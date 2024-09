Hooliganrap: anthems, clubliefde en voetbalgeweld

Hooliganisme is een hobby die niet veel mensen begrijpen. De jongens die het beoefenen hebben het gevoel dat ze verkeerd worden neergezet door de media. Het viel ons op dat tegenwoordig elke voetbalclub een rap-anthem heeft: een track die door jongens uit de supporterswereld is gemaakt. De hooligancultuur wordt dus niet alleen in kranten besproken, maar ook in muziek. Zo laten ze een authentieker beeld zien van de supporterscultuur.

In deze nieuwe Noisey-documentaire zoomen we in op het fenomeen ‘hooliganrap’ en volgen we drie rappers: PSV’er Harris de Hakker, Ajacied MellaMell en FC Utrecht-supporter EZG. Ze vertellen over vurige clubliefde, het ontstaan van hooligan-anthems en gedragscodes voor voetbalgeweld.

Hooliganrap is hieronder te bekijken. De rest van de week duiken we nog dieper in dit onderwerp, dus houd Noisey in de gaten.