet het gevoel dat er andere mogelijkheden waren voor me. Ik kon niet leuk naar een bar om te flirten, zoals m’n hetero vrienden deden. Ook ging ik niet naar homo-uitgaansgelegenheden, want ik was bang dat iemand me daar zag en het door zou vertellen. Ik leefde alleen maar in angst en deed daarom maar gevaarlijke dingen, zoals bij die mannen afspreken om toch nog maar een beetje verbinding te krijgen met de homogemeenschap.

Liet je iemand wel weten waar je was?

Nee, en nu realiseer ik me hoe gevaarlijk dat was. Ik ging vaak naar een andere wijk, waar niemand me kende, omdat ik me dan anoniemer voelde. Het voelde als een dubbelleven en ik sprak niet met vrienden of familieleden over wat ik meemaakte. Ik voelde me daarom vaak erg eenzaam. Om dat gevoel weg te drukken sprak ik vaak maar weer met vreemde mannen af.

Hoe is hier verandering in gekomen?

Pas toen ik uit de kast kwam was ik in staat om contact te krijgen met leeftijdsgenoten. Toen was vluchtige seks geen middel meer om homomannen te ontmoeten. Er zouden meer veilige plekken moeten zijn voor homojongeren denk ik, vooral voor jongeren met een migratieachtergrond.

Kürsat (21), Amsterdam

VICE: Wanneer was jouw eerste keer op een homodatingsite?

Kürsat: Toen ik zeventien jaar oud was. Ik was destijds nog niet uit de kast en durfde niet naar de Reguliersdwarsstraat. Maar ook al was ik bang; ik had wel een profiel met een foto en mijn eigen naam, want iedereen die op die datingsites rondhing was toch zelf gay. Ik merkte dat die chats vaak heel erg op seks gericht waren, en dat er veel drugs verkocht werden. Naar mijn idee zijn dit soort chats geen veilige plek voor homotieners. Ik heb zelf ook negatieve ervaringen met het afspreken met oudere mannen.

Wat maakte je dan mee?

Een keer had ik met een man van eind twintig afgesproken. Toen ik zei dat ik me niet op mijn gemak voelde werd hij een beetje dwingend en ging hij toch aan me zitten. Ik schrok toen heel erg en ben snel weggegaan. Een andere keer, toen ik negentien jaar oud was, deed iemand de deur op slot toen ik bij hem was. Ik had al een keer eerder met hem afgesproken, maar hij gedroeg zich heel vreemd. Ik heb toen snel mijn biezen gepakt.

Had je iemand laten weten waar je was?

Nee, ik schaamde me toen erg voor m’n seksualiteit en durfde dit daarom niet te delen.

Heb je er daarna met iemand over kunnen praten?

Ja, na die laatste nare ervaring heb ik er wel over gepraat. Ik heb me toen gerealiseerd dat mijn gedrag risicovol was, en sindsdien laat ik altijd iemand weten waar ik ben.

Wat moet er volgens jou veranderen om homodaten veiliger te maken?

Ik denk dat er in de homogemeenschap vaak misbruik wordt gemaakt van jonge jongens die in de kast zitten, en dat is echt niet oké, want we zouden er juist als gemeenschap voor elkaar moeten zijn. Als homotiener ben je heel fragiel. Grindr zou misschien ook minderjarigen moeten weren van hun applicatie.

Jasper (20), Utrecht

VICE: Wanneer was jouw eerste keer op een homodatingsite?

Jasper: Toen ik zestien jaar oud was. Dat was voor mij de enige manier om binding te vinden met de homogemeenschap. Ik was toen uit de kast voor goede vrienden en familieleden, maar om me heen waren er niet veel jongens die uit de kast waren en met wie ik kon daten.

Hoe je was ervaring op die sites?

Ik merkte dat veel oude mannen je op een dwingende en agressieve manier bejegenden. Ook waren er mannen die je geld aanboden voor seks.

Sprak je af met mannen?

Nee, ik woonde zelf in een dorp en daardoor was dat niet echt mogelijk. Bovendien was ik ook voorzichtig, ik sprak pas af toen ik op kamers ging wonen.

Liet je wel iemand weten waar je was?

Nee, ik liet niemand weten waar ik was. Er waren ook dates die niet comfortabel waren. Ik sprak op mijn zeventiende een keer met een man af, en toen ik bij hem thuis kwam was hij met meerdere homomannen speed aan het snuiven.

Wat heb je toen gedaan?

Snel m’n ouders geappt, en sindsdien heb ik m’n lesje wel geleerd.

Waarom sprak je bij iemand thuis af?

Ik vind het prima om in het openbaar af te spreken, maar vaak willen anderen alleen thuis afspreken. Soms omdat ze heel erg op seks gericht zijn, maar soms speelt ook mee dat jongens niet uit de kast zijn, nog worstelen met hun seksualiteit of bang zijn voor nare reacties in het openbaar.

Wat zou er volgens jou moeten veranderen om homodaten veiliger te maken?

Ik denk dat ouders en scholen queerjongeren moeten leren voorzichtig te zijn met daten. Meestal wordt alleen meisjes geleerd om niet met vreemde mannen af te spreken, en als een meisje even vermist is, is iedereen vaak in rep en roer. Queerjongeren kunnen ook misbruikt worden, oudere homomannen maken vaak misbruik van jonge jongens. Maar bij jongens wordt er over het algemeen vanuit gegaan dat ze zich wel redden. Er is totaal geen weet bij veel mensen hoe het eraan toegaat in de gayscene. Ook in de gayscene zelf wordt te weinig over seksuele intimidatie en misbruik gesproken.

* De naam van Souffian is om privacyredenen gefingeerd.