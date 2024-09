Horrorverhalen van mensen die lekker gingen backpacken

Mijn eerste nacht in Kampot (Cambodja) was echt kut. Ik lag bovenin een stapelbed, en zakte net een beetje in slaap toen het bed op een constant tempo heen en weer begon te bewegen. Ik ken die beweging. Er werd geneukt. Er werd onder mij geneukt, en ik voelde alles. Nou ben ik best begaan met mijn medemens, dus liet ik ze toe hun sessie af te maken. Dat was allemaal leuk en aardig, totdat ze daadwerkelijk klaar waren en het heerschap kneiterhard begon te snurken. Het was een soort vreemd, ratelend, hyperventilerend geluid.



Deze romantische passage komt uit mijn eigen reisdagboek. Dat boek is verder natuurlijk gevuld met geweldige ervaringen, jubelende woorden en hilarische anekdotes, want reizen is voornamelijk geweldig. Voornamelijk, want er zijn natuurlijk ook de uren durende busritten waarin je kotsmisselijk bent, de kans op een cobra in je hostelbed, en de liters diarree waar je mee te kampen hebt vanwege al het straatvoedsel dat je eet. Minder leuk.





Hier volgen wat nare ervaringen van mensen op reis.

Afbeelding via Flickr





De wraak van de apen

Ik was met twee vrienden in Thailand en we maakten een boottocht bij Koh Phi Phi. We zouden ook stoppen bij Monkey Beach, een onbewoond eiland met veel wilde apen. Ik kwam op het idee om koekjes van de boot mee te nemen om de apen te voeren.





Het voeren begon me al snel te vervelen, dus begon ik de apen een beetje te pesten door het eten zo hoog te houden dat ze er nét niet bij konden — ik ben een lelijk mens van binnen, ik weet het. De apen werden natuurlijk boos, en reageerden zich met hun tanden af op twee van mijn vrienden. We waren gewaarschuwd voor rabiës die je kan oplopen van een apenbeet, dus moesten we heel snel naar het ziekenhuis. Er moesten vijf prikken worden gepland op specifieke data, en dus moesten we tijdens onze reis verschillende ziekenhuizen en privéklinieken afstruinen om die rotprikken te halen. Daardoor misten we de schitterende Perhentian Islands en moesten ook een keer noodgedwongen helemaal naar Kuala Lumpur terugvliegen, omdat we daar een prik vergoed konden krijgen. In sommige ziekenhuizen moesten we voor één prik 180 euro neertellen. En eenmaal in Nederland was het eerste wat we moesten doen langs de GGD gaan voor de laatste prik. Die apen hebben ons echt hard terug gepakt.

Amr, 24, Den Haag





Een meisje ging ervan door met al m’n kleren

Ik keek ontzettend uit naar mijn reis door Colombia. Om mijn eerste avond daar te vieren wilde ik naar een tent waar ik meiden kon vinden, en een gast uit Honduras had wel een ideetje. Iets buiten de stad belandden we in een striptent. Ik was nog nooit in een stripclub geweest, maar het leek me er een perfect moment voor.





Toen we daar een tijdje hadden gefeest, stelde een vriendin van me voor een meisje mee naar huis te nemen. Ik had nog nooit betaald voor seks, maar was wel in voor wat geks. Een paar lijntjes coke erin, je weet hoe dat gaat — nou ja, ik wist dat niet, want ook dat was m’n eerste keer. Ik sprak met één van de meiden een prijs af, die ik eerst nog had afgedongen. Daarna gingen we naar een motel, om het feest door te zetten.





Het was allemaal leuk en aardig, tot ze ineens meer geld van me wilde dan afgesproken. Dat ging ‘m dus niet worden. Maar wat doet ze? Ze pakt m’n kleding, en rent zo dat motel uit! Sta ik daar, naakt. Niks op zak, en ook geen zak aan m’n lijf. Ik was flink in paniek, tot ze na een halfuur m’n kleding terug kwam brengen — voor geld. Ik gaf haar een klein bedrag wat ik nog bij me had en pakte snel een taxi terug naar het hostel.





Ik dacht dat ik overal vanaf was, tot ik aankwam bij het hostel. Zat ze daar! Met haar pooiers. De vent van het hostel was ook boos, en zei dat hij de politie had gebeld. Ik moest uiteindelijk, na het meisje, ook nog de corrupte politie én de pooiers afkopen. De volgende dag kon ik erom lachen, maar op dat moment scheet ik zeven kleuren.





Robin, 25, Den Haag





Er zat ’s nachts opeens een eng meisje op mijn bed

In Granada, in Nicaragua, moesten we pillen slikken tegen malaria. Ik had ze het jaar daarvoor in Indonesië ook geslikt, en toen had ik niet echt last van bijwerkingen — ik kreeg hooguit een beetje levendige dromen. Dat was nu wel anders. Ik werd midden in de nacht wakker, niet zeker of ik nou daadwerkelijk wakker was of nog half droomde, en zag een meisje in een wit jurkje op de rand van m’n bed zitten. Ze had een bleke huid, lang zwart haar, en haar ogen waren helemaal zwart — alsof het één pupil was. Ze keek me aan, en ik wist zeker dat ze een aliën was die me kwam ontvoeren. Ik overtuigde mezelf ervan dat het nep was en probeerde weer te slapen, maar werd even later wakker met hetzelfde meisje dit keer bovenop me, en nu wilde ze seks met me. De hele nacht heb ik gehallucineerd. De ene keer zat ze in de hoek van de kamer, daarna zat ze weer op me.





’s Ochtends troffen mijn reisgenootjes me ijlend in mijn bed aan. Ik ging zo slecht. Ik heb de malariapillen niet meer geslikt en had vanaf dat moment nergens meer last van. Wat een nachtmerrie.

Ruben, 23, Amsterdam





Een ontzettende goorlap

In Marrakesh ging het helemaal fout. De eerste twee uur dat ik er was, werd mijn telefoon al gestolen. In het hostel leende ik daarom het toestel van iemand anders en maakte bij de receptie even gebruik van de wifi. De manager van het hostel kwam bij me zitten om een praatje te maken. Hij liet foto’s zien van waar hij woonde, en vroeg toen ineens: “Hou je van massages?” Toen ik aarzelde, vroeg hij of ik er eentje wilde. Ik wees dit af, maar toch begon hij me te masseren in mijn nek. Achteraf gezien had ik hem natuurlijk direct moeten wegduwen, maar ik voelde me zo ongemakkelijk dat ik het maar even liet gebeuren.





Toen begon hij te hijgen. Ik merkte dat hij opgewonden werd. Dat ging me te ver. Ik maakte duidelijk dat ik er niet van gediend was, duwde hem van me weg en liep richting het balkon waar mijn vrienden zaten, maar hij kwam achter me aan. Hij tilde me op, legde me terug op de bank en kwam met zijn volle gewicht bovenop me liggen. Ik werkte hem tegen, riep dat ik een vriendje had, en liet heel duidelijk merken dat ik niet wilde. Hij zei: “Niemand hoeft het te weten,” en liet me niet los. Ik heb me uiteindelijk weten los te worstelen en rende zo snel ik kon naar mijn vrienden, waar ik een paar minuten geen woord uit kon brengen. Het was echt een rampzalig begin van mijn reis.





Deborah, 22, Eindhoven



Afbeelding via Pixabay

Een horrorboot

Mijn man en ik hadden de boot genomen van Chennai naar Port Blair, in India. De reis duurde vier dagen. Er zaten zo’n negenhonderd passagiers op de boot, en we verbleven in een slaapzaal met een heleboel harde stapelbedden, die tegen elkaar aan stonden.





Elke ochtend werd er vanaf 5 uur Bollywood-muziek gedraaid. Het eten was vreselijk — er zaten mieren in de rijst, de eieren waren rot. De paar wc’s die er waren werden alleen ’s ochtends schoongemaakt, dus ’s avonds kwamen de drollen je tegemoet, en overal op de grond lag pis en kots. De vuilnisbakken waren overvol, er zat schimmel op de muur. Mijn man kwam een keer verbijsterd de slaapzaal in, met het verhaal dat een man van middelbare leeftijd middenin de wc-ruimte zijn rok omhoog had gedaan en gewoon naast de deur op de grond had staan pissen.





Op een middag was ik rustig wat aan het lezen in de kamer, toen ik zag dat mijn buurman vrolijk zat te masturberen. Hij zag me kijken, glimlachte een beetje vies naar me en ging rustig verder. Iedereen daar vond het helemaal normaal. Ik vond het helemaal goor.





Femke, 21, Leeuwarden





Drijfnatte lakens

Na een avond stappen in Airlie Beach, in Australië, plofte ik neer op het benedenbed van het stapelbed waar ik in sliep. Boven mij sliep een onbekende jongen, die alleen reisde. Een lompe Engelsman, die dronk als een tempelier. Moest hij lekker weten natuurlijk, maar toen ik op het bed ging zitten, was het nat. Die gast had het deze avond écht bont gemaakt, en zoveel gedronken dat hij in zijn bed had lopen pissen. Het liep dwars door het matras heen. De hele kamer heeft vervolgens een tijdlang enorm naar pis gestonken.





’s Ochtends ging hij naar de wc en daar heeft hij z’n onderbroek achtergelaten. Vervolgens pakte hij z’n tas en is hij zonder iets te zeggen vertrokken.





Jip, 22, Delft

Afbeeling via Flickr

Niet alle seks is gratis

Tijdens een tussenjaar in Zuid-Amerika ondernam ik een boottocht naar Manaus. Ik zat ’s avonds met wat jongens te kaarten op het dek, toen er twee meisjes bij ons kwamen zitten. Eén van die meisjes vroeg de hele tijd om mijn aandacht. Uiteindelijk vroeg ze of ik met haar naar haar hutje wilde. Ik had wat gedronken en zij was best knap, dus ik dacht: let’s go!





We lagen een beetje te flikflooien in dat hutje, toen ze op een gegeven moment “Present! Present!” riep. Ik snapte niet wat ze wilde, maar ze wilde niet meer doorgaan en na een tijdje kwam ze op de juiste woorden: “Aaaah, money!” Foute boel dus. Ik wil niet betalen voor seks, dus ben ik gewoon terug gegaan naar mijn bed.





De volgende dag kwamen we aan in Manaus, en renden er ineens allemaal politieagenten met enorme geweren de boot op. Ze hielden iedereen onder schot en doken bovenop een of andere vent. Die werd vervolgens, samen met de twee meisjes van de vorige nacht, afgevoerd. Op mijn knieën en met mijn handen achter mijn hoofd heb ik gevraagd wat er precies aan de hand was. Blijkbaar had de man de meisjes naar Venezuela willen smokkelen, om ze daar in de prostitutie te laten werken. Ze waren nog minderjarig ook, die arme kids.





Job, 22, Amsterdam





Ik werd bijna blind onder een waterval

Vlakbij Ubud, in Indonesië, viel mijn lens half uit toen ik onder een waterval stond. Ik moest wat moeite doen om hem in te krijgen, en had uiteindelijk ’s avonds een ontstoken oog. Nou hebben de meeste lenzendragers hier denk ik wel ervaring mee — vaak is het na een nachtje slapen wel over. Maar drie weken later, toen ik weer in Nederland was, kwam het terug. Ik ging naar de huisartsenpost en later naar het ziekenhuis, waar ze me vertelden dat het heel ernstig was, en dat ze niet wisten of het goed kwam. Ik kon op dat moment helemaal niets meer zien met mijn ene oog en ze dachten dat ik misschien blind zou worden.





Ik lag de dagen daarop thuis met de gordijnen dicht en een zonnebril op. Ik kon geen enkele vorm van licht verdragen, en lag alleen maar op de bank met enorm veel pijn. Uiteindelijk bleek uit de kweek dat ik twee schimmels in mijn oog had, veroorzaakt door vervuild water in combinatie met lenzen. Mijn hoornvlies is opengesneden, zodat de medicatie beter bij de schimmel kon komen — heel eng, want je ziet alles doordat je met je oog open ligt, hoewel je natuurlijk verdoofd bent.





Ik zie nu weer voor 80% — meer gaat het niet worden, maar het was eerst maar 25%. Dat is echt bijna niets. Ik ben inmiddels al 21 keer naar het ziekenhuis geweest. Ga op reis nóóit met lenzen in douchen of zwemmen.





Linda, 26, Ommen