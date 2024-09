Honderd dagen, honderd gifjes

Bloody Dairy is een serie van honderd gifjes van de Taiwanese animator Min Liu, die nu in New York woont. Om beter te worden in het animeren, daagde ze zichzelf een uit om honderd dagen lang iedere dag een nieuwe GIF te maken. Daarnaast mocht ze van zichzelf alleen de kleuren wit, zwart en rood gebruiken, een beetje à la The White Stripes.

Ze gaat als volgt te werk: eerst maakt ze foto’s van hetgeen wat ze wil gaan animeren, vervolgens tekent ze het met de hand na in Photoshop, waarna ze de animatie in After Effects maakt. Dit werd haar ochtendritueel. “Nadat ik klaar was met een heel lang project, besloot ik om een tijdje rustig aan te doen en me toe te leggen op de dingen die ik echt leuk vind,” vertelt ze aan The Creators Project. “En ik wilde heel graag zien hoe ver mijn waanzin me zou brengen.”

Hieronder zie je een selectie van de honderd gekke gifjes van Liu.