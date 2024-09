Hey homomannen: jullie bereiden je verkeerd voor op anale seks

Net als veel andere homomannen, heeft mijn vriend George* een schrijnend verhaal over het gebruik van een klysma voor anale seks. “Ik had een gast op Grindr ontmoet,” zegt hij. “Ik kom bij hem thuis aan en bel aan. Terwijl hij opendeed en me begroette, hoestte ik en drukte ik een lading poep in mijn ondergoed. Dat kon je horen. Ik moest direct naar de wc rennen en mijn ondergoed weggooien. Het zat helemaal op mijn benen. Het verpestte de stemming, op zijn zachtst gezegd. En ja, ik heb het vieze ondergoed daar achtergelaten.”

Voor homo’s die anaal genomen worden is het leren van de kunst en wetenschap van het spoelen – een klysma, handpompje of (douche)slang gebruiken voor het schoonmaken van de rectale holte voordat je seks hebt – een heilige stap in het homoseksuele leven. Zoals de billen waarvoor ze gebruikt worden, komen darmspoelingen in alle vormen en maten voor: van gemakkelijk verkrijgbare flesjes met zoutoplossing van het merk Fleet tot ingewikkelde doucheconstructies voor doorgewinterde veteranen. Het is de rommelige realiteit van een piemel in je anus nemen: als je niet wil eindigen met een teleurgestelde top en een smerige sekssituatie, moet een beleefde bottom van tevoren zijn endeldarm spoelen. Althans, dat is wat velen in de homogemeenschap denken.

In het belang van al mijn bottomvrienden, en alle andere mensen die van anale seks houden, vroeg ik een paar artsen wat iemand zou moeten doen om horrorverhalen zoals die van George te voorkomen. Wat is echt de beste manier om anaal te spoelen? Het antwoord verraste me – volgens de medische experts zou je het waarschijnlijk helemaal niet moeten doen.

“Ik vertel patiënten meestal om gewoon een handdoek op die chique lakens te leggen en ervoor te gaan,” zegt Dr. Stephen Goldstone, een universitair docent chirurgie bij het Mount Sinai Hospital en gespecialiseerd in anorectale ziektes en gezondheid van homomannen. Goldstone is de auteur van The Ins & Outs of Gay Sex: A Medical Handbook, dus hij weet wel het een en ander.

Dr. Evan Goldstein, die de wellnesspraktijk voor homomannen Bespoke Surgical oprichtte (en een van Amerika’s belangrijkste chirurgen voor anale correcties is), bood een behulpzame hypothese. “Beeld je een rij van tien jongens in waar je allemaal seks mee gaat hebben. Zelfs als ze zich niet voorbereid hebben zal negen van de tien volledig vrij van ontlasting zijn.”

Dat komt, in tegenstelling tot wat je beste homovriend of een onuitstaanbare YouTube-persoonlijkheid je vertelde, omdat je niet werkelijk alles schoon moet maken voordat je de hele nacht seks hebt. Het komt allemaal neer op anatomie. Zoals Dr. Goldstein me vertelt, bevindt de ontlasting zich in de sigmöid, het deel van de dikke darm dat het dichtst bij de endeldarm en anus zit. Daar vind je een spier die poep ervan weerhoudt om in de endeldarm en door de anus te gaan, totdat je er klaar voor bent om de wc te bezoeken. Dat betekent dat er geen ontlasting zou moeten zijn in het gedeelte waar de piemel aanwezig is, behalve als het een hele grote is.

Je gaat waarschijnlijk zeggen: “Ja, maar wanneer ik me anaal spoel komt er poep uit.” Je hebt niet ongelijk. Het zit namelijk zo: klysma’s en dit soort hulpmiddelen worden gemaakt voor mensen met werkelijke constipatieproblemen, niet voor anale seks. Als we ons anaal spoelen gaat het water dat naar binnen wordt gespoten verder dan nodig is, namelijk tot in de sigmoïd. Het water spoelt daar alle ontlasting weg, en dat is ook de bedoeling van een klysma. Het maakt veel meer schoon dan je nodig hebt voor seks, waardoor je anus in het proces zelfs viezer wordt. En veel mensen herhalen dit proces totdat het water er helder uitkomt. Dat is net alsof je een volledig zwembad leeg laat lopen om er een paar blaadjes uit te krijgen, terwijl je ook een schepnet zou kunnen gebruiken. (Hoewel het mogelijk is voor een piemel om de sigmoïd te bereiken, komt het niet zoveel voor).

De dokters voegen daaraan toe dat klysma’s ook niet bedoeld waren om op regelmatige basis te gebruiken. “De klysma’s van het merk Fleet zijn niet zo goed,” zegt Dr. Goldstein. “Ze veroorzaken veel letsel. De chemische stoffen ervan irriteren. Het water zorgt ervoor dat je kan poepen, maar het zorgt er ook voor dat de cellen van het rectum geïrriteerd raken. Het creëert slijm en droogte in het gebied.” Die droogte kan leiden tot scheuren en bloedingen, wat het ook makkelijker maakt om sommige soa’s over te dragen.

Dr. Goldstone wijst erop dat te vaak spoelen ook kan leiden tot andere, langdurige problemen. “Als je het elke dag doet, kan je dikke darm verlengen en dat kan tot constipatie leiden in je latere leven,” zegt hij. Ja, je ergste angsten kunnen uitkomen: het constante geduw dat nodig is om al dat water eruit te krijgen kan de sluitspieren oprekken, wat onherstelbare schade veroorzaakt die de stoelgang later in je leven kan verpesten. Dr. Goldstone zegt dat symptomen van die schade vaak pas duidelijk worden als het al te laat is. “Daarom is het zo gevaarlijk,” zegt hij. “Het is niet levensbedreigend, maar het is wel een pain in the ass, om het zo zeggen. Het kan je ongemakkelijk en ellendig laten voelen.”

Wat moet je dan wel doen? Nou, waarschijnlijk niets. Beide dokters raden een simpele normale douche in de badkamer aan, met het gebruik van water om de buitenkant van de anus schoon te maken. Je mag het ook een klein beetje van binnen schoonmaken. Als dat niet voldoende is, dan is er waarschijnlijk iets mis met je dieet. Probeer, om je ontlasting smeuïger en soepeler te maken, vezels te eten. Die kan je voornamelijk vinden in groente, fruit, peulvruchten, volkorenbrood, muesli en zilvervliesrijst. Je kan ook altijd vezelsupplementen als Metamucil toevoegen. Er is zelfs een supplement dat zich specifiek op de homoseksuele markt richt, Pure For Men. Het product is helaas niet in Nederland verkrijgbaar. Dr. Goldstein merkt op dat alle billen anders zijn, dus je moet experimenteren met het vinden van de juiste timing en dosering vezels om maximale hygiëne te verzekeren.

Voor degenen die er nog steeds op staan om iets – wat dan ook – in te brengen voor de seks, zegt Dr. Goldstein dat je het best kunt spoelen met het gebruik van normaal water en slechts een klein beetje druk van een klysma. Maar pas op. “Mensen overspoelen zich graag met water,” zegt hij. Onthoud dat je maar een gedeelte hoeft schoon te maken, niet je hele darm.

Beide dokters zeggen dat elke kont in principe schoon zou moeten zijn – mits je gezond eet en je stoelgang normaal is. Als je dat niet gelooft, probeer dan een dildo of buttplug in je anus te steken en er weer uit te halen. Als er geen bruin spul op zit, dan ben je oké. Als dat wél zo is, heroverweeg dan je dieet of het gebruik van supplementen.

Wat zegt alle bezorgdheid over anaal spoelen over de homocultuur? Dat we moeten ontspannen (zonder direct naar poppers te grijpen). De homogemeenschap staat erom bekend dat ze onrealistische verwachtingen voor zichzelf maken, van het ideale lichaamstype tot de ‘waarde’ van masculiniteit. Absolute hygiëne tijdens seks is ook zo’n verwachting. Immers, als je vaak genoeg kontneukt, dan komt het ongetwijfeld een keer voor dat er poep aan je piemel zit. En daar is niks mis mee. Of, zoals Dr. Goldstone zegt: “Ongeacht wat je doet, het zal altijd een kont blijven. Je kunt het niet anders maken dan het is.”

*Naam veranderd om de onschuldigen te beschermen.