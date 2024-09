Honden herinneren zich veel meer dan we tot nu toe dachten

Slecht nieuws voor dierenliefhebbers die weleens een potje vrijen waar hun hond bij staat: je hond kijkt ernaar en herinnert zich later nog wat je allemaal hebt uitgespookt. Volgens nieuw onderzoek van de Comparative Ethology Research Group in Boedapest hebben honden een veel groter geheugen dan we voorheen altijd dachten. Dankzij de resultaten van dit onderzoek kan er misschien eindelijk een paradigmaverschuiving plaatsvinden over hoe we tegen de intelligentie van dieren, en vooral die van honden, aan kijken.

“We kwamen erachter dat honden een episodisch geheugen hebben,” vertelt Dr. Claudia Fugazza, die het onderzoeksteam leidde. Ze legt uit dat we in het episodisch geheugen de gebeurtenissen opslaan die we op het moment zelf niet belangrijk vinden. Mensen gebruiken het episodische geheugen bijvoorbeeld als ze zich moeten herinneren wat ze gister hebben ontbeten of als je onverwacht iemand tegenkomt die je dacht nooit meer te zien. Vaak is het een herinnering die snel vervliegt. Meestal kan je je niet goed meer herinneren wat je gisteren heb ontbeten, het is onbelangrijk en onbenullig – ons geheugen hecht er niet veel waarde aan.

Het is moeilijk om te testen of een hond een episodisch geheugen heeft, aangezien honden niet kunnen praten (althans, niet een menselijk taal). “Omdat we de honden niet aan een vragenlijst konden onderwerpen moesten we het antwoord aflezen uit hun gedrag,” legt Fugazza uit. Met het onderzoeksteam trainde ze de honden om menselijke interacties na te doen, bijvoorbeeld door te springen in de lucht. Vervolgens werd gekeken hoeveel tijd er zat tussen het voordoen van de sprong – waarbij een mens in de lucht springt – en de hond zich de actie herinnert en zelf in de lucht springt.

“Zo konden we testen hoe goed de hond zich de menselijk actie herinnert. Maar om het episodische geheugen te testen moesten we dat ook op een onverwacht moment doen,” vertel Fugazza. “Als de hond wéét dat hij later die beweging na moet doen, dan gebruikt hij zijn semantische geheugen en hoeft hij niet in zijn geheugen te graven om het na te doen.”

Om de test zo onverwacht mogelijk te maken moest de hond op de verkeerde poot worden gezet. “Verwachtte de hond dat hij in de lucht moet springen, dan gaven we het commando ‘liggen’. Dacht de hond te moeten liggen, dan gaven we het commando ‘spring’. We ontdekten dat de honden zich konden herinneren hoe ze op verschillende commando’s moeten reageren. Hoe langer de tussenpozen tussen de tests waren, hoe sneller de herinnering wel vervaagde.”

Fugazza legt uit dat dit het eerste bewijs is dat honden een episodisch geheugen hebben. Dat zegt veel omdat de omstandigheden van de test leken op het echte leven – de tests vonden namelijk niet plaats in een laboratorium. “We deden de tests bij de honden en hun gezin thuis, zodat het echt ging om herinneringen uit het dagelijks leven” vertelt ze. Uit andere onderzoeken in een laboratorium is al bekend dat andere dieren een episodische geheugen hebben, zoals ratten en chimpansees, maar in deze onderzoeken werden niet de complexe herinneringen getest die je in het echte leven maakt.

Eigenlijk zijn honden veel beter op de hoogte van wat er om ons heen gebeurt dan we altijd dachten. “Het episodische geheugen is een kenmerk van zelfbewustzijn,” legt Fugazza uit. “Op dit moment weten we nog niet of honden bewust zijn van zichzelf of niet, maar met dit onderzoek komen we dichter in de buurt van een antwoord op die vraag.” Ik vraag aan de professor hoe lang honden zogenaamd ‘onbelangrijke zaken’ kunnen herinneren. “We kunnen niet uitsluiten dat honden zich dingen langer herinneren dan de vrij korte tijd die wij hebben getest,” vertel Fugazza. Dat betekent dat je hond zich misschien wel een hele hoop kan herinneren van jouw reilen en zeilen – bijvoorbeeld van die ene vrijpartij afgelopen zomer waar hij met zijn neus bovenop zat. Misschien handig om de volgende keer toch je slaapkamerdeur dicht te doen.

