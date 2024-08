Hoort keta eigenlijk wel thuis op feestjes?

Je kent het misschien wel. Je staat lekker op een feestje te dansen wanneer er ineens een ketazombie voorbij komt gekropen. Je herkent ze aan hun lege blik, terwijl ze moeite hebben om op hun benen te blijven staan. Gezellig een praatje met ze maken zal niet meer gaan, daarvoor zijn ze te ver heen.

Als je vraagt wat ketamine is, dan valt al snel het woord ‘paardenverdovingsmiddel’. Ketamine wordt door dierenartsen gebruikt als narcosemiddel – je kan er makkelijk een wilde hengst van een paar honderd kilo mee lamleggen. Maar in ziekenhuizen worden mensen ook geïnjecteerd met keta omdat het een relatief veilige pijnstiller is. Ketamine is een zogenaamd dissociatief middel. Het blokkeert de signaaloverdracht in het centraal zenuwstelsel, waardoor je geen pijn meer voelt en moeite hebt om je ledematen te besturen.

Als je in één keer veel keta snuift, kan je het gevoel in je lichaam volledig verliezen. Zo’n diepe space wordt ook wel een k-hole genoemd. Hoe dat voelt is moeilijk uit te leggen. Maar Bas* (30 jaar), een fanatieke bezoeker van illegale raves, doet een poging. Op een feestje snuift hij al snel twee gram weg, een forse hoeveelheid. “Er gebeuren me dan echt ongelooflijke dingen. Het is echt veel te bizar,” vertelt hij over de telefoon. Als hij zoveel snuift, komt hij in een soort droomwereld terecht. “Ik vloog door de matrix heen, zo voelde het. Ik ben bij de oorsprong van het bewustzijn geweest. Daar waar het licht van het bewustzijn schijnt. Ik heb andere dimensies bezocht. Ketamine is echt heel raar, als je zoveel gebruikt.”

Maar niet iedereen vind het tof om op feestjes naast mensen te staan die ruimtereizen door hun hersenpan maken. Vanaf de buitenkant ziet een k-hole er vooral uit als een persoon die bewusteloos op de grond ligt.

“Ketamine is best een leuke drug als je af en toe een paar kleine sleutelpuntjes neemt in het weekend,” zegt Niels (26 jaar). In de illegale ravescene is hij beter bekend als DJ Para Dox. Maar hij ziet steeds vaker dat mensen op feesten veel te veel in één keer snuiven. Dan staan ze niet meer gezellig een feestje te bouwen op zijn muziek, maar zwalken ze een beetje rond voor de speakers. “Ik heb er ook een beetje een hekel aan gekregen omdat zoveel van mijn vrienden ketamine zwaar misbruiken.”

Toch valt het wel mee hoeveel mensen ketamine misbruiken, legt Eline Rezel, eindredacteur van Drugsinfoteam, uit tijdens een telefoongesprek. “Er zijn op dit moment bijna geen mensen in behandeling voor verslaving met ketamine. Als ik zelf met Unity voorlichting ga geven op feestjes, dan zie ik ook niet echt mensen die compleet van de kaart door de keta zijn. Tegelijkertijd hoor ik mensen de laatste jaren wel vaker zeggen dat er op afterparties een zakje keta voorbijkomt.” Ook uit de laatste Antenne, het jaarlijkse trendonderzoek van Jellinek, blijkt dat ketaminegebruik vorig jaar iets is afgenomen. Wel geeft het onderzoek aan dat er een “proces van mainstreaming” gaande is, “en dan niet alleen op een after, maar ook tijdens het uitgaan.”

Als zo’n zakje keta in een donker hoekje van een feest voorbijkomt, dan is het natuurlijk niet heel makkelijk om in te schatten hoeveel ketamine je naar binnen staat te scheppen. Een lichte dosis is ongeveer 10 tot 30 milligram. Zo’n hoeveelheid wordt ook wel een sleutelpuntje genoemd, omdat de hoeveelheid snuifsel meestal met het uiteinde van een sleutel wordt afgemeten. Maar als je een flinke schep van je sleutel maakt, kan je zomaar het tienvoudige binnenkrijgen. Met zo’n hoeveelheid sta je flink te wankelen.

Natuurlijk zijn er slimme winkeliers die inspelen op het doseringsprobleem van snuifmiddelen. In headshops worden zogenaamde bullets verkocht. Dat zijn flesjes met een ingebouwd snuifbuisje, die ervoor zorgen dat je altijd precies dezelfde hoeveelheid binnenkrijgt. Op die manier voorkom je dat je onverwachts een hele berg keta snuift en in allerlei rare dimensies belandt.

Maar als je zo’n snuifdoos hebt gekocht, kan je die beter niet delen met je vrienden. Als je snuifbuisjes deelt met anderen kan je namelijk een soa oplopen. De slijmvliezen van de neus zijn erg dun, waardoor er al snel wat bloed op het snuifbuisje achterblijft. Op die manier kan je vervelende ziektes zoals herpes en hepatitis oplopen.

Als je Bas moet geloven, zijn er in ieder geval genoeg mensen met wie je de ketamine kan delen. “Vooral op feestjes in België gaat het echt ver,” zegt hij. “Zo’n beetje iedereen zit daar aan de keta. Ik zie daar ook veel ketzombies lopen; mensen die totaal van de wereld zijn, die niet meer kunnen praten omdat ze zover heen zijn. Ik ken mensen die al vaker naar het ziekenhuis moesten omdat hun blaas kapot was gegaan vanwege hun overmatige gebruik van ketamine.”

Schade aan de blaas is een van de belangrijkste schadelijke effecten van ketamine. Als je veel en regelmatig ketamine snuift, dan raakt de wand van je blaas beschadigd. Daardoor kan er urine in de weefsels achter de blaaswand lekken, wat ontstekingen veroorzaakt. Het nare aan die schade is dat de blaaswand zich nauwelijks nog hersteld. In Nederland is het nog redelijk zeldzaam, maar in het Verenigd Koninkrijk zijn er meer jonge mensen die nu met een stoma rondlopen, omdat ze hun blaas kapot hebben gesnoven.

Ook Bas heeft er last van gekregen. “Als ik op zo’n avond een paar gram ketamine wegsnuif dan voelt het de volgende dag echt alsof ik scheermesjes pis,” vertelt hij. Hoe die schade precies ontstaat is niet bekend. Maar artsen en wetenschappers verwachten dat ketamine zelf, of een afbraakproduct van ketamine, nogal schadelijk is voor de cellen die de wand van je blaas waterdicht maken. De enige manier waarop je blaasschade kan voorkomen is door niet zoveel ketamine te gebruiken.

Het probleem van ketamine is dat er al snel gewenning optreedt. Als je een paar sleutelpuntjes achter elkaar neemt, dan heb je steeds meer nodig voor hetzelfde effect. Aangezien ketamine na 1,5 uur al is uitgewerkt, heb je ineens hele bergen nodig als je er een avond mee wil doorhalen. Maar daar is de drug dus niet zo geschikt voor, aangezien je blaas daarvan kapot gaat.

“Het gaat om de intentie waarmee je iets neemt. Als je het doet om naar de klote te gaan, dan is dat precies wat er gebeurt,” zegt Bas. Als je dan ook ketamine wil gebruiken, neem dan gewoon een klein beetje. En doe het liever op de afterparty, als je toch al op de bank ligt uit te brakken. Want de dansvloer is niet de beste plek voor mensen die hun bewustzijn staan te verliezen.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. Dit artikel is onderdeel van De Bijsluiter, in samenwerking met Unity. Vlieg tijdens je trip niet uit de bocht, en check voor gebruik debijsluiter.vice.com.



De naam van Bas is gefingeerd. De volledige namen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.