Hooligans in Oekraïne kunnen ook cheerleaden

Maar dat deden ze niet om op de tegenstander of andere supporters in te slaan. Nee, ze voerden een keurige cheerlead-routine uit in de middencirkel.

Let vooral op de veldinspecteur in een geel hesje, die geen fuck geeft om de kunsten van de hooligans, of de echte cheerleaders een paar meter verderop. Sowieso lijkt niemand in het stadion aanvankelijk ook maar een beetje verbaasd te zijn door de situatie. Links in beeld gaat een speler van de thuisclub rustig door met zijn warming-up. Het duurt even, maar dan komt er opeens een rij beveiligingsmannen aanrennen.

Videos by VICE

Wanneer de security eraan komt, rennen de hooligans snel terug naar de tribune. Waarom dit dan toch hooligans zijn? Nou, kort na de prachtige routine knokten ze op de tribune met de politie, terwijl ze de agenten met vuurpijlen bestookten. Zie hier nogmaals een kunstzinnig stilleven van de cheerleading actie:

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.