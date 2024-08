Hoor hier Kendrick Lamar rappen op de oude beats van Dr. Dre

Door die gevulde Ziggo Dome’s van laatst en het bericht dat Kendrick weer op Lowlands staat, wordt al snel vergeten dat het helemaal nog niet zo lang geleden is dat hij niets meer was dan een veelbelovende underground rapper. En wat deze veelbelovende underground rapper vooral veelbelovend maakte, was de onvoorwaardelijke steun van Dr. Dre. Kendrick staat ongeveer honderd keer op het al lang vergeten Compton-album van Dre, maar ondanks alle connecties hoor je de twee zelden op andere samenwerkingen. Terwijl dat toch de natte droom is van een hele hoop hiphappers.

Althans, het is in ieder geval de natte droom van DJ Critical, die je misschien kent van deze mash-up tussen Kanye en Chance the Rapper. The Damn. Chronic, zoals de tape heet, mag dan misschien een van de meest conservatieve dingen in lange tijd zijn, maar als je eenmaal de flow van Bitch Don’t Kill My Vibe op de beat van Forget About Dre hoort, weet je dat je diep vanbinnen nooit iets anders hebt gewild. En wat dacht je van Kendricks I’m On 2.0 gemixt met Straight Outta Compton? Het ultieme bewijs dat zelfs de meest primitieve beats nooit echt kracht zullen verliezen.

Check het hieronder.