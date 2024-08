Door de oorlog in Oekraïne is de hongersnood in Somalië nog erger geworden

Somalië kampt momenteel met de ergste droogte in veertig jaar. Weersvoorspellingen wijzen er op dat het regenseizoen in de regio voor de vierde keer zal uitblijven. Hierdoor zullen ongeveer 28 miljoen mensen ernstige honger gaan lijden. In sommige gebieden valt al twee jaar geen spatje regen.

Een man repareert een gaatje in de buis die het water vanuit de vrachtwagen naar een grote voorraadzak transporteert. Als de zak gevuld is, kunnen de inwoners van het ontheemdenkamp in Luglow het water aftappen via een kleine kraan.

Het land in Oost-Afrika importeert al jaren tarwe uit Oekraïne of Rusland, en die afhankelijkheid heeft een al schrijnende voedselcrisis verergerd. Export van graan uit Oekraïne en Rusland is bijna geheel gestopt. Het is zorgwekkend dat niemand meer spreekt over de hongersnood in de Hoorn van Afrika, zegt Mohammed Ahmed van Save the Children. “Er zijn zoveel concurrerende crises,” aldus Ahmed tegen VICE World News. “Het conflict in Oekraïne staat nu hoog op de agenda van donoren en overschaduwt de situatie in Somalië, juist op dit kritieke moment.”

Langs de kant van de weg zie je, kilometers lang, de resten liggen van verschrompelde dierlijke kadavers. Geiten, koeien, kamelen en zelfs ezels sterven in grote getalen omdat ze geen water en voedsel kunnen vinden. Dit is een regelrechte ramp voor de Somalische bevolking, die voor meer dan de helft bestaat uit herdersgemeenschappen. Zij zijn voor hun inkomen en voedsel geheel afhankelijk van hun dieren.

Bijna elke regio in Somalië lijdt onder de droogte, maar de situatie in het zuiden van het land is misschien wel het ergste. In een ontheemdenkamp bij de stad Luglow kunnen hulpverleners onvoldoende voedsel en water bieden. Veel mensen moeten dagenlang lopen om voedsel te vinden, omdat ze door de droogte hun vee en landbouwopbrengsten kwijt zijn.

“Vroeger kwamen de regens soms ook later,” herinnert Haleema Abdullahi Abdi zich. “Maar het is nooit eerder voorgekomen dat we drie opeenvolgende seizoenen geen regen hadden. We zijn onze veestapel kwijtgeraakt. We kwamen hier ooit heen om te overleven. Vroeger waren we een gelukkig en tevreden gezin. We hadden genoeg geld om niet alleen ons eigen gezin te onderhouden, maar ook andere gezinnen. Ik vind het vreselijk dat ik nu moet bedelen bij anderen.”

Somalische kinderen in het kamp eten ’s ochtends slechts één maaltijd met witte rijst en dit betekent dat zij ‘s avonds hongerig zijn, vertellen ze aan VICE World News. Zestien kinderen zijn in de afgelopen week gestorven in de kliniek van het kamp bij Luglow, als direct gevolg van de hongersnood.