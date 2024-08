Honden kunnen niet slapen omdat ze piekeren, net zoals mensen

Lig jij ’s nachts ook weleens wakker, met je ogen open en jezelf afvragend of Lotte van de salesafdeling er echt niets mee bedoelde toen ze zei dat je een leuk shirt aan had en dat ze hem zelf ook bijna had gekocht, of dat ze eigenlijk bedoelde dat je er verschrikkelijk uitzag en ze je een loser vindt? Natuurlijk lig je weleens wakker om zulke dingen. Je bent tenslotte een mens. Piekeren voor, tijdens en na je slaap is nou eenmaal wat wij doen.



Blijkbaar zijn wij mensen niet de enigen die daar last van hebben. Het blijkt dat honden ook wakker liggen van al hun zorgen.



Hongaars onderzoek, recentelijk gepubliceerd door The Royal Society, toont aan dat het slaappatroon van honden verstoord wordt als ze gestrest zijn. Ja, dames en heren, jullie geliefde honden hebben stress, kunnen niet slapen en er is niets wat jij daaraan kunt doen.



Tijdens het onderzoek werd het slaappatroon van honden bekeken, die voordat ze gingen slapen werden blootgesteld aan positieve of negatieve emotionele ervaringen. Ze werden bijvoorbeeld liefdevol geaaid door hun baasje of benaderd door een intimiderende vreemdeling. De resultaten tonen aan dat de honden dieper en consistenter sliepen als ze waren blootgesteld aan een positieve ervaring. Honden die een stressvolle ervaring hadden voordat ze gingen slapen, werden gemakkelijker wakker, bleven in hun remslaap en hadden over het algemeen gewoon een kutnacht.



Aan de andere kant vielen honden over het algemeen sneller in slaap als ze negatieve ervaringen hadden meegemaakt. Volgens onderzoekers komt dat overeen met menselijk gedrag: hoe vaak wil je jezelf niet even uitzetten na een vreselijke dag, en vroeg in bed duiken?



Dus, ziedaar. Eerst kwamen we erachter dat honden helemaal niet van knuffelen houden, toen mochten we niet meer naast ze in bed slapen (en terecht) en nu liggen ze ’s nachts gestrest wakker. Verdomme.