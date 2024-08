De gouden bergen van een Amsterdamse vintage horlogehandelaar

Als klein jochie was Jasper Lijfering al gefascineerd door horloges. Ondertussen heeft hij zijn eigen winkel aan het Singel in Amsterdam, Amsterdam Vintage Watches, waar je voor een rug of vier een mooi uurwerkje om je pols kan laten hangen. Jasper verdient zijn geld dus met het vinden, opknappen en verkopen van vintage horloges. Waar hij eerst ongeveer 50.000 in een maand omzette, heeft hij onlangs voor het eerst een miljoen in een week weten te verdienen.

We vroegen aan hem hoe zijn businessmodel eruit ziet, hoe hij het zo ver heeft weten te schoppen, en gingen met hem naar Ibiza om daar van het goede leven te proeven en erachter te komen wat voor hem het belangrijkst is in zijn werk.

VICE presenteert ‘Nieuw Geld’, een videoserie mede mogelijk gemaakt door ING, over de innovatieve manieren waarop jonge mensen tegenwoordig hun geld verdienen.