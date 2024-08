Maak vanavond eens een hotdog met parmezaan

Porties: 4

Voorbereidingen: 10 minuten

Totaal: 40 minuten

Benodigdheden

1 ciabattabroodje, overdwars in 8 stukken gesneden van ongeveer 2 cm

8 hotdogs

60 g bloem

2 grote eieren, zachtjes geklutst

1 handje Italiaanse broodkruimels

30 gram parmezaanse kaas

500 ml van je favoriete rode saus

500 gram gesneden mozzarella

1 bos verse basilicum

Recept

1. Zet de oven op de grilstand. Snijd elk stuk ciabatta door de lengte in twee helften, maar dat het onderste stukje nog wel aan elkaar zit, net als bij een hotdogbroodje.

2. En nu is het tijd om deze dogs te laten zien wie de baas is. Eerst snijd je ze door de lengte, maar snijd ze niet helemaal door. Je doet eigenlijk het zelfde als met het broodje of met een frikandel waar saus in gaat.

2. Meng de broodkruimels en de Parmezaanse kaas in een ondiepe kom. Doe de bloem en eieren in 2 aparte, ondiepe kommen. Werk met één hotdog tegelijkertijd, haal hem door de bloem, vervolgens door het ei, en dan door de broodkruimels. Herhaal dit met de andere hotdogs.

3. Verhit de olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Werk in meerdere ladingen, bak de hotdogs tot ze goud-bruin zijn in ongeveer 3 minuten. Voeg meer olie toe indien nodig.

4. Doe een derde van de rode saus in een grote ovenschaal. Voeg de hotdogs toe en doe daar wat meer rode saus en wat kaas overheen. Bak de hotdogs tot de kaas goud-geel is en borrelt in ongeveer 3 tot 4 minuten.

5. Doe de ciabatta, met de opening boven, op een bakplaat en bak ongeveer 3 minuten tot het een kleurtje krijgt.

6. Doe de hotdog in een ciabatta en garneer het met wat basilicum.