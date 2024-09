Hooiwagenspinnen hebben urenlang ruige seks waar jij bij staat

Een paar dappere wetenschappers nam een kijkje in het heftige seksleven van de hooiwagen; die hebben kinky seks namelijk nodig om te blijven bestaan.

Je ziet hooiwagens vaak onder je gootsteen of op zolder. Maar ondanks hun stoffige imago hebben deze langpotige rakkers een seksleven waar je u tegen zegt. Volgens nieuw onderzoek doen hooiwagens vaak urenlang aan kinky seks die soms behoorlijk gewelddadig is.

Van spinachtigen weten we dat ze er bizarre seksgewoontes op na houden – zo eten sommige spinnengeliefden elkaar liever op dan dat ze een potje knuffelen na de seks.Maar de hooiwagen is anders. Sommige hooiwagensoorten staan bijvoorbeeld bekend om hun lange tweede pootjes. Die mannetjes pakken vaak het tweede pootje van een vrouwtje, dat volledig bedekt is met gevoelige haartjes, om daar vervolgens enthousiast op te sabbelen. Maar de seks is niet altijd zo liefdevol bij dit vreemde spinnenras.

Videos by VICE

“Het is vrij gewelddadig,” vertelt Kasey Fowler-Finn, professor biologie aan de universiteit van Nebraska. “Eerst probeert het mannetje het vrouwtje te vangen door zijn voorpoten achter haar poten te haken. Het vrouwtje verzet zich hier hiertegen en zo ontstaat er een worsteling. Het mannetje moet dan hopen dat hij sterk genoeg is om haar in het juiste standje te manoeuvreren.”

In dat juiste standje staan ze vervolgens tegenover elkaar, in een soort missionarishouding voor spinnen. Vlak voordat hij penetreert, geeft het mannetje haar nog een klein bolletje vet via zijn penis, als een soort bedankje. Dat stopt hij in haar mond. Wat volgt is een soort tantrische sekssessie. “Bij andere spinnen vind de penetratie meteen plaats als het mannetje een stijve heeft,” vertelt Fowler-Finn. “Maar bij hooiwagens krijgt de man eerst een stijve en produceert dat bolletje vet uit zijn penis. Het vrouwtje neemt zowel dat bolletje als zijn penis in haar mond en sabbelt er zeker twintig minuten op.”

Voorspel dus. Maar de echte seks is dan weer bijna gewelddadig. Mannetjes verliezen soms een poot als het vrouwtje er geen zin in heeft. Zelfs als ze het wel wil, wordt er veel geworsteld. “Als het vrouwtje niet wil, moet het mannetje kijken wat hij liever heeft: een potje seks of zijn poten. Een groot dilemma, want seks is leuk, maar die poten groeien niet meer terug.”

Houden de langledige vrouwtjes dan zo van ruige seks? “Mannen willen natuurlijk graag uitdrukken hoe sterk ze zijn. Het is een soort instinctieve vechtreactie die ze hebben als ze bijvoorbeeld andere mannetjesspinnen zien. Maar ik kan je niet vertellen of de vrouwtjes er echt van genieten,” zegt ze.

Aan de Universiteit van St. Louis ontdekten ze een bijzonder verband: hoe korter het paringsseizoen, hoe gewelddadiger de seks tussen hooiwagens. Als de mannetjes een vrouwtje tegenkomen, dan is het van cruciaal belang dat ze bevrucht wordt. Voor vrouwtjes is het juist belangrijk dat ze aan genoeg bolletjes vet komen om hun eitjes warm te houden. Ze proberen er dus vaak vandoor te gaan zodra ze dat vet hebben, ze hebben immers al eitjes. Het mannetje wil het paringsritueel echter nog afmaken en zo ontstaat er een – soms gewelddadige –worsteling. De mannetjes willen paren, de vrouwtjes willen vet.

Toch hebben de hooiwagens nog een relatief onschuldig partingsritueel. Bij deroodrugspin (niet op de link klikken als je een zwakke maag hebt) bijvoorbeeld wordt het mannetje zelfs nog tijdens de seks opgegeten door het vrouwtje. “Het maakt toch niks uit dat hij dood gaat. Hij heeft de eitjes bevrucht, zijn taak is vervuld,” legt Fowler-Finn uit.” Spinnen worden altijd afgeschreven als een beetje enge dieren terwijl ze een even interessant en divers seksleven hebben als bijvoorbeeld vogels.”

Het blijft fascinerend, seksverhalen van wezens met acht ledematen en enorme krachtige penissen waar vet uit spuit. Want welk ander wezen – behalve wijzelf –houdt ervan om seks en vettig eten met elkaar te combineren?

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.