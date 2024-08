Hortensia’s roken om high te worden is een oliedomme hype

De zomervakantie is een verwarrende tijd. Elke scholier telt vanaf Kerst de dagen af tot de grote vakantie begint, want school is stom, dat is zo’n beetje het enige dat vaststaat in het leven van een puber. Daartegenover staat dat de zomervakantie ook een periode van zes weken is waarin je jezelf plotseling moet zien te vermaken. School mag dan wel een lange, saaie lijdensweg zijn, het is ook een geïnstitutionaliseerde manier om de tijd te doden, door speekselproppen tegen het plafond te gooien, pakjes Wicky appel door het trappenhuis te smijten en je persoonlijk record balanceren op twee stoelpoten proberen aan te scherpen.



Dat zijn allemaal dingen die thuis minder leuk zijn, omdat je met de slipper krijgt als je appelsap over de vloerbedekking van je moeder flikkert, of juist omdat er niemand is om tegen je te snauwen dat je recht moet zitten en op moet letten. Daarom moet je als scholier in de zomer op zoek naar nieuwe vormen van vermaak. Dat vermaak kan verschillende gedaanten aannemen: je kunt ervoor kiezen om het masturberen nog serieuzer te nemen dan je al deed, of je kunt voor een nog veel grimmigere variant gaan zoals vanaf een brug stenen naar een plezierjacht te gooien of – laten we even in het maritieme thema blijven – opteren voor het in elkaar trappen van de inboedel van de plaatselijke zeilschool. Dat is allebei weinig sympathiek, en zelfs enorm verwerpelijk, maar ik vrees dat de neiging om dingen te slopen nou eenmaal in het dna van sommige pubers zit. Wie denkt dat dit alleen voor puberjongens geldt denkt in genderhokjes, maar heeft waarschijnlijk wel een beetje gelijk.

Weer een andere manier om de verveling die met een lange vakantie gepaard gaat te lijf te gaan is door te experimenteren op het gebied van drank en drugs. Denk aan het leegdrinken van een fles Safari op de barbecue bij je vriendje Mitchell, waarna je tot ieders plezier de hortensia’s van Mitchells buren onderkotst. Dit is niet alleen leuk maar ook leerzaam – drink nooit Safari.

In plaats van het onderkotsen van de hortensia’s van de buren van die vriend, kun je er ook voor kiezen die rotbloemen op een andere manier te mollen. Als we de vele berichten die er de afgelopen jaren over verschenen mogen geloven zijn hortensia’s namelijk enorm geliefd bij mensen ­– laten we er voor het vertrouwen in de wereld in godsnaam vanuit gaan dat het hier niet om volwassen mensen gaat, maar tot op het bot verveelde pubers – die op zoek zijn naar een nieuwe manier om high te worden. Dat bleek vorige week weer eens, toen inwoners van de Groningse wijken Selwerd en Vinkhuizen bestolen werden van hun geliefde bloemen.

Als je de bloemen van hortensia’s afknipt, oprolt in een joint en over je longen inhaleert, veroorzaakt dat volgens de overleveringen een high. Al jarenlang – zeker sinds 2005 – wordt het regionieuws overspoeld door berichten van ongelukkige hortensiabezitters die op een ochtend wakker worden en ontdekken dat hun bloemen afgeknipt zijn, en steeds krijgen psychonauten daarvan de schuld. Als gevolg van al die berichten worden allemaal jongens en meisjes die zich een ongeluk vervelen natuurlijk op nieuwe ideeën gebracht, waardoor nog meer hortensia’s in tienerlongen verdwijnen en deze wantoestand in stand wordt gehouden.

Je kunt last krijgen van misselijkheid, maagpijn, braken en diarree, en in hogere doseringen van hartproblemen.

Laat voor eens en altijd duidelijk zijn dat dit een bijzonder slecht plan is. Kijk, ik snap de aantrekkingskracht van het roken van hortensia’s best. Je combineert de hang naar experimenteren met ‘drugs’ met het uithalen van rottig kattenkwaad, met een woedende buurvrouw tot gevolg. Het ding is alleen, hortensia’s roken is dom. Dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook Floor van Bakkum van Jellinek. Hoewel ook zij een beetje moet zuchten als ik haar bel over dit onderwerp, en het fenomeen vooral als een mediahype afdoet, heeft ze ook wel het een en ander te zeggen tegen wie van plan was daadwerkelijk hortensia’s over zijn of haar longen te klappen.

“De effecten die je kunt verwachten zijn mild hallucinogeen, een beetje vergelijkbaar met cannabis. Het verschil is dat je te maken hebt met allerlei neveneffecten. Dat komt door de cyanide die in hortensia’s zit. Je kunt last krijgen van misselijkheid, maagpijn, braken en diarree, en in hogere dosering hartproblemen, zoals een acute hartstilstand,” vertelt ze aan de telefoon. “Hoewel aan cannabisgebruik ook risico’s kleven, is het een veel veiliger alternatief. Bovendien zijn de effecten van het roken van hyacinten niet wetenschappelijk bewezen, en verschillen de effecten per soort.”

Tenzij je zin hebt om met een volgescheten broek een hartstilstand te krijgen als je net een beetje high begint te worden, doe je er dus beter aan om lekker van de hortensia’s af te blijven. Kijk, ik wil hier niet zeggen dat je wiet moet gaan roken, want misschien ben je wel minderjarig en ik ben volwassen, dus is het mijn taak om je te vertellen dat je geen wiet moet roken als je nog geen achttien bent. Maar mocht je op het punt staan om een paar bloemen in een bluntwrap te rollen, bedenk dan even waar je mee bezig bent, en bedenk dan dat je, ondanks het feit dat ik het niet aanraad, ook wiet kan roken. Daar word je in elk geval écht high van en je krijgt er bijvoorbeeld geen diarree van. Bijkomend voordeel is dat je zal zien dat je na het roken van een joint ook opeens veel minder zin hebt om dingen te gaan slopen. En dat is ook prettig, want een taakstraf bij HALT is ook een manier om je zomer door te komen, maar niet per se veel leuker dan een blokuur Duits.